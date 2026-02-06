新款八達通機專屬新年遊戲！「一嘟即發」贏最高 $28 獎賞！即睇商戶加碼優惠攻略

新款八達通機專屬遊戲！「一嘟即發」贏最高 $28 獎賞！即睇商戶加碼優惠攻略

農曆新年將至，八達通今年大玩新意思！宣佈推出全新農曆新年推廣活動 —— 八達通「一嘟即發」新春獎賞。除了有電台主持黃正宜 (阿正) 驚喜聲演助陣，用戶只要在指定期間消費滿額，即有機會獲得即時現金回贈，更有超過 20 間零售及餐飲商戶提供限定優惠，讓市民在馬年「一嘟」發大財！

「一嘟即發」即賞 $28：阿正驚喜開聲

由 2026 年 2 月 14 日至 19 日（農曆年廿七至初三）期間，手機八達通用戶及樂悠咭持有人於全港參與商戶門市，以新八達通機拍卡單次消費滿 $100，即有機會贏取價值高達 $28 的八達通獎賞。

最特別的是，今年八達通邀請了人氣電台主持黃正宜 (阿正) 聲演。當用戶拍卡成功贏取獎賞時，新八達通機會即時發出阿正的聲音：「恭喜你贏咗價值（獎賞價值）蚊八達通獎賞」。獎賞金額會即時自動抵銷該次交易金額，無需登記或等候。

29 個參與商戶：年貨、餐飲優惠全攻略

除了即時抽獎，由 2 月 3 日至 28 日期間，全港 29 個零售及餐飲商戶亦同步推出農曆新年限定優惠，涵蓋辦年貨、團年飯等場景：

餐飲美食： 美心 MX ：午、晚市消費滿 $60 即減 $8。 太興、敏華冰廳、靠得住、茶木 ：外賣自取滿 $150 即減 $10。

超市零售： 大生生活超市 ：購買大生海味系列產品滿 $100 享 88 折（燕窩除外）。 屈臣氏 ：精選產品低至 41 折。 百佳 ：指定產品會員驚喜價。

其他參與商戶： 包括 759 阿信屋、優品 360°、東海堂、Paper Stone Bakery 等。

八達通 App 派「e 利是」更方便

新春期間，八達通 App 會繼續提供「e 利是」功能，用戶可以透過手機遙距派利是，或設定 QR Code 讓親友「掃」出驚喜金額，免卻換新鈔的煩惱，邊玩邊派。

八達通市場推廣、傳訊及數據總監吳雪虹表示，希望透過新八達通機帶來的「一嘟即發」體驗，為市民在馬年購物時增添驚喜，同時支持本地商戶，為香港經濟增添動力。

八達通「一嘟即發」新春贏獎賞

