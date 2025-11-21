44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
新田科技城｜政府考慮建立平台公司 與市場共同開發
【Now新聞台】政府考慮建立平台公司，與市場共同開發新田科技城。創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘指，做法是為了將210公頃土地分開發展、加快進程。
創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘：「子公司可以因應不同行業，甚至龍頭企業的需要，譬如他是需要地，還是需要空間或設施可以跟大學共用的？又或者另一種模式，其實他想靠自己建，他要政策的配套，這些情況下，我們可以成立子公司，那間就不用政府全資擁有，亦不需要主公司全資擁有，可能有不同的模式，可以合作變成一間小型合資公司。」
新田科技城｜土地釋放平整需時 10 年 河套、洲頭、麒麟為樞鈕 政府全資擁平台公司｜Yahoo
政府今日（20日）公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，涉及約 210 公頃土地。政府估計，新田科技城在完全運作階段，每年將為本港 GDP 貢獻 2,500 億元或以上，提供超過 30 萬個全職工作崗位。創新科技及工業局局長孫東表示，土地釋放和平整工作需時 10 年，不排除未來會加速發展。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
新田科技城｜聚焦生命科技人工智能及先進產業 孫東：每年為本港GDP 貢獻至少2500億元(何嘉駿報道)
【Now新聞台】政府公布新田科技城創科產業發展規劃綱要，聚焦發展生命健康科技、人工智能及先進產業，分兩期共五階段發展，預計未來十年初步完成發展布局。 新田科技城佔地210公頃，毗鄰河套港深創科園香港園區，當局提出的規劃綱要就提到希望科技城將來按產業分區，由三個樞紐帶動發展，包括靠北的「河套樞紐」、在中部鄰近北環線支綫洲頭站的「洲頭樞紐」，以及靠南的「麒麟樞紐」；三條發展帶透過多元產業布局形成產業聚集效應，帶動發展。當局建議整個科技城分兩期共五個階段發展，第一期首階段會先發展洲頭，設置服務中心，下一步會發展近河套創科園區的用地，為三項重點產業提供中下游延伸空間。第三階段是發展河套與洲頭之間的綜合發展用地，提供創科企業辦公空間、國際人才公寓等，打造新田科技城標誌性綜合功能區域；第四階段就會大規模建設科技城主區，提供會展、創投平台、數據中心、物流設施以及休閒商業街等；最後就會展開「戰略留白階段」，為未來新興科技預留發展空間。當局已經開展部分相關的收地程序，預計第一期首兩階段會在今年開始建設，預計2030年完成，第三及四階段2027年展開，為時8年，到2035年或之後就會展開第二期。政府承認本now.com 新聞 ・ 14 小時前
特斯拉最怕不是馬斯克兆元薪酬！而是2018年那份「回來索命」的方案
根據《路透》周四 (20 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克最新的兆美元級薪酬方案備受市場矚目，但外界指出，真正可能侵蝕特斯拉多年獲利的，其實是他 2018 年的舊薪酬方案——這份計畫目前仍在法院攻防之中，並可能帶來鉅亨網 ・ 12 小時前
王國龍：領展(00823.HK)業績反映宏觀經濟及市場環境壓力
