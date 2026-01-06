跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
新款遊戲耳機可即時解讀大腦信號
在本週的 CES 展會上，一款全新的遊戲耳機引起了廣泛關注，因為它將性能追蹤的範疇擴展至大腦本身。位於波士頓的神經技術公司 Neurable 宣布與 HP Inc. 的 HyperX 遊戲品牌合作，開發出他們所稱的首款配備非侵入性神經技術的遊戲耳機。這款設備在拉斯維加斯 CES 開幕日首次亮相，旨在實時感應和解讀大腦活動，為玩家提供在遊戲過程中關於專注力、注意力和認知表現的深入見解。
這款耳機將 Neurable 的腦-電腦接口（BCI）技術整合進一個熟悉的遊戲設計中。與依賴外部頭戴設備或實驗室級別的裝置不同，該系統在耳機內嵌入傳感器，以便在玩家遊玩時檢測神經信號，旨在令大腦追蹤對使用者來說“隱形”。
根據 Neurable 的說法，這項技術建立在其名為 Prime 的神經反饋平台上，該平台已在日常玩家和半職業電子競技運動員中進行測試。在公司引用的初步研究中，參加者在第一人稱射擊訓練期間使用該系統時，表現有明顯改善。日常玩家的反應時間平均提高了 43 毫秒，準確率增加了 0.53%，在心理測試的目標射擊任務中，額外命中近九個目標。
在大學和專業電子競技選手中，這些提升更為顯著，準確率上升近 3%，反應時間縮短 38 毫秒，參加者平均命中 21 個額外目標。Neurable 認為，這項技術的目的並不是直接用思想控制遊戲，而是幫助玩家理解專注和認知負荷等心理狀態如何影響表現。耳機基於大腦活動提供實時反饋，使用者能夠根據這些反饋調整自己的遊戲或訓練計劃。
HP Inc. 個人系統遊戲解決方案的高級副總裁兼部門總裁 Josephine Tan 表示，這一合作反映了 HyperX 對性能驅動遊戲硬件的專注。她指出，目標是讓玩家更清晰地了解認知技能和專注力如何影響遊戲表現，從而幫助他們在競技中更具優勢。
隨著遊戲和可穿戴技術的日益融合，這一公告的時機恰到好處。全球遊戲市場預計在 2024 年將產生約 1,880 億美元的收入，並預測在 2027 年之前將增長至超過 2,130 億美元。在這一生態系統中，遊戲可穿戴設備以其對更深沉沉浸感和更詳細表現追蹤的需求而迅速增長。
Neurable 將其耳機定位於遊戲、人工智能和神經科學交匯的地點，認為基於大腦的指標將像追蹤幀率或輸入延遲一樣成為常態。Neurable 的首席執行官兼聯合創始人 Ramses Alcaide 表示，與 HyperX 的合作使公司能夠將神經技術帶給比以往更廣泛的受眾。他補充說，將腦-電腦接口技術嵌入玩家已經使用的設備中，旨在將大腦意識的概念正常化，而不是將其視為一種專門或實驗性的工具。
過去，腦-電腦接口技術主要局限於研究實驗室、醫療環境或笨重的外部設備。Neurable 依賴於人工智能建模、信號處理和傳感器小型化的進步，提供緊湊消費者硬件中的大腦信號解讀。儘管該公司在健康、福祉和人類表現方面有更廣泛的雄心，與 HyperX 的合作標誌著明確進入主流消費電子產品領域。通過將神經技術與成熟的遊戲品牌相結合，這兩家公司押注認知見解將成為遊戲中的新競爭優勢，而這一切的起點不是更快的手指，而是更專注的心智。
