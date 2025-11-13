最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
新清水灣道九巴失控剷上路壆 大批乘客一度被困
新清水灣道發生交通意外。
今日（13日）早上8時03分，一輛九巴在新清水灣道近順利紀律部隊宿舍對開，失事撞向路中分隔壆，車頭剷起擱在路壆上，兩邊前轆凌空。據了解，巴士上載有大批乘客，他們被困車上未能離開。警方和救援人員接報後趕至現場，協助乘客離開車廂，無人受傷，警方正在調查意外原因。
現場交通擠塞
運輸署宣布，因交通意外，新清水灣道（來回方向）近利安道的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/新清水灣道九巴失控剷上路壆-大批乘客一度被困/617944?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
