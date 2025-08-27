「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
新片出戰《威尼斯電影節》！孫藝珍李炳憲風騷出發爭獎
【on.cc東網專訊】韓國女星孫藝珍夥拍影帝李炳憲合演、名導朴贊郁執導的新片《選擇有罪》，將於9月24日在韓國上映，並會率先於本月30日在《威尼斯電影節》中舉行首映禮。該片入圍主競賽單元，兩人有份競逐影帝影后，今日更聯同朴喜洵及朴贊郁風騷出發爭獎。一行人經首爾仁川國際機場，啟程前往當地參加電影節，孫藝珍之後在社交網上載與兩位男星登機前，一起吃早餐的合照，發文稱是首次到訪《威尼斯電影節》，心情很興奮，又謂將會展現帥氣的一面。
《選擇有罪》是孫藝珍相隔7年再戰影壇的作品，內容講述李炳憲突然被從事25年的造紙企業解僱後，為了守護妻子和子女，以及守護好不容易買到的房子，而陷入迫切和瘋狂之中，他面試新公司後，為了爭奪只有一個入職的名額而動殺機。除了韓星之外，一眾美國紅星包括佐治古尼（George Clooney）夫婦、阿當桑迪拿（Adam Sandler）、金像影后愛瑪史東（Emma Stone）以及女星羅拉丹恩（Laura Dern）等前日已陸續抵達水都為入圍的新片作準備。此外，擔任今屆主競賽單元惟一一位華人評審的內地女星趙濤亦有現身當地，準備與其他評審成員見面。
舒淇執導處女作將出戰威尼斯電影節 1分鐘預告片率先睇
【on.cc東網專訊】影后舒淇處女執導電影《女孩》將出戰威尼斯電影節，近日團隊釋出預告片，一分多鐘的「率先看」僅得17歲的女主角白小櫻現身於樹林內探索，及於空隙偷窺，充斥神秘感，令觀眾更見期待！據悉，除白小櫻外，其他主演者包括邱澤、9m88及林品彤亦會隨同舒淇現東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
港投公司從地緣政治看到機會 首任CEO暢談投資理念
【彭博】— 香港投資管理公司(HKIC)行政總裁表示，在配置資金時不會受到全球政治因素的影響。這是香港政府最近成立的基金。Bloomberg ・ 6 小時前
中大醫學院領導撰《刺針》報告 全球肝癌新症 2050 年或倍增至 152 萬宗 六成病例可預防︱Yahoo
【Yahoo健康】肝癌長年位列全球癌症前列殺手之一，由香港中文大學醫學院參與領導，全球首個由華人主理的《刺針》（The Lancet）癌症委員會報告，發現由於肝炎病毒、脂肪肝及酒精相關肝病人數持續增加，至 2050 年，全球肝癌新症將由現時的 87 萬宗倍增至 152 萬宗，死亡人數亦將由 76 萬人增至 137 萬人。Yahoo 健康 ・ 5 小時前
2025讓人最心動唇膏色選公開！瘦子放話要包色送老婆，詹子萱愛焦糖裸杏色、「史艾瑪」林廷憶剪短髮擦蜜桃裸粉更有型
自1953年《迪奧藍星唇膏》誕生以來，已成為永恆經典的代名詞，七十多年來持續風靡全球。2025年，在迪奧全球彩妝創意形象總監 Peter Philips引領下，全新《迪奧巨星持色唇膏》閃耀登場！從質地、妝效、色彩到管身設計全面革新，8款巨星色選，涵蓋紅毯玫瑰色調、巨星裸色調以及...styletc ・ 4 小時前
低敏面膜推介10款 轉季必備！39折起入手保濕睡眠面膜/救急用燕麥面膜（附敷面膜三大禁忌）
不知不覺快要踏入轉季時刻，雖然夏季燥熱仍在，但皮膚也有感覺到越來越容易乾燥。不少敏感肌的朋友會因換季和環境影響引起皮膚痕癢、乾燥脫皮、皮膚過敏的情況，所以轉季時的護膚程序和使用的產品更要小心挑選，首要條件是穩定肌膚狀態，敷保濕面膜能幫助乾燥的肌膚快速補水自然是首選。這次就為大家盤點10款轉季必備的低敏保濕面膜推薦，包括片狀面膜與霜狀面膜，大家可按喜好選擇，讓敏感肌飲飽水！更在文末同場加映敷面膜三大禁忌，這三件事千萬不要做，不然會白敷面膜，還有機會有反效果，大家快看詳情吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李在明讀過《交易的藝術》避過「澤連斯基時刻」
【彭博】— 就在韓國總統李在明準備前往白宮前幾個小時，美國總統特朗普在社交媒體上的發帖，發出一種峰會要泡湯的氣勢。Bloomberg ・ 1 天前
Taylor Swift是「顯化女王」？16年前與Selena好姊妹對於「愛情」的信念成真：真愛是存在的，不是我們在9歲時幻想出來的東西
Taylor Swift宣布結婚成為全球熱話。這場樂壇與體壇巨頭的聯婚，相信盛大程度會媲美皇室婚禮。就在大家都在期待Taylor Swift與未婚夫Travis Kelce結婚之時，有眼利網民「考古」發現，Taylor與好姊妹Selena Gomez在2009年的一段關於愛情的對話，在16年後成真了！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
