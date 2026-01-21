開放式工場吸引大量遊客，參加設施導覽並親手體驗工藝活動

日本新潟縣 - Media OutReach Newswire - 2026年1月21日 - 位於新潟縣核心地帶的燕三條，素有「日本工藝聖地」美譽，自室町時代以來已有六百年歷史，當時金屬鑄造技術於當地初見繁榮。從東京出發乘搭新幹線，僅需約兩小時便可抵達。燕三條孕育出多項深受日本及海外市場歡迎的製品，包括廚用刀具、西式餐具、各類工具及戶外用品。為延續並傳承這些豐富多樣的工藝技術，以燕三條為核心的中央地區已推動多項措施，包括認證技術精湛的職人為「新潟縣央名匠」。





新潟縣燕三條：世界知名的工藝聖地



燕三條的魅力，早已超越精湛的技術本身。這裡匠人們懷抱一種深植於日本文化的信念，他們以使用者為本，細心製作每一件產品，注入溫度與關懷。以「日野浦刃物工房」的刀具為例，其匠心獨具的製刀技術結合現代科學，鍛造出既鋒利持久又便於使用的刀具。這些融合逾百年鍛造技術與創新思維的刀具，深受海內外的高度讚譽。而創立於江戶時代的「玉川堂」，則承襲兩百年來不曾間斷的「鎚起銅器」技法，將銅板一錘一錘地敲擊出精緻器皿。這些作品以純手工融合藝術美感與實用性，享譽國際。



從釘子到刀具：工藝的歷史與演變

燕三條的金屬加工歷史可追溯至約四百年前的鐵釘製造。由於信濃川與五十嵐川頻繁氾濫，當地對於重建建築的鐵釘需求殷切。這些鐵釘不僅穩固家宅，亦守護寺廟與船隻的結構。隨著需求擴大，鐵釘製造逐漸成為當地金屬工藝的重要根基。其後，生產範圍擴展至鋤頭、剪刀等農具，接著發展至廚刀、西式餐具及其他日常工具，整個產業隨著各時代需求不斷演進。自明治時代以降，不銹鋼餐具與工具製造產業迅速發展。時至今日，該地區的金屬技藝多元、當地人甚至說「沒有做不到的東西」。燕市與三條市擁有逾千家中小型企業，各自憑藉獨有的技術與設計，進軍全球市場。本地企業堅守一貫哲學：傳統非僅繼承，更須創新演進。他們一方面尊重歷史工藝，另一方面積極引入新素材與設計理念，讓工藝持續蛻變升級。



走進工場親手體驗

燕三條的開放式工場數量不斷增加，讓訪客可參與導賞、親手體驗工藝流程，並選購產品。過去未被視為觀光資源的小型作坊，如今成為備受推崇的體驗型旅遊景點，成為職人向下一代傳授技藝與理念的場域。以下是一些人氣景點與活動盛事。



燕三條工坊の祭典

這項大型年度活動於每年秋季舉行。原本不對外開放的工場會敞開大門，由職人親自導賞生產流程。工場開放期間除導覽外，還設有各類手作工作坊及產品展售，讓大眾親身參與這場遍及全區的開放式製造慶典。



第 13 屆活動於 2025 年 10 月 2 日至 5 日盛大舉行： https://kouba-fes.jp/en



燕市產業史料館

一座提供燕市多樣工藝親手體驗的設施。館內設有工作坊，遊客可體驗湯匙的氧化著色、錫製清酒杯製作，以及在純銅保溫瓶上鎚打裝飾圖案。



官方網站： https://tim.securesite.jp/top_en.html



燕三條地區振興公所

一個集結地區產業資訊與觀光服務的據點。館內設有會議室、餐廳及大型展廳。附設的物產館「振興公所 (Bussankan)」展示並販售約 10,000 項本地製造商品。該設施亦被認定為道之驛 (燕三條地區產品中心)，並提供國際旅客免稅購物服務。



官方網站： https://www.tsjiba.or.jp/en/



玉川堂株式會社

創立於 1816 年。以其鎚起銅器 (手工鎚打銅器) 工房聞名。訪客可近距離觀賞工匠如何將銅板鎚打成精緻的器皿。工房每年接待約 7,000 位訪客，其中約四分之一來自海外。



官方網站：https://www.gyokusendo.com/en/openfactory



日野浦刃物工房

位於新潟縣三條市的鍛造工房，擁有百年歷史。匠人們執鋼控火，堅守傳統之餘亦勇於追求創新。今年榮獲「現代名工」殊榮的日野浦司，更會親自接待預約訪客導覽工房。



官方網站：https://hinoura.com/en/



FACTORY FRONT

這是一家位於新潟燕三條工場區的精選商店，讓訪客能親眼看到、親手觸碰並親身體驗在地工藝。



官方網站：https://factoryfront.com/ (僅提供日文)



＊關於其他開放式工場資訊：

https://www.city.sanjo.niigata.jp/sanjonavi/see_do/craftmanship/openfactory.html

(僅提供日文)

