宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
新田洲頭村屋傳惡臭 揭 20 貓及倉鼠屍藏雪櫃 28 歲男涉殘酷虐待動物被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】元朗新田洲頭村一間村屋被揭多具貓屍及倉鼠屍藏於雪櫃，一名 28 歲男子涉殘酷虐待動物被捕。
另發現9隻貓 非常虛弱
昨日（1日）晚上 8 時許，新田洲頭西路洲頭村一間村屋的業主發現單位傳出惡臭，遂報警求助。警方到場發現現場環境惡劣，有 20 隻貓及一隻倉鼠被放在膠袋，存放於雪櫃，已無呼吸反應，另外有 9 隻貓生還但非常虛弱，健康欠佳。漁護署及愛護動物協會派員到場了解，初步檢查發現所有動物屍體並無可疑的表面傷勢，死因有待漁護署化驗及解剖確認。9 隻生還的貓交由愛協照顧。
警方調查後，以涉嫌殘酷虐待動物拘捕一名 28 歲姓龍男子，他是涉案村屋租戶，獨居上址。案件仍在調查中，由邊境刑事值日隊第二隊跟進。
陸地盾臂龜陳屍北角碼頭對出橋躉 警列虐待動物案調查
北角發生懷疑殘酷對待動物案件。一隻龜被困北角碼頭對出東區走廊橋躉，市民於昨午4時發現並報警。消防、漁護署及愛護動物協會人員到場，消防員繫上安全繩經長梯才能抵達石躉，初步相信為一隻50厘米乘30厘米大的盾臂龜，並已證實死亡，將它放入膠籠帶走；疑遭人棄於上址，警方將案件列作「殘酷對待動物」處理。翻查資料，蘇卡達象龜，又名非洲盾臂龜、盾臂龜及蘇卡塔爾陸龜，是世上體形第三大的大陸陸龜品種，可長達60至90厘米，重100至200磅，分布撒哈拉沙漠南部邊緣地帶，屬草食性，以肉質植物為主。
川普：希望與伊朗達成協議
（法新社華盛頓1日電） 伊朗最高領袖哈米尼警告，如果美國攻擊伊朗，將會引發區域戰爭。半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述哈米尼表示：「美國人應該知道，如果他們發動戰爭，這次將會是一場區域性戰爭。」
高永文獲樹仁大學頒榮譽博士 稱香港各界出現誠信危機 醫學界虛假證明事件令人痛心｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港樹仁大學向前食物及衛生局長、行會成員高永文，頒授榮譽社會科學博士，表揚其在公共衛生和醫療政策領域的卓越成就，及多年致力造福社會的貢獻。樹仁大學今（31 日）舉行畢業禮暨學位頒授儀式，高永文在台上發表感言時指，香港素來以專業服務聞名世界，當中最重要的是誠信，但近期社會各界包括建造業、會計界、金融界等均出現令人擔心的誠信危機，個別事件涉及有醫學界人士提供虛假證明，他表示「特別痛心」。
金宣虎被爆開空殼公司逃稅 父母為社內理事
韓國「臉蛋天才」車銀優最近被爆疑借母親開設的空殼公司逃稅，遭國稅廳追繳逾200億韓圜（約1億港元）稅金及罰款，是目前逃稅金額最高的韓國藝人，而與車銀優同屬Fantagio事務所的男星金宣虎今日（1日）被爆同樣有疑似通過空殼公司逃稅的行為，韓媒指雖然金宣虎是Fantagio旗下藝人，但同時有經營演出企劃事務所，事務所的登記地址是金宣虎位於首爾龍山區的住所，而金宣虎是事務所的代表理事。
操盤手札記│聯儲局準掌門 披着鴿皮的鷹？（割柑人）
