新田科技城發現明朝古墓群 議員：原址保留未必影響收地發展｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】正在動工的新田科技城，項目範圍內一處官地被發現有一個明朝古墓群，其中一塊墓碑清晰刻有「華陽鄧公」，「皇明崇禎拾年」（1637 年）字樣，距今接近 400 年歷史，古蹟辦回覆《明報》查詢時指，正在研究墳墓歷史價值，完成後會與土木工程拓展署商議合適安排或緩解措施。曾任古物諮詢委員會主席的立法會議員林筱魯今早（28 日）在電台節目表示按照目前資料，墓碑有一定歷史價值，政府現階段應該作進一步評估，以便對墓碑的去向作出決定，方法包括原址保留及遷移等，並相信不會影響收地進度和日後發展。

林筱魯又說，隨着北部都會區持續發展，相信在元朗及新田一帶會在往後日子再發現類似古墓，政府在發展區域時要有心理準備，以及在過程中留有足夠彈性應付。

建議進一步調查歷史背景 再決定處理方式

林筱魯今早在港台節目《千禧年代》說，由於明代，清代初期分別實施過海禁以及遷海令，當年有不少建築需要清拆和遷移，在香港境內仍然保留的明代建築並不多，今次能夠發現墓碑群並且明確顯示其屬於明代，已經具備歷史價值，如果之後調查發現墓碑主人是屬於名人，歷史價值必然會再提高；除了調查墓碑主人誰屬，現階段亦要確認墓碑目前的使用狀況和環境，例如附近到底有否開闢「風水林」，到底現時還會否有人到上址拜祭，這些都會影響日後對墓碑的處理方法，以及保育範圍等。

宋皇臺曾發現古井 土拓署事後調整道路設計

林筱魯指，目前新田科技城的規劃和發展狀況仍然屬於早期階段，政府推出了大綱圖並且開始收地，而古墓群亦鄰近地區道路，他相信仍然有彈性調整古墓群的土地用途和周邊道路規劃。他以九龍城宋皇臺曾經發現多個古井作例，最終土拓署因應古井修改了道路設計，令古井得以保留，「證明咗係可以有（規劃）彈性」。

根據新田科技城分區大綱圖，今次被發現的明朝古墓群除了與擬議道路重疊外，旁邊亦是一幅約 2.2 公頃的住宅用地。土拓署指，新田科技城第一期首階段土地平整和基礎設施工程已經於去年 12 月 31 日展開，預計 2027 年完成，項目包括土地平整及土地勘測、興建道路、行人路、排水渠及污水系統等工程。