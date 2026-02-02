新田洲頭村屋傳惡臭 揭 20 貓及倉鼠屍藏雪櫃 28 歲男涉殘酷虐待動物被捕｜Yahoo

新田洲頭村一間村屋被揭多具貓屍及倉鼠屍藏於雪櫃，一名 28 歲男子涉殘酷虐待動物被捕。（Google Map 街景截圖）

【Yahoo 新聞報道】元朗新田洲頭村一間村屋被揭多具貓屍及倉鼠屍藏於雪櫃，一名 28 歲男子涉殘酷虐待動物被捕。

另發現9隻貓 非常虛弱

昨日（1日）晚上 8 時許，新田洲頭西路洲頭村一間村屋的業主發現單位傳出惡臭，遂報警求助。警方到場發現現場環境惡劣，有 20 隻貓及一隻倉鼠被放在膠袋，存放於雪櫃，已無呼吸反應，另外有 9 隻貓生還但非常虛弱，健康欠佳。漁護署及愛護動物協會派員到場了解，初步檢查發現所有動物屍體並無可疑的表面傷勢，死因有待漁護署化驗及解剖確認。9 隻生還的貓交由愛協照顧。

警方調查後，以涉嫌殘酷虐待動物拘捕一名 28 歲姓龍男子，他是涉案村屋租戶，獨居上址。案件仍在調查中，由邊境刑事值日隊第二隊跟進。