領展(00823.HK)剛公布9月底止中期業績，領展董事會主席歐敦勤表示，面對複雜的宏觀經濟環境，領展房託在2025/26年度中期業績中展現出穩健的韌力。儘管面對重大挑戰，公司專注提高營運效率及資產提升項目，並已取得實質進展。領展的核心優勢仍在於持有並管理位於香港及更廣泛的大灣區，以及亞太區其他市場如新加坡及澳洲的零售資產。公司將繼續鞏固這優勢，同時拓展房地產投資能力，聚焦增值型策略及較高回報。公司看到包括香港在內的多個亞太地區市場及消費者情緒近期有所好轉，但要轉化為物業收入仍需時間。 歐敦勤稱，在領導層過渡之際，他謹代表董事會衷心感謝集團行政總裁王國龍過去16年來的卓越領導及貢獻。隨着王國龍即將退任，他期待與臨時領導架構，包括黃國祥及宋俊彥緊密合作，推動業務持續發展。 王國龍稱，9月底止上半財年，公司持續面對宏觀經濟逆風及具挑戰性的市場環境，尤其在香港及中國內地市場。雖然業績反映出這些壓力，他衷心感謝團隊的努力，使公司能維持穩健表現及高租用率。上半年，公司透過積極管理、提升營運效率及精簡流程，有效降低營運成本並維持利潤率。同時，公司持續物色投資機會，尤其在新加坡及澳洲市場，並積極探索AASTOCKS ・ 19 小時前
AI實測｜「港話通」測試版答錯公務員票站開放時間 創科界冀市民包容
【Now新聞台】政府牽頭研發的AI聊天機械人「港話通」推出測試版，涵蓋本地服務、資料搜集等。對比起其他AI工具，它的解答是否可靠呢？記者：「『港話通』近日已推出給公眾測試，我們今天都特別準備了幾條問題考考它。」記者：「立法會選舉為公務員特設的投票站開放時間是幾時？」思考一會兒，它答上午七時半至晚上十一時半，不過我們再問另外一個AI軟件，不用等多久，它就告知我正確時間，應為早上八時半至晚上九時半。再試下如果是即日發生的事，改用普通話問又會怎樣呢？記者：「港隊今天參加的全運會比賽有哪些？」結果港話通稱，已經以第9名完賽的男子U22籃球隊，今晚仍有得打爭金牌；另外一個軟件則回答只剩下男子重劍和女子花劍團體賽。而有關早前新開的西九渡輪票價，港話通則稱現時公開資料無相關資訊，要再問多次等幾分鐘才答到；不過同樣的問題，另一個軟件不用多久就有答案，還提供了綜合新聞報道來源以及其他相關資訊。有業界代表指，近日「港話通」多了人試用，變相增加了算力負荷，相信後續會再提升回饋速度和準確率。香港創科發展協會創會主席陳廸源：「算力以及系統的反應，其實都需要調試以及布置，才可以滿足到整體市民的需求。我覺得一些資訊now.com 新聞 ・ 15 小時前
屯門容龍居四房套連車位6球沽 呎價6千創新低 平過居屋！
二手市場交投轉旺，有業主減價加速去貨。屯門容龍居一伙四房套，近期以618萬元連車位沽出，呎價僅6,371元，創屋苑近九年新低，平過同區居屋。更多消息：上車客執到寶！3字頭買東南海景三房套 呎價平過居屋居屋王呎價破萬貴過藍籌屋苑！凱樂苑一房綠表價428萬 逆市升7成上述單位為容龍居1座中層B室，實用面積970平方呎，採四房三浴室間隔，早前叫價660萬元連車位放盤，獲用家議價42萬後以618萬元連車位承接，呎價6,371元。據悉，原業主於1997年3月以582萬元購入單位，持貨28年，賬面獲利36萬元，期內升值6%。參考同區居屋最新成交價，龍門居一伙實用面積約592平方呎的三房單位，於本月中以465萬元（居二市場價）成交，呎價7,855元。即上述單位的成交呎價較同區居屋更低。容龍居位於小欖青霞里9號，由隆豐國際發展，於1991年11月開始落成，由4座樓宇組成，共有192個單位。根據28Hse網站資料，容龍居目前共7個4房放盤，叫價由660萬至760萬元。 延伸閱讀: 龍門居 容龍居 凱樂苑 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 23 小時前
屯門半新樓驚現腰斬價成交！ 緹岸銀主盤跌穿2球 呎價8千平過居屋！
屢錄蝕讓個案的屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣），近日有銀主盤以腰斬價196萬元成交，呎價8,270元，平過同區居屋，單位6年間賬面蒸發185.3萬元。更多消息：緹岸10月 11宗成交8宗蝕 一房再現腰斬價 4年蝕239萬屯門緹岸一房腰斬價成交！6年巨蝕275萬 無咗半層樓！上述單位為緹岸第1期2A座低層H室，實用面積237平方呎，屬開放式間隔，今年10月中淪為銀主盤，銀行叫價208萬元放售，最終以196萬元易手，呎價8,270元。資料顯示，屯門兆禧苑B座低層7室，實用面積415平方呎，近期以350萬元易手，呎價8,434元；屯門龍門居8座低層B室，實用面積431呎，近期以368萬易手，呎價8,538元。意味著上述緹岸單位成交呎價低過同區居屋。據悉，原業主2019年以約381.3萬元購入單位，持貨6年賬輸185.3萬元，單位期內貶值約49%。值得一提的是，屯門緹岸發展商恒大早前陷財困，項目由福彩發展接管，過去多次減價推售貨尾單位，今年6月一度大幅劈價6成，令屋苑二手價格受影響。 延伸閱讀: 兆禧苑 龍門居 緹岸 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 18 小時前
