新片出戰《威尼斯電影節》！孫藝珍李炳憲風騷出發爭獎

【on.cc東網專訊】韓國女星孫藝珍夥拍影帝李炳憲合演、名導朴贊郁執導的新片《選擇有罪》，將於9月24日在韓國上映，並會率先於本月30日在《威尼斯電影節》中舉行首映禮。該片入圍主競賽單元，兩人有份競逐影帝影后，今日更聯同朴喜洵及朴贊郁風騷出發爭獎。一行人經首爾仁川國際機場，啟程前往當地參加電影節，孫藝珍之後在社交網上載與兩位男星登機前，一起吃早餐的合照，發文稱是首次到訪《威尼斯電影節》，心情很興奮，又謂將會展現帥氣的一面。

《選擇有罪》是孫藝珍相隔7年再戰影壇的作品，內容講述李炳憲突然被從事25年的造紙企業解僱後，為了守護妻子和子女，以及守護好不容易買到的房子，而陷入迫切和瘋狂之中，他面試新公司後，為了爭奪只有一個入職的名額而動殺機。除了韓星之外，一眾美國紅星包括佐治古尼（George Clooney）夫婦、阿當桑迪拿（Adam Sandler）、金像影后愛瑪史東（Emma Stone）以及女星羅拉丹恩（Laura Dern）等前日已陸續抵達水都為入圍的新片作準備。此外，擔任今屆主競賽單元惟一一位華人評審的內地女星趙濤亦有現身當地，準備與其他評審成員見面。

