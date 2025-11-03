新款 Apple TV、HomePod mini 下週到來？有一定機率等更大可能是明年初

Apple 上月端出 M5 MacBook Pro、iPad Pro 和 Vision Pro 之前，曾有流言稱 Apple TV、HomePod mini 都會同期更新。但實際情況是兩者至今尚未露面，而根據彭博 Mark Gurman 的說法，它們有一定機率會在 11 月 11 日晚的 Apple Store「隔夜更新」後登場，但可能性更高的時間還是明年初。

此前 Gurman 曾透露 Apple 電視盒、小喇叭的庫存已經不多，因此要推新品的可能性很高。但從 Q4 財報會議上 CEO Tim Cook 的口氣來推測，今年 Apple 為購物季準備的產品陣容似乎已經定型。下週的 Apple Store「隔夜更新」或許只是為購物季行銷而設的視覺調整，另外新款 Apple TV、HomePod mini 若放到明年推出，感覺也更利於直接示範跳票依已久的 Siri AI 功能呢。

