新特蘭大學香港分校 x 智慧城市學院(SCA) 聯手培育AI專才，資助近七萬助您成就數據科學夢想

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月8日 - 英國新特蘭大學（University of Sunderland）香港分校，正式宣布與智慧城市學院（Smart City Academy，SCA）建立策略性合作夥伴關係。此舉旨在回應新工業革命帶來的龐大數碼人才需求，透過兩大重點課程，為香港及大灣區的專業人士提供具學術權威及本地化支援的數據科學與人工智能（AI）培訓，最高可獲近七萬港元的政府資助。



重點課程一：Executive Certificate「數據科學及人工智能導論」



此課程由新特蘭大學香港分校與智慧城市學院共同設計，採用體驗式學習模式，涵蓋資料視覺化、機器學習及AI核心應用。課程專為跨界別、有意轉型或需技術提升的專業人士而設。



課程資料

時長： 每節3小時（共6節）

學費： 港幣3,600元

學員完成課程後，將有機會（視乎個人情況）銜接新特蘭大學香港分校的 MSc Data Science 碩士課程，並可申請港幣3,600元學費減免。



重點課程二：新特蘭大學香港分校「MSc Data Science」碩士學位



此碩士課程已獲香港特區政府的「新型工業化及科技培訓計劃」（NITTP）認可。合資格學員成功修畢課程後，可申請高達港幣67,500元的學費資助（適用於每年1和7月入學）。課程內容專為IT、金融、科技及管理等各行業人才量身打造，覆蓋大數據技術、人工智能及數據分析實戰應用。



申請須知與資助詳情



新特蘭大學香港分校致力於為學員提供全面的支援，協助其申請相關政府資助。有關 MSc Data Science 課程及 NITTP 資助的詳細申請流程、資格及報銷途徑，可瀏覽以下網站：



把握科技人才發展良機



是次合作旨在為香港及大灣區的從業者、企業管理層、IT專才、畢業生及職場轉型者提供一個黃金機會，讓他們能夠投身數據科學及人工智能領域。憑藉新特蘭大學的國際學術權威與智慧城市學院的本地化專業支持，學員將能有效應對未來科技挑戰，提升個人及企業的競爭力。

Hashtag: #新特蘭大學



關於新特蘭大學香港分校

新特蘭大學是一所創新型的公立大學，於1901年在英國成立，以其在教學、研究和學生支援方面的高標準而聞名。香港分校是該大學在全球設立的第一所海外分校，致力於為各行各業的專業人士，提供廣泛的商業管理文憑、學位及碩士課程。此外，學校與智慧城市聯盟（SCC）旗下的智慧城市學院（SCA）合作，提供經認證的培訓課程。



