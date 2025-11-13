新清水灣道九巴失控剷上路壆 大批乘客一度被困

新清水灣道發生交通意外。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

新清水灣道發生交通意外。

今日（13日）早上8時03分，一輛九巴在新清水灣道近順利紀律部隊宿舍對開，失事撞向路中分隔壆，車頭剷起擱在路壆上，兩邊前轆凌空。據了解，巴士上載有大批乘客，他們被困車上未能離開。警方和救援人員接報後趕至現場，協助乘客離開車廂，無人受傷，警方正在調查意外原因。

現場交通擠塞

運輸署宣布，因交通意外，新清水灣道（來回方向）近利安道的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

