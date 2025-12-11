關注

專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL 三子之母力勸大家生仔前要三思

Yahoo Tech HK

新款 Apple Studio Display 傳說三大升級：A19 晶片、120Hz 更新率、HDR

預計明年登場。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
新款 Apple Studio Display 傳說三大升級：A19 晶片、120Hz 更新率、HDR
新款 Apple Studio Display 傳說三大升級：A19 晶片、120Hz 更新率、HDR

坊間傳聞 Apple 會在 2026 年推出新款 Studio Display，而根據 Macworld 的說法，這次睽違 4 年的更新將帶來 A19 晶片、120Hz 更新率、HDR 三大升級。作為對比，現有 Studio Display 搭載了 A13 Bionic，螢幕為 60Hz 且僅支援 SDR。

晶片上的迭代有望提升裝置的影像處理、空間音訊和 AI 表現，但更重要的改進顯然集中在顯示上。60Hz 與 120Hz ProMotion 差距明顯，而 HDR 的加入則意味著 Apple 可能會用亮度更高的 Mini-LED 等技術代替目前的 LCD 方案。

廣告

除了新 Studio Display 以外，流言提到 Apple 明年似乎還準備了另一款為 Mac 而設的顯示器。它有可能是 Pro Display XDR 的後繼機種，也有可能仍歸在 Studio Display 之下，但具備不同的尺寸及規格。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

宏福苑五級大火

其他人也在看

高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！

高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！

青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。

Japhub日本集合 ・ 1 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！

產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！

她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。

Japhub日本集合 ・ 21 小時前
73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因

73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因

73歲武打巨星洪金寶係影壇公認嘅傳奇人物，年輕時身手了得，不過隨歲月流逝及受糖尿病困擾，身體狀況不如以往，經常被拍到需要拐杖或輪椅協助出行。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
劉亦菲素顏遊阿拉伯　玩貓頭鷹似足霍格華茲學生

劉亦菲素顏遊阿拉伯　玩貓頭鷹似足霍格華茲學生

【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可

東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明　林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假

瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明　林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假

【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞

now.com 新聞 ・ 4 小時前
港男北海道自駕遊逆線撞車　致一人重傷被捕

港男北海道自駕遊逆線撞車　致一人重傷被捕

【on.cc東網專訊】一名香港男子周三（10日）在日本北海道自駕遊時，逆線與一輛小型客車迎面相撞，致對方司機重傷。警方以涉嫌疏忽駕駛致人受傷為由，逮捕該名港男，正調查事故原因。

on.cc 東網 ・ 3 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照　凍齡美貌秘訣曝光

63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照　凍齡美貌秘訣曝光

63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。

姊妹淘 ・ 22 小時前
大阪旅遊業遭受重創 中日緊張局勢引發大量取消預訂

大阪旅遊業遭受重創 中日緊張局勢引發大量取消預訂

【彭博】— 隨著東京和北京之間的緊張局勢升級，自11月下旬以來，在大阪市中心經營約80套度假出租房的Denryu Lin眼看著自己的生意不行了。

Bloomberg ・ 1 天前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途

荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途

全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。

Yahoo新聞 ・ 17 小時前
專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL向鄭家穎學「百毒不侵」 三子之母力勸大家生仔前要三思

專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL向鄭家穎學「百毒不侵」 三子之母力勸大家生仔前要三思

陳凱琳（Grace）自離開TVB後轉型，是近年冒起得最快的KOL之一，吸金力驚人。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！　陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個

邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！　陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個

明星夫妻邱澤、許瑋甯結婚4年，已育有1個可愛的兒子，日前才剛盛大補辦婚禮，成為娛樂版面焦點。陳美鳳近日分享跟兩人私下聚會的照片，聊起婚禮仍相當開心，也大讚夫妻倆基因超好，生下長得帥、愛笑又可愛的寶寶：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」

姊妹淘 ・ 1 天前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶

150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶

新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。

28Hse.com ・ 2 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位　代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理

神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位　代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理

大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。

28Hse.com ・ 1 天前
容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足

容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足

現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）

【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）

叮叮噹，又到聖誕！「優品360˚」繼續為大家送上至抵優惠，由即日起至12月25日展開「聖誕大優惠」第二擊！多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，俾大家盡情選購心頭好！ 除了延續大受歡迎的「買$100送$15」優惠，即時下載優品360˚ APP並登記成為CLUB 360˚ FANS會員，仲可專享限時「聖誕優惠券包」。齊齊投入聖誕折上折優惠，盡情掃貨！

YAHOO著數 ・ 4 小時前

日媒：日方籲法國謹慎考慮邀請習近平出席G7峰會

七國集團(G7)明年的輪任主席國、法國總統馬克龍，據報計劃邀請非G7成員國的中國國家主席習近平，出席明年6月在法國東部舉行的峰會，而日本據報呼籲法國謹慎考慮。日本《共同社》引述日本政府消息人士指，日方已經向法方表示擔憂，認為若邀請基本價值觀不同的中國參加峰會，將難以展開坦率討論，加上中日近期就日本首相高市早苗的涉台言論而關係轉差，令日方有警惕情緒。日方已向法方表達G7的意義，在於共通點較多的成員進行深入討論。《彭博》早前報道，馬克龍近期已就邀請習近平與會，與部分盟友國家進行磋商。 (ST)#七國集團 #G7 #習近平 #法國 #日本 (ST)

infocast ・ 2 小時前
東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑

東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑

日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
31 歲高級督察參與飛虎隊遴選受傷　昏迷送院搶救多日後不治　或將安排死因研訊︱Yahoo

31 歲高級督察參與飛虎隊遴選受傷　昏迷送院搶救多日後不治　或將安排死因研訊︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】一名警員於本月 4 日在南丫島對開海面參與警隊特別任務連（俗稱「飛虎隊」）的「進階遴選」測試時失去知覺，被送往醫院搶救，並延至今日（10 日）晚上不治。警務處處長周一鳴表示，港島總區會繼續跟進事件，並將提交死因報告，交由死因裁判官決定是否需要進行死因研訊。

Yahoo新聞 ・ 15 小時前
中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25%

中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25%

最新數據顯示，RISC-V 架構在全球晶片市場佔有率已突破 25%，形成與 ARM、X86 三足鼎立之勢，中國工程院院士倪光南此前的預言或許有望成真。

鉅亨網 ・ 1 天前
劉亦菲私服也美爆！「穿短上衣露細腰」線條迷人緊實，淡妝狀態驚呆網友

劉亦菲私服也美爆！「穿短上衣露細腰」線條迷人緊實，淡妝狀態驚呆網友

12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊體驗大使的身分出席F1年度最後一場比賽。她身穿黑色機能風短裙、搭配金屬腰帶與高馬尾造型，整體風格簡潔有力。現場未修圖畫面中，她的肩頸線條明顯，腿部線條緊實，比起先前較常被討論的「略顯豐腴」狀態呈現出不同面貌，有網友認為她近期變得更顯輕盈。

姊妹淘 ・ 1 小時前