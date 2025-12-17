新渡輪豪華位驚喜進駐韓式拉麵機！搭船去長洲可自製「水手麵」

近年韓式自助拉麵機掀起一股熱潮，亞洲各地也興起無人拉麵店，香港也有不少店舖裝置自助拉麵機。而最新一員就是來往離島地區的新渡輪，以往渡輪上供應的「水手麵」絕跡多年，不少客人都大感可惜，今次有網友發現新渡輪中長線航線豪華位新設了韓式自助拉麵機，會否令網友勾起過往回憶？

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

豪華位新設了拉麵販賣機。

自選心水拉麵加熱即可享用

最近來往中環與長洲航線的新渡輪豪華位引入了「Schoodlesの研究所」的自助拉麵機，有十多款韓式拉麵選擇。食客於販賣機購買心水拉麵後可取出拉麵及紙碗，放到特製機器加熱水煮麵，數分鐘後即可食用。配料方面有餐肉、溫泉蛋等可選，食客可自製一碗新版「水手麵」！

廣告 廣告

設有2部自助拉麵機。

有即棄筷子及托盤等餐具供食客帶回座位享用。

網民：擔心有人自備肥牛上船

有網民指暫時只有往返長洲的新國號豪華位提供自助拉麵機，網友們都紛紛懷念昔日船上水手麵，感慨「諗起以前水手煮嘅餐蛋麵 」、「懷念細個用膠碗焗熟嘅福麵」，也有人指「真係做到餐蛋麵幾正」，並笑指「擔心有人自備肥牛上船 」。

拉麵機由「Schoodlesの研究所」提供。

圖片來源：FB@香港渡輪討論區

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

北角街頭栗子檔提早結束營業 老闆身體狀況不佳 網友擔心: 炒栗子小販又少一檔

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramis

香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因

漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵

文：Amy

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？