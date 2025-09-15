新田廢棄石場發現溫馴狗狗 急尋暫托或領養脫離危險生活

【動物專訊】不少社區狗生活艱苦，每天遭遇危險，其實他們都值得入屋過家庭生活，只是欠一個機會。「小怪獸流浪記」義工早前在新田廢棄石場進行「捕捉、絕育、放回」的工作時，發現了一隻性格溫馴的1歲狗仔，義工帶走他絕育後，決定給予他一個機會，希望可以找到暫托或領養家庭，讓狗狗可以過家庭生活，不用返回那個經常有大型工程車駛出駛入的危險地方。

義工Oscar表示，早前在將狗媽媽絕育放回的地點，發現了這隻新出現的狗狗，不知道是否被人遺棄該處，因此將狗狗救起安排絕育。他形容狗狗性格斯文淡定，對人十分親近，性格乖巧，與其高大身形有很大反差，因此希望為狗狗找到家庭接收。

Oscar說：「捕捉他的位置是新田廢棄石場，有很多工程車出入，而且沒人會放下食物給狗狗，但我們真的沒有位置接收，如果找不到暫托領養，沒辦法下只有將他放回原地。」

這隻對人信任的狗狗，值得一個幸福的機會。如有意暫托或領養這狗狗，可透過Instagram與小怪獸流浪記聯絡（ https://www.instagram.com/lilmon.stray/ ）。

義工在新田捕捉了一隻十分溫馴的狗狗，原定絕育後放回，但希望狗狗可以過家庭生活。

