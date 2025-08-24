眼科醫院影像無紙化 解決病歷厚重、褪色等不便
新款 Pixel 10 型號的選擇調查
Google Pixel 10 的發佈並沒有如預期般詳細介紹新款 Tensor G5 晶片的強大性能與效率，反而充斥著各種人工智能的話題。新推出的 Pixelsnap 配件終於支持 Qi 2 的磁性配置，這一功能早該到來，無疑是一個值得的升級。穩定的價格也帶來了好消息。
Google Pixel 10 的主攝像頭終於配備了 5 倍變焦的長焦鏡頭，雖然只有 1,080 萬像素，但足以實現真正的變焦功能。儘管 Pixel 9 的主攝像頭擁有較大的 1/1.31 吋感光元件，而 Pixel 10 則僅配備相對較小的 1/2.0 吋感光元件，還有 4,800 萬像素的超廣角鏡頭（取而代之的是 1,300 萬像素模組），但稍微增亮的顯示屏和更大的電池依然令人欣喜。
Google Pixel 10 Pro 同樣配備了稍亮的顯示屏和更大的電池。兩款手機的充電速率略有提升，但足以保持充電時間不變。攝像頭配置與之前相同，除非算上新加入的軟件功能（Google 終於推出 Pro Res Zoom 並將對話編輯加入照片功能）。
Google Pixel 10 Pro XL 的故事基本上與前者相似，升級到 45W 有線充電和 25W Qi 2 充電雖然不算新鮮，但也不過時。還包括 Bluetooth 6.0 支援，雖然其優勢可能暫時不明顯，但這一代最重要的升級仍然是 Tensor G5。
Google Pixel 10 Pro Fold 是美國市場首款具備 IP68 防塵防水等級的摺疊手機，儘管它並非全球首款，但仍然讓 IP48 等級的 Galaxy Z Fold7 顯得黯然失色。然而，Google 如何讓其摺疊手機變得更厚更重卻令人費解，儘管 365mAh 的電池容量不容小覷，但攝像頭的硬體並沒有改進，屏幕尺寸也並未顯著增加。258 克和 10.8 毫米的厚度將會是一個挑戰。
在進一步討論之前，以下是主要市場的價格詳情。不過，Google 的 Pixel 手機並未在所有地區發售，因此可能無法在當地購得。值得注意的是，Pixel 10、10 Pro 和 10 Pro XL 將在本月底之前上市，而 Pixel 10 Pro Fold 則將於 10 月 9 日發佈。
地區
Google Pixel 10
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro Fold
德國
12/128GB €899 / 約 HK$ 7,007
-
-
-
12/256GB €999 / 約 HK$ 7,799
-
-
-
-
16/128GB €1,099 / 約 HK$ 8,579
-
-
-
16/256GB €1,199 / 約 HK$ 9,355
€1,299 / 約 HK$ 10,103
€1,899 / 約 HK$ 14,807
-
16/512GB €1,329 / 約 HK$ 10,377
€1,429 / 約 HK$ 11,131
€2,029 / 約 HK$ 15,839
-
16/1TB €1,589 / 約 HK$ 12,186
€1,689 / 約 HK$ 13,169
€2,289 / 約 HK$ 17,835
英國
12/128GB £799 / 約 HK$ 6,219
-
-
-
12/256GB £899 / 約 HK$ 6,995
-
-
-
-
16/128GB -
£999 / 約 HK$ 7,795
-
-
16/256GB -
£1,099 / 約 HK$ 8,569
£1,199 / 約 HK$ 9,339
-
-
£1,219 / 約 HK$ 9,505
£1,319 / 約 HK$ 10,209
-
-
£1,449 / 約 HK$ 11,294
£1,549 / 約 HK$ 12,070
關於 Google Pixel 10、10 Pro 和 10 Pro XL 的升級，無疑是最值得關注的型號，而 Pixel 10 Pro 的性能更為強大。至於 Pixel 10 Pro XL 現在不再提供 128GB 存儲版本，這將使進入門檻提高（不過 256GB 型號的價格與去年相同）。是否值得升級則要看個人需求。Google Pixel 10 Pro Fold 的額外耐用性承諾伴隨著相當的重量，這將考驗消費者的接受程度。
