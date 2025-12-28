新款 GridEdge Analyzer 實現每秒 60,000 次電網測量

研究人員開發了一款安全且價格實惠的感測設備，能夠即時提供前所未有的電網行為洞察。這款名為「Universal GridEdge Analyzer」的緊湊型設備是由田納西大學與橡樹嶺國家實驗室的研究人員共同研發的。這款緊湊型設備可以嵌入電力電子設備中，甚至插入牆壁插座，以測量電壓和電流的最小變化。

這款設備每秒可進行 60,000 次測量，研究人員透露，該分析儀能記錄電壓和電流的微小變化，並將其作為波形幾乎即時地壓縮、加密並傳輸至集中伺服器。這項技術的測量速度比以往技術快了 500 倍，能夠捕捉到電力電子設備對當今電網的瞬時反應。與傳統集中式發電廠相比，數據中心和配備電池的分散式能源廠使用電力電子設備連接電網。首席研究員 Yilu Liu 指出，這些設備可以非常迅速地切換，其快速反應特性對整個電網的穩定性有影響，因此監測這些動態有助於改善未來的電網運營，確保所有人的用電需求。

這項技術建立在田納西大學長期運營的電網頻率監測網絡 FNET/GridEye 的基礎上。該網絡在美國擁有 200 個傳感器，全球約有 100 個其他傳感器，收集並傳輸電網活動的綜合數據。新的設備以更快的速度提供了更詳細的信息，能夠捕捉到以往技術無法察覺的事件。根據新聞稿，這款設備設計靈活，既可以嵌入電力電子設備中，也可以安裝在配電線上，甚至可以插入牆壁插座。

在夏威夷和德克薩斯州等地的公用事業公司正在使用這款設備，以了解電力電子設備的集中度如何與電網互動。例如，在 AI 數據中心，即使是輕微的電壓波動也可能觸發備用電源的開關，要求立即採取行動以控制能源負載。根據新聞稿，這款分析儀可以幫助操作員預測和應對這些情況，以保持穩定的運營。其他參與的橡樹嶺國家實驗室成員包括 Bruce Warmack 和 Ori Wu，以及前員工 Ben LaRiviere 和 Lingwei Zahn。