乖女想為父母圓置業夢卻感無力｜買過居屋就唔可以再排公屋？ 五大特殊情況 可獲房署酌情處理！
樓市近年回落，惟對不少市叫民而言，樓價依然高不可攀。近日有網民在社交平台Threads貼文，指自己與父母已租樓多年，父母年逾50，渴望置業，然而各自手頭上的現金不足100萬元；樓主為獨生女，月入約3萬元，盼替父母圓置業夢卻感無力。28Hse.com ・ 1 天前
車位大過納米樓｜九龍塘巨無霸新盤 12年以來九龍區最大一手物業 實用面積高達13,864平方呎
九龍塘罕見超大碼洋房登場。理想集團位於喇沙利道50號的項目昨日上載樓書，僅設一幢洋房，實用面積達13,864平方呎，為《一手住宅物業銷售條例》於2013年4月實施以來九龍區面積最大的全新一手物業。項目主打超大戶外空間，配套包括約4,796平方呎花園、約3,244平方呎天台及約1,075平方呎庭院，整體規模於九龍區同類罕見。間隔方面，洋房內置升降機，地下為客飯廳並設私人泳池；一樓及二樓為寢區，共規劃6間睡房及1間保姆房；地庫則設健身室及儲物室，迎合高端市場對室內外空間及設施的需求。喇沙利道50號此幢「巨無霸」亦改寫九龍區一手面積紀錄，超越嘉里建設（00683）位於九龍半山的緹外院墅C，後者實用面積為11,692平方呎，紀錄由此被推前。區內過往亦有逾萬平方呎大宅個案，如九龍塘皇廷滙A號屋（路勁基建（01098）主席單偉豹私人持貨），實用面積10,945平方呎，去年3月以3.4億元易手，折合呎價31,064元，反映九龍塘超級洋房向來備受追捧。另外，洋房自設323平方呎停車位，比市面上的納米樓單位面積更大。閱讀更多：緹外「巨無霸」洋房10.3億沽，創九龍一手住宅售價新高！龍床盤再現！長沙灣幸薈28Hse.com ・ 1 天前
西半山殷樺花園1期3房套成交價$1,250萬 (另有本日最新成交)
西半山殷樺花園1期3房套成交價$1,250萬 喜歡物業-朱芷嫺經理表示，新近促成西半山羅便臣道95號殷樺花園1期中層E室單位成交，實用面積793平方呎，3房連套房間隔，成交價$1,250萬，實用面積平均呎價$15,763。 據了解，買方夫妻居住同區多年，於幾個月前開始物色同區單位，現見市況已處於上升階段，且心儀的屋苑及單位愈賣愈少，於是在沒睇樓的情況下購入單位。原業主在2012年連車位購入價$1,235萬。 延伸閱讀: 殷樺花園 西半山 大埔樂賢居高層3房戶 議價後以$650萬沽出 中原地產 - 楊頌堯經理表示，市況向好，帶動入市氣氛，分行最新錄大埔樂賢居高層D室，建築面積827平方呎，實用面積608平方呎，3房連套房間隔，開價約$668萬，議價後以$650萬沽出，實用平均呎價$10691。 據了解，新買家為區內客，見單位價錢合理，間隔合用，即入市單位自用。據了解，原業主於2022年以$750萬購入單位，持貨3年，是次轉手賬面蝕約$100萬離場，單位期內貶值約13.3%。 延伸閱讀: 樂賢居 大埔 鰂魚涌嘉亨灣5座中高層3房戶成交價$1380萬 期內升值約81% 美聯物業 - 鄭琨經理28Hse.com ・ 20 小時前
英偉達狂飆變跳水 「應收帳款」嚇壞市場
人工智慧 (AI) 巨頭英偉達 (NVDA) 週四 (20 日) 上演大逆轉，早盤還氣勢如虹飆逾 5%，午後卻急墜翻黑，跌幅一路擴大至超過 3%，儘管英偉達發布亮眼財報與強勁財測。市場人士指出，執行長黃仁勳雖試圖緩解外界對「AI 泡沫」的疑慮，但看空者仍因應收帳款增加而保持觀望；看多者則認為這與營收激增相符。鉅亨網 ・ 4 小時前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 21 小時前
