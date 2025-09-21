新田科技城創科地發展規劃概念綱要年內公布 孫東︰確保生物樣本妥善保存

【Now新聞台】施政報告提出，今年內公布新田科技城創科用地的發展規劃概念綱要。創新科技及工業局局長孫東稱，河套區第一期首三座大樓的創科企業已經陸續進駐，強調會確保生物樣本等跨境流通的安全。

創新科技及工業局局長孫東：「我們的生物樣本國家是保護的，包括人類遺傳基因、血液製品、細胞等，因為牽涉到國家的生物安全。那麼現在是將這些相對敏感的資料、物資也好促進，促進之後你有甚麼規章、制度去規管它？針對這個問題，河套香港園區跟創科局一齊制訂了詳細的規章制度、管理制度，確保這些敏感的資料和信息到香港以後會得到妥善保存。」

