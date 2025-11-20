新田科技城｜聚焦生命科技人工智能及先進產業 孫東：每年為本港GDP 貢獻至少2500億元(何嘉駿報道)

【Now新聞台】政府公布新田科技城創科產業發展規劃綱要，聚焦發展生命健康科技、人工智能及先進產業，分兩期共五階段發展，預計未來十年初步完成發展布局。

新田科技城佔地210公頃，毗鄰河套港深創科園香港園區，當局提出的規劃綱要就提到希望科技城將來按產業分區，由三個樞紐帶動發展，包括靠北的「河套樞紐」、在中部鄰近北環線支綫洲頭站的「洲頭樞紐」，以及靠南的「麒麟樞紐」；三條發展帶透過多元產業布局形成產業聚集效應，帶動發展。

當局建議整個科技城分兩期共五個階段發展，第一期首階段會先發展洲頭，設置服務中心，下一步會發展近河套創科園區的用地，為三項重點產業提供中下游延伸空間。

第三階段是發展河套與洲頭之間的綜合發展用地，提供創科企業辦公空間、國際人才公寓等，打造新田科技城標誌性綜合功能區域；第四階段就會大規模建設科技城主區，提供會展、創投平台、數據中心、物流設施以及休閒商業街等；最後就會展開「戰略留白階段」，為未來新興科技預留發展空間。

當局已經開展部分相關的收地程序，預計第一期首兩階段會在今年開始建設，預計2030年完成，第三及四階段2027年展開，為時8年，到2035年或之後就會展開第二期。

政府承認本港薪金、租金貴，但背靠祖國等優勢亦相當突出，相信亦可吸引海內外企業落戶新田，預計科技城日後創造30萬個工作崗位，每年可為本港GDP貢獻至少2500億元。

創新科技及工業局局長孫東：「特別是現在，很多內地企業要把香港作為出海的首選，另外綱要也提到香港製造的品牌仍然是具有很大的影響力。綜合考慮來說，我們在這方面如果能發展一些高科技、高增值的產業，而且以出海以開拓海外市場為目的、為目標的話，我們認為依然是有很大的優勢。」

新田科技城毗鄰三寶樹濕地保育公園，政府強調在整個規劃階段都有注重環境保護，如將來發現有企業違規，會有相關法例嚴肅跟進。

