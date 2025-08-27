新田科技城發展區疑現明朝古墓群 當局指古蹟辦正研究歷史價值

【on.cc東網專訊】新田科技城項目範圍內發現古墓群。有報道指，部分墓碑刻有「皇明崇禎拾年」，有學者相信是明朝竪立。發展局回覆查詢表示，古物古蹟辦事處已進行實地視察及照片記錄，正審視相關資料，研究有關墳墓的歷史價值。古蹟辦完成研究後會與土木工程拓展署商議合適的安排或緩解措施。

發展局表示，該墓群位於政府土地上，屬新田科技城第一期第一階段的發展範圍，所在之處規劃作地區道路。地政總署自去年起，於每年清明及重陽節前在墓群張貼告示，通知墳墓後人聯絡地政總署。墓群後人已與地政總署聯絡，而龍躍頭原居民代表亦有與地政總署接洽，協調安排。地政總署會與有關部門緊密聯繫，往後與後人的商議將視乎古蹟辦的研究和其與土拓署的討論結果。

新田科技城是北部都會區的旗艦項目，連同河套區佔地共約600公頃，當中一半屬創科用地，預料將提供約16萬個就業機會、約5萬個住宅單位。新田科技城第一期第一階段的土地平整和基礎設施工程已於去年12月展開，預計首批居民可於2031年遷入。

