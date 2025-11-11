新油麻地避風塘躉船廢料起火

涉款逾50億英鎊的全球最大宗比特幣洗錢案，被稱為「加密女王」的中國天津藍天格銳非法集資案主謀錢志敏(Zhimin Qian)，在英國倫敦受審並當庭認罪，將於今明兩日判刑，據報可能面臨14年監禁。綜合傳媒報道，現年47歲的錢志敏於2014年至2017年間，在中國詐騙超過12.8萬名受害人，並將非法所得資金轉存為比特幣資產，她於2017年持假護照逃離中國，以月租逾1.7萬英鎊入住倫敦北部一棟豪宅，並試圖將有關資產「洗白」，包括購買物業等。英國警方1年後突襲其住所，查獲超過6.1萬枚比特幣，涉資逾數十億英鎊。同案馬來西亞華裔同謀Seng Hok Ling早前已認罪承認洗錢，也將面臨宣判。另一名女性共犯溫儉去年因涉案而被判監6年8個月。BBC引述其中一名受害者指，希望英國政府、皇家檢察署和高等法院能讓他們追回一點損失。亦有投資者指，藍天格銳曾在人民大會堂舉辦活動，因而增強對該公司的可信度。一名大額投資者李先生指，只有投資至少600萬人民幣的大客戶，才有機會與錢志敏面對面交流，「當時好像見到明星一樣激動，把她當作『財富女王』」，而他及妻子和兄弟合共投資約1000萬人民幣。報道指，據代表受害者的兩

infocast ・ 1 小時前