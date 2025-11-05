焦點

新田貨倉無情火波及鄰近場地燒死兩狗 失蹤兩貓屍首亦已尋回

【動物專訊】新田麒麟村日前發生貨倉三級火，大火波及鄰近場地，除兩狗狗「阿嬌」和「Copper」慘被燒死外，之前失蹤的兩隻貓貓，屍首也在前日尋回。主人傷心得在大街上痛哭，認識貓狗主人的動物義工安采妮表示，他們原本為兩狗兩貓打造了一個舒適居所，有冷氣有像Party Room般的擺設，主人留在該處陪伴貓狗的時間甚至多過回自己家，沒想到一場無情大火，讓無辜的貓狗們喪命。

事緣新田麒麟村一個貨倉在10月31日下午1時許發生三級火災，大火波及相鄰汽車維修場，可憐兩隻居住於該維修場的狗狗「阿嬌」和Copper慘被燒死，還有兩隻貓貓Cookie和Bubby不知所蹤。兩貓屍體前日終在燒成灰燼的現場中發現，主人傷心得在大街上對著愛貓屍體痛哭。阿嬌的狗主Ben也十分傷心，其女朋友更難過得無法上班。

安采妮表示，自己認識貓狗的主人們，有時她會到該場地玩健身，而狗狗阿嬌會一同玩耍，「他們不是養倉狗，他們的場地有冷氣，在室內居住如家居般，主人很長時間都在場內工作和陪伴貓狗，甚至有時睡覺都在場內。他們亦常常會駕車帶狗狗出去周圍玩，真的很愛錫他們的貓狗。」

她又直言，當旁邊貨倉起火時，該倉人士明知她朋友場地有4隻毛孩，都不幫忙打開門讓他們逃生，「那些人平時都有跟那兩隻狗玩，但玩就識玩，大難臨頭就各自飛。」

在這次火災中不幸離世的兩貓兩狗已經安排善終，而主人前日亦有到現場路祭，傷心地送毛孩們最後一程。

新田麒麟村日前發生三級大火，波及鄰近多個建築。
大火波及鄰居毛孩居住的場地，兩狗兩貓慘被燒死。
阿嬌（右）和Copper（左）不幸被大火波及慘死。
阿嬌是一隻很可愛乖巧的狗狗。
Copper在事件中無辜慘死。
一樓場地原本是貓狗們的安樂窩。
貓貓Bubby一度失蹤。
貓貓Cookie一度失蹤。
兩貓屍首前日尋回，主人傷心欲絕。
