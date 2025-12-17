新田社區狗媽媽患病兩個月沒好轉 熱心市民伸援手聯絡義工救援

【動物專訊】遭遇傷病的社區動物，往往因沒有妥善治理而情況惡化，需要人們伸出援手。新田一車場有一大一小狗狗健康都出現問題，幼犬有櫻桃眼，狗媽媽則胸腹位置疑有腫瘤，傷口兩個月都未康復，有熱心市民得知後聯絡毛守救援，毛守Kent表示稍後會帶狗媽媽到獸醫診所醫治，看是否需要做手術。

熱心市民對本報表示，她的朋友日前在該車場發現一隻幼犬有櫻桃眼，身上有多隻牛蜱，靠食垃圾維生，當她在網上求助後，有其他市民發現場上還有一隻受傷的狗媽媽，她於是聯絡毛守，希望兩狗能夠獲救。

Kent昨晚到現場了解，他表示狗媽媽的傷口應不是外傷，有可能是乳腺瘤，據知她的情況已經出現了兩個月，吃了抗生素和消炎藥都沒有好轉，「這麼久埋不到口，有機會是腫瘤。」他表示，稍後會將狗媽媽和患櫻桃眼的幼犬帶到診所檢查和醫治，狗媽媽可能要做手術，但他坦言現時毛守獸醫中心都爆滿。

祝福兩狗能夠順利獲得治療，盡快康復，將來不用再在戶外艱苦生活。

狗媽媽胸腹部傷口疑為腫瘤。

毛守Kent表示稍後會將狗媽媽帶到獸醫診所醫治。

車場幼犬有櫻桃眼問題。

