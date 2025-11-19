中國政府通報暫停進口日本水產品
新生精神康復會「日作坊—藝術與復元展覽」11.26起於JCCAC展出
場內設有體驗區和多個工作坊免費參與
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月19日 - 一齊走入藝術家們的工作日常！新生精神康復會（新生會）誠邀大家，參與將於 2025 年 11 月 26 日至 30 日，假賽馬會創意藝術中心（JCCAC）舉行的：「日作坊—藝術與復元展覽」。屆時大家可以欣賞到藝術家們眼中的「工場」世界，歡迎大家前來綜合職業康復服務中心，親身感受藝術相關的訓練和活動，場內更設有體驗區和工作坊免費參與，記得來打卡啦！
「日作坊 – 藝術與復元展覽」將於 JCCAC L0 展覽館舉行。此展覽將分享新生會轄下綜合職業康復服務中心「日作坊」的藝術日常。「日作坊」透過階梯式的多元化職業康復訓練，結合藝術創作，發掘服務使用者的藝術才華與興趣，協助他們發展社交技巧及就業能力。展覽期間將設有體驗區，公眾可免費參與，親身感受中心的藝術創作活動。
「藝術330 - 視覺藝術培訓發展計劃作品展」則於 JCCAC L1 展覽館同期舉行。此項目由新生精神康復會主辦，並獲殘疾人藝術發展基金資助。展覽將重點展示精神復元人士在計劃中所創作的濕性顏料、水墨書畫及乾性顏料作品，讓公眾能近距離欣賞他們的藝術才能。
為加深公眾體驗，兩個展覽均設有免費藝術工作坊，讓參加者享受藝術的樂趣。工作坊名額有限，先到先得，歡迎市民踴躍報名。
展覽詳情：
地點： 賽馬會創意藝術中心 (JCCAC)（九龍石硤尾白田街30號）
L0 展覽館：「日作坊 – 藝術與復元展覽」
L1 展覽館：「藝術330 - 視覺藝術培訓發展計劃作品展」
展覽日期及時間：
2025年11月26日(三)至28日(五)：中午12時至晚上8時
2025年11月29日(六)：上午11時至晚上8時
2025年11月30日(日)：上午11時至下午4時
免費藝術工作坊詳情及報名：
各工作坊名額為8人，先到先得。請注意，填寫報名表不代表成功參與，一切將以本會職員透過電郵或電話確認為準。本會將保留一切工作坊的最終決定權。
展覽/活動名稱
工作坊主題
日期
時間
地點
截止報名日期
日作坊 – 藝術與復元展覽
流沙蠟燭
2025/11/27 (四)
下午 02:00 - 03:00
JCCAC L0 展覽館
2025/11/24 (一)
軟陶小圓珠
2025/11/27 (四)
下午 03:30 - 04:30
JCCAC L0 展覽館
2025/11/24 (一)
木製小玩具
2025/11/28 (五)
下午 02:00 - 03:00
JCCAC L0 展覽館
2025/11/24 (一)
木製小玩具
2025/11/28 (五)
下午 03:30 - 04:30
JCCAC L0 展覽館
2025/11/24 (一)
軟陶小圓珠
2025/11/29 (六)
下午 12:00 - 01:00
JCCAC L0 展覽館
2025/11/24 (一)
軟陶小圓珠
2025/11/29 (六)
下午 02:00 - 03:00
JCCAC L0展覽館
2025/11/24 (一)
軟陶小圓珠
2025/11/29 (六)
下午 03:30 - 04:30
JCCAC L0 展覽館
2025/11/24 (一)
軟陶小圓珠
2025/11/29 (六)
下午 05:00 - 06:00
JCCAC L0 展覽館
2025/11/24 (一)
創意花藝
2025/11/30 (日)
下午 12:00 - 01:00
JCCAC L0 展覽館
2025/11/24 (一)
創意花藝
2025/11/30 (日)
下午 02:00 - 03:00
JCCAC L0 展覽館
2025/11/24 (一)
藝術330 共融體驗工作坊
濕性顏料
2025/11/27 (四)
下午 02:00 - 04:00
JCCAC L1 展覽館
2025/11/21 (五)
濕性顏料
2025/11/27 (四)
下午 04:30 - 06:30
JCCAC L1 展覽館
2025/11/21 (五)
乾性顏料
2025/11/28 (五)
下午 02:00 - 04:00
JCCAC L1 展覽館
2025/11/21 (五)
水墨書畫
2025/11/29 (六)
下午 02:00 - 04:00
JCCAC L1 展覽館
2025/11/21 (五)
水墨書畫
2025/11/29 (六)
下午 04:30 - 06:30
JCCAC L1 展覽館
2025/11/21 (五)
乾性顏料
2025/11/30 (日)
下午 01:00 - 03:00
JCCAC L1 展覽館
2025/11/21 (五)
「日作坊」工作坊報名連結： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKkJMpqlJUeLYf1ss03kBEQEm0dwmKWg2GtO0Gr6h1lZ6mtQ/viewform
「藝術330」工作坊報名連結： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg8l86bYPGbdppdvIP6wILwY2Id_3yOhytaXDQn_AKUOfb4Q/viewform
#新生精神康復會 #新生會 #NewLife #身心靈健康 #日作坊 #JCCAC
https://www.linkedin.com/company/%E6%96%B0%E7%94%9F%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E5%BA%B7%E5%BE%A9%E6%9C%83
https://www.facebook.com/NewLifePsychiatricRehabilitationAssociation/
https://www.instagram.com/newlife_nlpra/
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新生精神康復會
新生精神康復會成立於1965年，至今已60年，致力發展｢以復元為導向」、｢以人為本」、｢以實證為基礎」的社區精神健康服務。新生會營運約80個服務單位及項目，逾1,700名職員的工作團隊， 全面提供住宿、就業培訓及社區支援，每年為超過23,728名復元人士及其家屬，以及為約108,312公眾人士提供精神健康教育。為推動社會共融及支持復元人士自力更生，新生會發展多元業務的社會企業超過20項，以及透過330品牌—寓意「身、心、靈」，積極向公衆人士推廣關注身心靈健康的訊息。
「同行60載，共創330」60周年專頁
新生精神康復會今年正式踏入60周年。為了慶祝這個特別的里程碑，60周年專頁現已上線，
！
新聞稿由客戶提供