大師冇點你│領展急跌後的最新部署（李聲揚）
領展（823）公佈業績，結果減派息，令人相當意外。當日港股算平穩，但領展中午一出業績，下午就跌6%，明顯市場相當失望。公司之前，有冇好好引導基金同分析員，暗示畀佢地知業績唔得，或者會減派息？似乎唔係好覺。Yahoo財經專欄 ・ 16 小時前
【中環解密】霸王茶姬創辦人張俊傑 娶「最美光二代」
內地茶飲品牌霸王茶姬創辦人張俊傑，傳出喜訊，內地傳媒報道，近日有網傳請柬顯示，將與光伏太陽能產業公司天合光能創辦人的女兒高海純結婚，引發廣泛關注。信報財經新聞 ・ 7 小時前
業主退休套現 天水圍70呎劏舖大劈84% 開價35萬 租金回報達15厘
天水圍有小業主擬退休套現，以低價放售旗下迷你舖，並交由忠誠拍賣行公開拍賣。該舖建築面積約70平方呎，開價35萬元，較2014年以223萬元買入價低出約84%，若按開價成交，折合呎價約5,000元。28Hse.com ・ 1 天前
馬斯克同框黃仁勳談太空AI：5年內成最便宜算力來源
特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳，就太空 AI 的發展前景達成高度共識，並拋出一個大膽預測：從現在起的 5 年內，利用太陽能驅動的太空 AI 衛星，將會是地球上最經濟、最有效率的 AI 計算方式。鉅亨網 ・ 17 小時前
英國政府為高收入者開闢永居快車道 年薪超12.5萬鎊三年即可申請
【彭博】— 英國內政部長Shabana Mahmood表示，高收入者將獲准最快三年便可申請在英國永久居留；政府希望防止高技能人才因其限制移民的政策而被拒之門外。Bloomberg ・ 8 小時前
全運會閉幕式明晚深圳盛大上演 延續科技融合體育和粵港澳大灣區特色(楊潔儀報道)
【Now新聞台】第十五屆全運會閉幕式明晚在深圳舉行，當局預告繼續有驚喜，延續科技融合體育、藝術，以及粵港澳三地文化。 在深圳寶安歡樂劇場，即全運會閉幕式舉行的場地，有份參與閉幕演出的粵港澳三地嘉賓、演員，以及來自數十個演出團體的逾千名表演者，連日加緊綵排。今屆全運會開幕式，以至在聖火採集、傳遞上都用上創新科技，當局形容令人印象深刻，預告閉幕式一樣有驚喜。深圳市文化廣電旅遊體育局副局長何建輝：「這裡也給大家劇透一下，即將舉行的十五運會閉幕式，還將是一個滙聚液態畫布，裸眼3D、智能穿戴、5G雲控、無人駕駛等最新科技產品的一個秀場。」十五運會廣東賽區執委會高科技產品展示專班副組長夏奇峰：「協同廣州、深圳等地市賽區共同遴選了130多款高科技產品，涵蓋了技綻開幕、智慧場館、賽事保障、科技助殘，四大核心場景全方位、多維度構建起科技賦能體育的廣東範式。」和開幕式一樣，閉幕式同時展現水元素，閉幕式總導演沈晨早前表示，海天一色的自然景觀是最大亮點，要打造全球首個城市全景閉幕式。今屆全運會締造多個第一次，包括開幕式和閉幕式分別在廣州和深圳上演，是歷來首次分開不同城市舉行；賽事亦是首次由粵港澳三地聯合承辦，now.com 新聞 ・ 20 小時前
鍾柔美成功升讀港大新聞學系 與XiX成員Crystal做同學
18歲嘅「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）由《聲夢傳奇》出身後備受無綫力捧，更憑著甜美外貌和精湛舞技俘虜唔少網民心。事業發展不俗嘅佢，喺中學以第一名成績優異畢業，被封為「學霸」，不過上年DSE放榜後，佢坦言對成績感到唔開心，而佢最終拒絕大學錄取，選擇修讀副學士。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
立法會選舉．旅遊界︱江旻憓冀「同香港一齊贏」盼生兒育女 馬軼超支持者：跑馬都有大熱倒灶︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會旅遊界選舉論壇今日（20日）下午 4 時半在荔枝角政府合署舉行，奧運金牌得主、候選人江旻憓約下午 3 時 40 分到場，與支持者合照後未有發言直入會場。另一名候選人、觀塘區議員馬軼超隨後到場，獲支持者舉牌歡迎，馬受訪時表示期待論壇已久，對表現有信心。Yahoo新聞 ・ 16 小時前