撻訂潮再現！滙都單日爆17宗終止交易 樓價涉逾1億｜洪水橋新盤
新盤交投暢旺，惟同時有部分買家「跳船」放棄交易撻大訂離場。泛海國際(129)元朗洪水橋現樓「滙都」第1期「滙都I」周一(25日)連環錄得17宗買家終止交易個案，涉及樓價超過1億元。發展商上載全新銷售安排，全數單位於本周六(30日)以招標形式重售。 據成交紀錄冊顯示，該17伙實用面積介乎321至498方呎，戶型涵蓋am730 ・ 13 小時前
CHARLES & KEITH七夕情人節禮物推薦！卡片套最平$199、免費刻字真皮馬鞍包、甜美棉花糖粉七夕禮盒
臨近七夕，無論是男士們想買份小禮物送給另一半，還是女生們想找藉口稿賞自己，包包和銀包永遠是不會出錯的選擇。大手買名牌手袋之餘，大多數女生都會想擁有幾個平價手袋豐富衣櫃，方便每日搭配不同造型。不要以為便宜就一定低質，其實有不少品牌都提供高性價比的選擇，當中以新加坡牌子CHARLES & KEITH最受小資女歡迎。趁着今次精選了多款$1,000元以下甜美又優雅的包款，為各位姊妹約會時的浪漫造型加分。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
片場從不理女兒 李炳憲爆料孫藝真冷漠
[NOWnews今日新聞]韓國全新驚悚電影《徵人啟弒》8月底即將上映，日前在電影發佈會中，孫藝真提到結婚生子對演媽媽的角色很有幫助，然而卻被李炳憲爆料她在片場很冷漠，都不理飾演兩人女兒的兒童演員崔昭律...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
《麻雀樂團》結局週｜郭柏妍日夜苦練大提琴為報答演出機會 現實戀愛經驗不足靠睇愛情劇獲靈感｜專訪
郭柏妍（Rosita）最近憑《麻雀樂團》大提琴手沈家明一角獲得注意，與譚俊彥的一段父女情更搞笑又感動。她為演好角色苦練大提琴，壓力更令她一度忍不住哭：「佢哋會講，做乜拉到劏雞咁㗎，我知佢哋講吓笑，但我就入咗心，會有啲唔開心囉。」不單是大提琴，入行短短幾年間，她都為角色練成踩滑板、空中瑜伽、搏擊等多種技能，非常用心：「其實公司都好多唔同嘅女仔，佢哋願意相信同畀機會我，我希望用能力報答返佢哋。」沒甚麼戀愛經驗的她，更自爆透過看愛情劇得到戀愛靈感，效果或許比真正拍拖更顯著！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
梁朝偉首拍歐洲片角逐金獅獎 Skin Head曝光堅型
【on.cc東網專訊】影壇盛事《第82屆威尼斯影展》將於8月27日在意大利揭開序幕，曾獲頒發「威尼斯終身成就獎」嘅梁朝偉，有份參演嘅歐洲電影《Silent Friend》順利入圍，片中扮演香港神經科學家嘅佢更角逐最高榮譽金獅獎影帝！萬眾期待嘅新片夠晒神秘，估唔到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 Lancome速效眼部卸妝液 $18/件（即日起至01/09）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Balea精華膠囊 $12/件、Lancome速效眼部卸妝液30ml $18/件、Diptyque香氛皂 34 Boulevard Saint Germain $18/件、Batiste頭髮乾洗噴霧 $22/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
台北甜蜜覓食被直擊 吳慷仁邵雨薇愛情長跑
[NOWnews今日新聞]交往長達8年的吳慷仁與邵雨薇，去年底曾被爆出同居、祕婚傳聞，雖然女方親自否認，但2人始終甜蜜如昔，吳慷仁也多次公開強調邵雨薇對自己的重要性，讓粉絲對這段戀情充滿祝福，即便不常...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
深圳好去處｜逾2萬呎一站式室內潮玩館 人均$211起玩足3小時！無限暢玩30+遊戲項目＋包食韓式烤肉／中式海鮮酒樓
深圳室內遊樂場多不勝數，早前又有一間佔地約2萬呎的一站式室內潮玩館新開幕！位於南山區的金谷潮玩聯盟，主打一站式玩樂連美食體驗，一票可無限暢玩超過30個遊戲項目，包括VR真人射擊、保齡球、攻防箭、閃動格子、劇本殺等流行玩意，門票更包韓式烤肉雙人餐或中式海鮮酒樓套餐！現於Klook預購套票，人均只需$211起玩足3小時，大家北上深圳玩又多一個好去處選擇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」
從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前