新核模型揭示宇宙大爆炸的火熱起源

當原子核以接近光速的速度碰撞時，會釋放出非凡的力量。質子和中子分裂，釋放出夸克和膠子，這些是物質最基本的構建塊。在這種瞬間的混亂中，科學家們得以窺見夸克-膠子漿（QGP），這是一種在大爆炸之後存在的物質形式。理解 QGP 並非易事。研究人員必須首先解碼碰撞中產生的物質的初始條件，包括形狀、密度和流動性。沒有這些，漿的真實特性將依然隱藏。

因此，一個由 Jyväskylä 大學參與的國際團隊推進了計算模型，以模擬這些條件。通過解決複雜的方程組，團隊揭示了質子和核在碰撞能量下結構的變化。這些更新的模型與實驗數據的吻合度更高，提供了對 QGP 形成過程的更深刻見解。這項研究的意義在於揭示了核物質在極端條件下的行為，這些條件類似於大爆炸之後存在的情況。Jyväskylä 大學的副教授 Heikki Mäntysaari 表示：「通過使這些碰撞的模型更準確，我們能夠更好地測量 QGP 的特性。」

這些改進的重要性在於將理論和實驗更緊密地對接。美國布魯克海文國家實驗室（BNL）和瑞士的歐洲核子研究組織（CERN）的測量結果現在與模擬數據更為一致。隨著能量的提高，核的內部結構變化，這一過程的模擬有助於揭示其背後的物理機制。Mäntysaari 解釋道：「通過將實驗結果與理論進展連接起來，這項研究為更精確地提取夸克-膠子漿的特性打開了大門，進一步改善我們對極端條件下物質的理解。我們也期待著新的電子-離子對撞機在2030年代於布魯克海文啟用，這將提供補充的測量數據。」

這種數據和理論的結合推動了科學前沿的發展。每一次的改進都使研究人員更接近於描繪這種科學上最難以捉摸的物質狀態之一。Jyväskylä 大學在這些全球努力中處於核心位置。其夸克物質卓越中心由芬蘭研究委員會資助，專注於解開強相互作用的奧秘，即將夸克和膠子束縛在質子和中子的力量。

Mäntysaari 說：「國際研究合作至關重要，特別是在結合實驗和理論知識時。實驗變得愈加複雜，因此所有參與者理解所測量的內容及其理論模型變得尤為重要。」他強調，這也是其卓越中心的主要動機：將理論家和在 CERN 進行測量的實驗者聚集在一起。這種共享的理解對於推進該領域至關重要。這項研究得到了芬蘭研究委員會和歐洲研究理事會（ERC）的支持，並已發表在《物理評論快報》期刊上。

