新款 Apple Studio Display 傳說三大升級：A19 晶片、120Hz 更新率、HDR

坊間傳聞 Apple 會在 2026 年推出新款 Studio Display，而根據 Macworld 的說法，這次睽違 4 年的更新將帶來 A19 晶片、120Hz 更新率、HDR 三大升級。作為對比，現有 Studio Display 搭載了 A13 Bionic，螢幕為 60Hz 且僅支援 SDR。

晶片上的迭代有望提升裝置的影像處理、空間音訊和 AI 表現，但更重要的改進顯然集中在顯示上。60Hz 與 120Hz ProMotion 差距明顯，而 HDR 的加入則意味著 Apple 可能會用亮度更高的 Mini-LED 等技術代替目前的 LCD 方案。

除了新 Studio Display 以外，流言提到 Apple 明年似乎還準備了另一款為 Mac 而設的顯示器。它有可能是 Pro Display XDR 的後繼機種，也有可能仍歸在 Studio Display 之下，但具備不同的尺寸及規格。

