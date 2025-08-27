新田科技城發展範圍發現明朝古墓群 後人希望原址保留

【Now新聞台】新田科技城發展範圍發現明朝古墓群，發展局稱已聯絡後人，古蹟辦正研究古墓群歷史價值。相關後人向本台稱，墓碑屬鄧氏建村祖先，距今有三百多年歷史，前年起與政府聯絡，期望可以原址保留。

由六塊墓碑組成的古墓群，位於新田部屋後山樹林，墓碑經過歲月洗禮，所刻的字並不清晰，隱若可見「明」、「鄧公」等字眼；旁邊貼有地政總署告示，指墳墓受新田科技城發展計劃影響，必須在10月底前遷移。

發展局指，古墓群位置屬科技城發展第一期第一階段範圍，規劃作地區道路，而古蹟辦已實地視察及拍照記錄，正研究有關墳墓的歷史價值，完成研究後，會與土木工程拓展署商議合適安排或緩解措施。

龍躍頭村村長鄧根年稱，墳墓為其祖先，家族墳墓分布元朗、沙頭角及粉嶺高球場一帶，認為最好做法是原址保留。

龍躍頭村村長鄧根年：「我們葬了太公地，用了那麼多時間找風水穴，當然希望能夠繼續保留多於搬遷。若搬遷後，可能有意想不到的問題或其他事情發生，後人不想見到這樣。」

鄧氏第24代後人向本台稱，近年重陽節都有前往掃墓。而根據族譜，墓碑屬明朝建村祖先，距今有300多年歷史，前年年底起與政府聯絡，積極探討原址保留方案。

#要聞