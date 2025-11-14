新潟八旬獵人與熊生死一搏 臉被抓爛冷靜入彈一槍KO(有片)

新潟八旬獵人與熊生死一搏，臉被抓爛冷靜入彈一槍KO。(X)

日本最近幾乎每天都有野熊襲擊人事件，至今已造成13人死亡。新潟縣新發田市一名80歲獵友會成員，周三(12日)在獵熊過程中遇襲，他與野熊展開生死搏鬥，在負傷的情況下冷靜裝上彈藥，最終開槍擊斃野熊，他鼻骨骨折、臉部與右腿受傷，獲救後接受電視台訪問憶述事件始末。

綜合報道，事發於12日早上7時許，新潟縣新發田市警方接獲報警，表示「柿子樹上發現熊糞和疑似熊抓的痕跡」。狩獵協會和市政府官員驅車搜尋這頭野熊的途中，一名80歲的獵狩協會成員發現一隻身長1.5米的成年野熊。

八旬獵人：我不害怕 只是覺得必須把牠解決

據該獵人描述，他當時沒有帶槍落車等候，但野熊突然向他發動襲擊，獵人形容：「野熊很興奮，很驚慌。但我當時並不害怕，只是覺得必須把牠解決。」獵人即使身受重傷，仍冷靜迅速裝好子彈，最終擊斃野熊。其後獵人被送往市內醫院治療，鼻骨骨折、臉部與右腿受傷，幸無生命危險。