值得注意嘅係，銀價已跌穿中期上升軌，但金價仍守其上。支撐金價嘅因素如去美元化、地緣政治、避險需求等未變，但短期波動性增加，若已有貨，可繼續持有；若未有貨，可分段低吸。
上環街頭 5,100 萬日圓劫案｜日本公司職員押1.9億來港兌錢買貨 「內鬼」報信2日籍疑犯行劫 警至今拘 6 人 疑於日港兩地先後遭劫｜Yahoo
上環德輔道中發生街頭劫案。《now 新聞》、《am730》等多間媒體報道，今早（30 日）9 時 47 分，一名找換店職員向警方報案，指有兩人在上環德輔道中 272-284 號一棟商業中心對開遭兩賊搶劫，搶走一批現金。賊人得手後上車逃離現場。事主經點算後，證實被賊人盜去 5,800 萬日圓現金，折合約 290 萬港元。《Yahoo 新聞》接消息，疑犯已經在香港機場被捕，案件交港島總區重案組跟進。
男子旺角櫃員機存款遇劫失5萬元 非華裔男子被捕
一名36歲本地男子本周二(27日)在旺角彌敦道一間銀行內的櫃員機存款期間，被一名男子從後盜去5萬元現金。警方昨日拘捕一名非華裔男子。一名46歲非華裔男子被捕旺角警區情報組人員經調查及翻查閉路電視片段後，昨日在尖沙咀一間賓館內拘捕一名46歲非華裔男子，涉嫌盜竊。該名男子正因另外一宗案件而被法庭扣留，案件已交由旺角警區刑事調查隊跟進。
涉冒充戰機機師與逾百女曖昧 男子涉敲詐勒索被起訴
【on.cc東網專訊】內媒周日（1日）報道，山東煙台市一名男子涉嫌冒充現役解放軍飛行員，編造駕駛殲16戰機受傷的「英雄故事」，與100多名女性保持曖昧關係，一人分飾3個角色詐騙多位女性。他因涉嫌敲詐勒索罪和冒充軍人招搖撞騙罪，被檢察機關提起公訴。
農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項
農曆新年將至，同時迎來2026年第一個節氣「立春」！「立春」由2026年2月4日起至2月18日的半個月時間，正是一眾犯太歲者攝太歲的好時機。犯太歲人士可以按吉日前往廟宇拜神攝太歲，務求馬年順順利利。Yahoo Travel為大家整合2026年丙午馬年犯太歲生肖、需要佩戴的飾物、攝太歲最佳吉時及注意事項，並列出本地6間廟宇開放安排。
川普掃蕩移民行動被捕 5歲童獲釋返家
（法新社華盛頓1日電） 美國總統川普政府強力掃蕩移民，一名5歲男童在明尼阿波利斯（Minneapolis）突襲行動中遭到拘留，事件震驚全球。川普政府辯稱，由於這名父親企圖逃避移民官員，移民暨海關執法局才會將孩子一同拘留。
秀茂坪安泰邨中年漢家中暈倒 送院搶救不治
今日(1日)清晨6時許，警方接獲一名女子報案，指其48歲的丈夫在秀茂坪安泰邨和泰樓懷疑暈倒。
香港中醫醫院工地意外 男工人兩米高墮下送院
香港中醫醫院今日(1日)中午發生工業意外。一名年約30歲的男工人在將軍澳百勝角路1號的香港中醫醫院工地工作期間，意外從約兩米高處墮下受傷。警方於中午12時19分接獲報案，指工人墮地受傷。救護員隨即趕到現場，發現傷者仍然清醒，隨即將他送往將軍澳醫院治理。意外原因暫時未明，警方正就事件展開調查。
山東街唐樓單位起火烈燄竄出窗 濃煙席捲半空
【on.cc東網專訊】旺角發生火警。今午(2月1日)1時16分，山東街71號一唐樓單位起火冒煙，驚動多人報案。據網上片段所見，起火單位火舌竄出窗外，火苗墮下，波及晾掛窗外的衣物。一批住客自行疏散。
