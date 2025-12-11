頭版

大埔宏福苑五級大火發生後，政府發出棚網移除命令，要求正進行大廈外牆維修的工程移除棚網。發展局昨公布一套新的外牆棚網抽樣檢查制度，當中3項新措施包括承建商須提供棚網阻燃的檢測文件和證明書；抽取指定數目樣本到指定實驗所檢測；棚網上架後會隨機抽查。發展局長甯漢豪表示，由於近期有大量工程的棚網下架，料短期內對棚網和檢測有大量需求，故短期內建造業議會將提供集體採購棚網和統籌檢測的服務。她預計，約一個月後將有首批棚網重新上架。

棚網 棚架 大廈外牆維修

廣告 廣告

甯漢豪表示，新度制有3個主要環節，其一是承建商必須提供棚網阻燃效能的證明書和檢測文件；其二是棚網抵港後，必須以指定方式，抽取指定數目送到政府指定的實驗所檢測；其三是當棚網上架後，相關部門將會隨機抽樣覆核。甯漢豪又指，政府會作相關的配套工作，下星期將公布指定檢測中心的初步名單，未來亦會逐步物色更多；期望日後由採樣到送往檢測中心，能在一星期內出檢測結果。此外，考慮到未必所有大廈都有足夠空間存放棚網，政府已初步為業界找到適合用地，用作場外採樣。她又指，新制度同樣適用於新建樓宇工程的棚網，惟考慮到新樓宇未有人入住，風險相對較低，會採取較具彈性的處理方式，容許註冊承建商選擇先把棚網上架，再取樣測試。

棚網抽檢制度新三招：

★承建商須提供提供棚網阻燃效能證明書和檢測文件

★棚網抵港後須抽取指定數目送到政府指定實驗所檢測，獲通過後才可使用

★政府相關部門會隨機抽樣

建造業議會提供的協助：

★過渡期統籌棚網採購工作

★過渡期擴大相關課程學額供受影響工友報讀，工友可領津貼

★若承建商有現金流壓力，議會可考慮合適方式，協助承建商完成工序

(資料來源：發展局)

棚架 棚網

屋宇署：過程錄像紀錄 議會：二維碼物流追蹤

新出爐的棚網監管制度下，承建商須向棚網供應商取得阻燃效能證書或測試報告；此外，棚網運抵地盤後，每個訂購批次安排第三方隨機選取棚網，讓承建商按政府指定的ISO標準，以指定數量取樣，並且送交指定實驗所測試。屋宇署長何鎮雄表示，上述整個過程必須以錄像記錄；至於送交測試的樣本只要有一個不合格，整個批次均須更換，測試結果須向屋宇署備存。新制度實施後，建造業議會將集體採購首批棚網。何鎮雄表示，議會將考慮使用科技系統，例如以二維碼作出物流追蹤，未有使用服務的承建商，須使用署方信納的追蹤制度，署方將會加強場外取樣抽查。建造業議會執行總監鄭定寕表示，相信透過集體採購棚網，可確保貨源穩定及價錢合理；而建造業議會尋找有信譽和有批文的生產商，生產商須將每個批次的棚網送到國家認可的試驗室測試，並須獲報告和證書。其後議會再向實驗室核實，而相關資料將紀錄在可追蹤性標籤，紀錄棚網的生產和測試過程，以及使用的工地名單。

發展局長甯漢豪

反駁「建築業爛透論」 甯漢豪：有害群之馬

大火發生至今，因應棚網移除令，至今最少有約400個維修項目停工。甯漢豪表示，期望初期透過建造業議會集體採購，可快加棚網來貨和上架速度，估計需時約一個月可有首批工程的棚網上架。對於拆網和重新「上網」所涉及的額外成本，她指，若以20至30層的單幢樓而言，「可能都涉及幾十萬」，惟承建商需要負擔成本，倘有現金流壓力，相信議會會協助。鄭定寕則指，新制度下的測試或須額外花數萬元，但公眾安全更重要，相信承建商願意承擔。對於有立法會議員批評「建築業爛到不能再爛」，甯漢豪反駁指，文件造假在各行各業都曾經發生，火災事件亦看到不同制度有需要改善，惟不同意建造業差勁之論，認為是業內有個別人士不守規矩，形容是害群之馬；而今次整個建造業都很團結，要針對問題處理。

不須一刀切取替金屬棚網

大火發生後，政府曾稱探討以金屬棚架取替竹棚，甯漢豪回應指，目前的共識是認為並不需要一刀切。她指，一些環境較為狹窄的樓宇進行維修，未必能夠承托金屬棚，惟金屬棚的耐燃性較高，若然有合適的場景轉用，應該有時間表。

5000個津貼培訓名額支援工友

昨日多個工會和商會代表均一同會見傳媒，香港建造業總工會理事長周思傑指，目前不少工友已停工，期望新制度盡快執行。而為了支援受影響的工友，建造業議會在過渡期擴大「免學費、有津貼」的「一專多能/技術提升」課程學額，預留5,000個培訓名額予受影響工友報讀，工友可獲最多14,000元至19,000元津貼。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/新棚網-過三關-交證明書-採樣檢測-抽查覆檢-甯漢豪冀首批一個月後再上架/627345?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral