新田真劍佑讓粉絲錢包全空！ 三刀流砍到全球少女心碎？
洛杉磯長大的空手道小霸王，結果一回日本就變成漫改收割機
新田真劍佑，1996年11月16日天蠍座，177cm，爸是千葉真一，姐真瀨樹里，弟真榮田鄉敦，
從小在加州打極真空手拿兩次冠軍，還會體操游泳鋼琴，簡直是基因作弊。
2005年就用本名當子役，高中畢業才認真演戲，2014年回日本，
2016年靠《花牌情緣》綿谷新一炮而紅，直接抱走日本奧斯卡新人獎，粉絲當場戀愛：「這誰頂得住啊！」😂
2023年突然閃婚年上圈外妹，粉絲還在原地崩潰
交往兩年，2023年1月低調公布結婚，留言區直接變靈堂：「老公你怎麼不等我長大！」但他完全沒在鳥，直接飛去拍《ONE PIECE》當索隆，
三刀流耍得全球粉絲尖叫：「這才是本人啊！」結婚後反而更帥，健身照一發，留言永遠是「老婆你賺大了」「我還在哭」。
IG 537萬、X破百萬，每天被帥照洗到懷疑人生
IG @mackenyu 一發幕後花絮就50萬讚，健身照、旅行照、偶爾撒點狗糧，粉絲直接跪地喊老公。
X @Mackenyu1116 今年8月丟《花牌情緣：巡》宣傳：「10年後回來演綿谷新，真的超幸福😆」，
下面直接爆炸：「新太你還是那麼欠揍但我好愛！」#新田真劍佑 常年霸榜，ORICON人氣永遠前20。
2025年直接雙開！白袍醫生＋花牌新，粉絲錢包跟眼淚一起掉
7月TBS《第19號病歷表》演東鄉醫生，白袍一穿直接變「最帥住院醫」，8月日電視《花牌情緣：巡》綿谷新回歸，10年後還是那個欠揍又迷人的傢伙，
粉絲看完預告直接哭：「青春回來了！」Netflix《ONE PIECE》續集還在拍，Disney+《フクロウと呼ばれた男》也超兇，CM從鞋子到口香糖全是他，廣告商直接把他當印鈔機。
他本人超謙虛：結婚讓我更穩，動作戲全是爸教的
《ONE PIECE》訪談他笑說：「索隆每天練劍練到手起泡，但超爽！」結婚那段直接甜爆：「她最支持我，現在工作更專注了。」
今年談《花牌》續集超感性：「10年後再演綿谷新，像見老朋友，真的很幸福。」
海外發展也直球：「美國出生懂兩邊文化，日本是根，Netflix是新舞台。」聽完只想衝去現場給他鼓掌。
粉絲跟媒體都說：這男人根本是動作片外掛
X上一堆人喊「ゾロ砍人我直接腿軟」「結婚後更man了」「花牌新太讓我重回18歲」，結婚公布那天#マッケン結婚 直接破10萬熱搜。
業界直接跪：「動作天賦遺傳千葉真一，演技細膩到不像新人」（eiga.com），Netflix官方更說：「索隆的冷酷跟忠義，他抓得太準，國際潛力無限。」
Japhub小編有話說
老實講，新田真劍佑這傢伙29歲就低調把婚結了，結果還在Netflix跟日劇裡瘋狂耍帥，2025年直接白袍＋花牌雙殺，粉絲的心跟錢包一起被他收割！
從洛杉磯空手道小子到全球動作王子，他根本活在漫畫裡，我們這些凡人只能含淚追劇，
下次《ONE PIECE》續集一出，小編鐵定又要熬夜驗證他到底能砍多快，各位要一起衝還是準備在家哭，趕快決定啦～✨
