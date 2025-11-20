新田科技城｜土地釋放平整需時 10 年 河套、洲頭、麒麟為樞鈕 政府全資擁平台公司｜Yahoo

政府今日（11月20日）公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》。

【Yahoo 新聞報道】政府今日（20日）公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，涉及約 210 公頃土地。政府估計，新田科技城在完全運作階段，每年將為本港 GDP 貢獻 2,500 億元或以上，提供超過 30 萬個全職工作崗位。創新科技及工業局局長孫東表示，土地釋放和平整工作需時 10 年，不排除未來會加速發展。

發展帶包括生命健康科技、人工智能產業

新田科技城佔地約 210 公頃，將劃分 3 個樞紐，即由北至南的河套樞紐、洲頭樞紐及麒麟樞紐，並且有 3 個發展帶，包括生命健康科技、人工智能與機械人及微電子與先進產業。土地發展分 5 個階段，從導入、產業生態延展、產城中樞，以至完善階段。

2035年完成收地清拆

根據《綱要》顯示的時間表，預計 2035 年完成土地收回及清拆，之後進入發展期。政府指，規劃上亦結合實際情況，預留一定發展彈性，提供「戰略留白區」，以在後續階段支援未來新興科技產業。

料每年為 GDP 貢獻 2500 億

就開發模式而言，政府稱可考慮建立「平台公司」的模式與市場共同參與開發。《綱要 》指出，第一層「平台公司」由政府全資擁有，董事局成員由政府委任，以確保重大決策方向符合政府的產業政策目標。第二層可由「平台公司」與企業以「建設-運營-移交」、「建設-擁有-運營」、合資模式、「設計-建設-融資-運營」等不同方式合作，設立子公司接受合作方的戰略合作或投資。根據顧問估算，新田科技城在完全運作階段，預計每年將為香港本地生產總值帶來約 2,500 億元或以上的貢獻，提供超過 30 萬個相關全職工作崗位。