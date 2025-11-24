新片大破開畫票房紀錄 哥哥談Ariana中新冠肺炎後病況

【on.cc東網專訊】由美國樂壇天后Ariana Grande主演的新作《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）上周五（21日）於北美等地開畫票房報捷，北美開畫3日勁收1.5億美元（約11.7億港元），全球開畫票房高達2.26億美元（約17.6億港元），北美方面擊敗上集的開畫成績而刷新史上百老匯歌舞劇改編的電影最高開畫票房紀錄。

於片中飾演格琳達（Gilda）的Ariana日前自爆於宣傳新片期間「中招」確診新冠肺炎，而其兄長Frankie Grande日前出席活動時受訪透露阿妹目前的情況，他為妹妹「報平安」表示她目前情況好好。他說：「作為她的哥哥，我傳送世界所有愛與祝福給她。她太努力工作。我們現在都感染過新冠肺炎，我們知道她將會沒事。」而Frankie更自爆已看了今集《魔》4次，並大讚她的演出好出色。

至於目前在養病中的Ariana日前趁住影片上映而於社交網分享自己角色的花絮照片並留言講感受，她表示：「謝謝你，我可愛的格琳達，謝謝你為我做的一切。 我會永遠愛你... ♡ 🫧」