北角碼頭發現龜屍 警列殘酷對待動物
【Now新聞台】北角碼頭發現有龜隻死亡，案件列作殘酷對待動物案處理。 消防員到場檢查龜隻情況。下午3時許，警方接獲市民報案，指在東區走廊橋底近北角碼頭旁邊一石躉上發現一隻烏龜，消防員繫上安全繩經長梯抵達石躉，檢查證實龜隻已經死亡，愛協人員到場檢走龜屍，警方調查後列作殘酷對待動物跟進。據了解，該龜隻為非洲盾臂龜，身長約50厘米乘30厘米，疑遭人放置在橋躉上。#要聞
警拘2名非華裔男子 涉屯門和田邨連環縱火案
【Now新聞台】屯門和田邨附近周五清晨發生兩宗懷疑縱火案，警方拘捕2名涉案非華裔男子。 警方檢獲打火機、閉路電視、被捕人犯案時身穿的衣物等。案發在周五清晨五時多，警方接報和田邨單車休憩處有電單車和單車起火，約一小時後，距離和田邨約200米一個露天停車場亦有7輛汽車遭焚毀。消防認為兩宗起火原因有可疑。警方翻查現場閉路電視片段和附近居民提供的閉路電視片段，鎖定兩名非華裔男子犯案，並採取拘捕行動。被捕人分別25歲和26歲，其中一人持香港身份證，均報稱無業，將會落案起訴涉嫌縱火和刑事毀壞罪。#要聞
鄧炳強：安全帶保障生命安全是不爭事實 研是否加入豁免條款
巴士強制佩帶安全戴法例實施不足一周，引起社會極大迴響，其後政府承認條文有不足之處，未能完全反映立法原意，將刪除有關強制佩戴安全帶的條文，待完善條文後再提交立法會審議。保安局長鄧炳強表示，雖然現時乘巴士時沒有佩戴安全帶並不違法，警方亦會以勸喻為主，但他強調安全帶在交通意外中可保障生命安全，是不爭的事實。對於日前有巴士安全帶被剪，鄧炳強斥責挑戰社會制度，屬「反社會行為」，強調會嚴肅處理。
屯門新墟教會天花石屎剝落 女子頭部受傷送院
屯門發生石屎墮下事件。今日(1日)中午12時許，警方接報，指青山公路新墟段250號一間教會內，其天花板突有石屎剝落，一名50多歲的女子被擊中，頭部受傷。
許仕仁逝世 終年77歲
據了解，前政務司司長許仕仁昨日下午在東區醫院逝世，終年77歲。許仕仁離任後捲入貪污案，被指於擔任積金局行政總監期間，獲地產商免租入住豪宅；出任政務司司長前後，亦有收受利益，傾向優待個別地產商。許仕仁2012年3月被廉政公署拘捕，2014年在高等法院被裁定公職人員行為失當、串謀向公職人員提供利益等5項罪名成立，判監7年半。原本獲頒授大紫荊勳章和金紫荊星章的許仕仁，亦因貪污罪成被褫奪勳章，太平紳士身份亦被撤銷。許仕仁2019年12月刑滿出獄。（BC)#許仕仁
屯門教會天花冧石屎 女職員中頭獎受傷送院
【on.cc東網專訊】屯門發生墮物傷人事件。今日（2月1日）中午12時03分，青山公路新墟段250號彩暉花園C座地下一間教會，其辦公室近門口一幅面積約1米乘1米的天花石屎突然剝落，連同假天花一併墮下，擊中一名姓陳(33歲)女職員，其同事大驚報案。
美籍男認庭內拍攝判罰款2000元 庭外指首赴港、告示不清晰
45 歲美籍男子涉 2025 年 12 月，在記協主席鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》案庭內拍攝，周五（30 日）在東區裁判法院認罪。被告郭揚自行求情指，「我個中文名調轉同楊過相近，即係『過而改之，善莫大焉』」，盼盡快返美工作、帶母親求醫。