新田皇巴站外有兩狗疑慘被車撞死 其中一狗有頸圈

【動物突發】新田皇巴站附近發生兩狗疑被車撞死事件，毛守救援Kent表示，今晚7時收到求助，指發現該處馬路有兩狗倒臥馬路死亡。他到場時發現兩狗吐血，估計有機會是被車撞死，但亦有人估計兩狗是被毒死。

據了解，警方於晚上7時收到報案，指發現兩隻唐狗倒臥在地上沒有反應，於是報警，警方及愛協職員到場後，發現兩隻死亡的唐狗腳部有傷，經愛協職員及獸醫判斷後，認為兩隻死亡唐狗腳部的傷可能是與其他狗隻打鬥造成的。

經愛協職員檢查後，兩隻死亡的唐狗沒有其他可疑的受傷，兩隻死亡的唐狗亦沒有晶片。警方在附近翻看閉路電視及在附近進行調查，亦沒有發現其他死亡的狗隻或毒藥發現，案件暫時沒有可疑，列作動物屍體發現處理。

Kent則表示，兩隻狗出現骨折及身體扭曲，很大可能是被車撞到，附近有一個菠蘿包，不知是否兩狗在爭食物時跑出馬路，因此慘被車撞死。他又表示，據義工所述，啡黑色狗狗是在該處生活的社區狗，而戴頸帶的黃色狗狗則未見過。

