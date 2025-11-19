新生精神康復會「日作坊—藝術與復元展覽」11.26起於JCCAC展出

場內設有體驗區和多個工作坊免費參與

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月19日 - 一齊走入藝術家們的工作日常！新生精神康復會（新生會）誠邀大家，參與將於 2025 年 11 月 26 日至 30 日，假賽馬會創意藝術中心（JCCAC）舉行的：「日作坊—藝術與復元展覽」。屆時大家可以欣賞到藝術家們眼中的「工場」世界，歡迎大家前來綜合職業康復服務中心，親身感受藝術相關的訓練和活動，場內更設有體驗區和工作坊免費參與，記得來打卡啦！





廣告 廣告

「日作坊 – 藝術與復元展覽」 將於 JCCAC L0 展覽館舉行



「日作坊 – 藝術與復元展覽」將於 JCCAC L0 展覽館舉行。此展覽將分享新生會轄下綜合職業康復服務中心「日作坊」的藝術日常。「日作坊」透過階梯式的多元化職業康復訓練，結合藝術創作，發掘服務使用者的藝術才華與興趣，協助他們發展社交技巧及就業能力。展覽期間將設有體驗區，公眾可免費參與，親身感受中心的藝術創作活動。



「藝術330 - 視覺藝術培訓發展計劃作品展」則於 JCCAC L1 展覽館同期舉行。此項目由新生精神康復會主辦，並獲殘疾人藝術發展基金資助。展覽將重點展示精神復元人士在計劃中所創作的濕性顏料、水墨書畫及乾性顏料作品，讓公眾能近距離欣賞他們的藝術才能。



為加深公眾體驗，兩個展覽均設有免費藝術工作坊，讓參加者享受藝術的樂趣。工作坊名額有限，先到先得，歡迎市民踴躍報名。



展覽詳情：

地點： 賽馬會創意藝術中心 (JCCAC)（九龍石硤尾白田街30號）



L0 展覽館：「日作坊 – 藝術與復元展覽」

L1 展覽館：「藝術330 - 視覺藝術培訓發展計劃作品展」

展覽日期及時間：

2025年11月26日(三)至28日(五)：中午12時至晚上8時

2025年11月29日(六)：上午11時至晚上8時

2025年11月30日(日)：上午11時至下午4時

免費藝術工作坊詳情及報名：

各工作坊名額為8人，先到先得。請注意，填寫報名表不代表成功參與，一切將以本會職員透過電郵或電話確認為準。本會將保留一切工作坊的最終決定權。





展覽/活動名稱

工作坊主題

日期

時間

地點

截止報名日期

日作坊 – 藝術與復元展覽

流沙蠟燭

2025/11/27 (四)

下午 02:00 - 03:00

JCCAC L0 展覽館

2025/11/24 (一)

軟陶小圓珠

2025/11/27 (四)

下午 03:30 - 04:30

JCCAC L0 展覽館

2025/11/24 (一)

木製小玩具

2025/11/28 (五)

下午 02:00 - 03:00

JCCAC L0 展覽館

2025/11/24 (一)

木製小玩具

2025/11/28 (五)

下午 03:30 - 04:30

JCCAC L0 展覽館

2025/11/24 (一)

軟陶小圓珠

2025/11/29 (六)

下午 12:00 - 01:00

JCCAC L0 展覽館

2025/11/24 (一)

軟陶小圓珠

2025/11/29 (六)

下午 02:00 - 03:00

JCCAC L0展覽館

2025/11/24 (一)

軟陶小圓珠

2025/11/29 (六)

下午 03:30 - 04:30

JCCAC L0 展覽館

2025/11/24 (一)

軟陶小圓珠

2025/11/29 (六)

下午 05:00 - 06:00

JCCAC L0 展覽館

2025/11/24 (一)

創意花藝

2025/11/30 (日)

下午 12:00 - 01:00

JCCAC L0 展覽館

2025/11/24 (一)

創意花藝

2025/11/30 (日)

下午 02:00 - 03:00

JCCAC L0 展覽館

2025/11/24 (一)

藝術330 共融體驗工作坊

濕性顏料

2025/11/27 (四)

下午 02:00 - 04:00

JCCAC L1 展覽館

2025/11/21 (五)

濕性顏料

2025/11/27 (四)

下午 04:30 - 06:30

JCCAC L1 展覽館

2025/11/21 (五)

乾性顏料

2025/11/28 (五)

下午 02:00 - 04:00

JCCAC L1 展覽館

2025/11/21 (五)

水墨書畫

2025/11/29 (六)

下午 02:00 - 04:00

JCCAC L1 展覽館

2025/11/21 (五)

水墨書畫

2025/11/29 (六)

下午 04:30 - 06:30

JCCAC L1 展覽館

2025/11/21 (五)

乾性顏料

2025/11/30 (日)

下午 01:00 - 03:00

JCCAC L1 展覽館

2025/11/21 (五)









Hashtag: #新生精神康復會 #新生會 #NewLife #身心靈健康 #日作坊 #JCCAC







https://www.nlpra.org.hk/





https://www.linkedin.com/company/%E6%96%B0%E7%94%9F%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E5%BA%B7%E5%BE%A9%E6%9C%83





https://www.facebook.com/NewLifePsychiatricRehabilitationAssociation/





https://www.instagram.com/newlife_nlpra/

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

新生精神康復會

新生精神康復會成立於1965年，至今已60年，致力發展｢以復元為導向」、｢以人為本」、｢以實證為基礎」的社區精神健康服務。新生會營運約80個服務單位及項目，逾1,700名職員的工作團隊， 全面提供住宿、就業培訓及社區支援，每年為超過23,728名復元人士及其家屬，以及為約108,312公眾人士提供精神健康教育。為推動社會共融及支持復元人士自力更生，新生會發展多元業務的社會企業超過20項，以及透過330品牌—寓意「身、心、靈」，積極向公衆人士推廣關注身心靈健康的訊息。





按此瀏覽有關新生精神康復會的資訊





「同行60載，共創330」60周年專頁



新生精神康復會今年正式踏入60周年。為了慶祝這個特別的里程碑，60周年專頁現已上線，

歡迎大家了解新生會的故事及周年活動詳情

！







新聞稿由客戶提供

