新田桃子突然退所飛韓國？ 背後真相讓特攝粉沉默了！

小時候演子役演到怕，長大後直接按暫停

她小學就開始跑劇組，那雙大眼睛超會放電，但國中開始在意身材、在意別人眼光，演技也卡住，乾脆說「我先退場」，去高中大學好好當普通人，甚至還認真跑過就活。

想像一下，一個愛聽落語、愛逛老洋房的女孩吃数の子跟練腹肌——這不就是我們每個人都做過的白日夢嗎 😂

結果2019年大學最後一年，她突然想通了：「還是想演戲，一復出就直接中大獎。

《ドンブラ》粉紅一穿，全日本都淪陷

2022年她接到《暴太郎戦隊ドンブラザーズ》，演雉野みほ變成夏美，第一次當レギュラー就一人分飾三役，打怪賣萌樣樣行。

播出之後X整個爆炸，「夏美我老婆」「みほ推し確定」刷到手軟。她還加碼演了《ドンブラVSゼンカイジャー》，

粉絲到現在看到粉紅戰鬥服還是會尖叫。最近《30S》預購開跑，她回個表情🤭🩵，底下直接被「薫小姐我等你」洗版，特攝粉的執念真的可怕。

寫真直接開無雙，從「健康性感」一路殺到「無防備」

特攝熱度還沒退，她就開始狂丟寫真炸彈。2022年第一本《ドンブラ一人三役女優、初グラビア》直接把戰隊粉變寫真粉；

2023年《HEALTHY SEXY AND STOIC PEACH》秀腹肌秀到粉絲哭暈；今年《無防備》一出，她在採訪笑說：「就是平常在家那樣，超放鬆。」

結果放鬆到粉絲錢包直接投降，留言區全是「姐姐我可以」「這腹肌我舔屏了」。9月還去浪漫革命MV客串，隨手一po🍑🩷，八百多讚秒殺，粉絲已經開始倒數下一本了。

網路劇跟舞台也沒放過，岬夏音直接演哭大家

她還偷偷在小螢幕練內功。2020年《僕等の物語》演兩個角色，少女感滿分；2024年《余命3ヶ月のサレ夫》演岬夏音，看完直接淚崩，

粉絲刷「桃子演技什麼時候這麼猛」。舞台上《背信者》也讓現場粉絲嗨到不行，說現場版的她魅力直接爆表。小地方認真磨，大地方才敢炸，這邏輯沒毛病。

退所後直接飛韓國，韓語特技原來是為了這一刻

2023年退所之後，她沒賊低調地跑去韓國當模特兒，韓語特技直接派上用場。ABCマート、Coca-Cola、可麗友廣告一個沒少，偶爾po個首爾日常，

粉絲就在底下猜：「桃子在韓國是不是偷偷拍新劇？」11月22日她回#いい夫婦の日，一顆小鳥一顆愛心🐦🩷，底下直接變成告白大會，韓國粉也跟著嗨翻。

社群永遠佛系更新，但一發必中

她X只有29K、IG 13.7萬，更新頻率隨緣，但每次丟東西都剛好戳中。11月30日回《30S》預購，表情符號一顆，粉絲直接預約到手軟；

平常隨手回個😉就夠大家high半天。粉絲常說：「桃子回推像中樂透，超幸運！」

Japhub小編有話說

新田桃子根本把人生當成自由選關卡遊戲，想暫停就暫停，想復活就直接滿血回來，還能從特攝圈一路玩到韓國街拍，隨便一轉身就是新高度。

她的腹肌跟笑容一樣誠實，下次《30S》或新寫真來襲，你要跟嗎？留言說說，我幫你一起排隊搶～