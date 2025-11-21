新田科技城｜政府考慮建立平台公司 與市場共同開發

【Now新聞台】政府牽頭研發的AI聊天機械人「港話通」推出測試版，涵蓋本地服務、資料搜集等。對比起其他AI工具，它的解答是否可靠呢？記者：「『港話通』近日已推出給公眾測試，我們今天都特別準備了幾條問題考考它。」記者：「立法會選舉為公務員特設的投票站開放時間是幾時？」思考一會兒，它答上午七時半至晚上十一時半，不過我們再問另外一個AI軟件，不用等多久，它就告知我正確時間，應為早上八時半至晚上九時半。再試下如果是即日發生的事，改用普通話問又會怎樣呢？記者：「港隊今天參加的全運會比賽有哪些？」結果港話通稱，已經以第9名完賽的男子U22籃球隊，今晚仍有得打爭金牌；另外一個軟件則回答只剩下男子重劍和女子花劍團體賽。而有關早前新開的西九渡輪票價，港話通則稱現時公開資料無相關資訊，要再問多次等幾分鐘才答到；不過同樣的問題，另一個軟件不用多久就有答案，還提供了綜合新聞報道來源以及其他相關資訊。有業界代表指，近日「港話通」多了人試用，變相增加了算力負荷，相信後續會再提升回饋速度和準確率。香港創科發展協會創會主席陳廸源：「算力以及系統的反應，其實都需要調試以及布置，才可以滿足到整體市民的需求。我覺得一些資訊

now.com 新聞 ・ 15 小時前