舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
新田麒麟村貨倉三級火 鄰居兩狗無辜被大火波及燒死
【動物突發】新田麒麟村一個貨倉今日下午發生火災，大火波及相鄰汽車維修場，可憐兩隻居住於該維修場的狗狗「阿嬌」和Cooper慘被燒死，還有兩隻貓貓不知所蹤，生死未卜。兩位狗主今日下午2時已趕到現場及通知消防員有兩狗兩貓在火災現場，可惜毛孩最終沒有得到拯救，至晚上才在燒至焦黑的場地中找到兩狗屍體，兩狗主都感到十分難過。
協助狗主的動物義工安采妮表示，兩狗主一早已到現場，但一直不獲准進入，阿嬌和兩隻貓住在汽車維修場1樓，Cooper則住在地下，兩狗分屬不同狗主。該場並非最初起火現場，但卻被大火波及焚燒，至傍晚6時火勢才受控，並在地下發現了Cooper屍體。
然而，1樓在晚上7時仍然在燃燒中，最終阿嬌的狗主Ben在8時許才獲准進入現場，終發現阿嬌的屍體，「之前Airtag仍然生效，還抱有一絲希望，結果發現狗狗還是死了。」至於寄居於該場的兩隻貓則不知所蹤，未知是否及時逃生，還是燒至無法辨認屍骨。
事緣一貨倉在下午1時許發生三級火，火勢迅速蔓延，火場溫度高達500度，部份天花倒塌，更波及附近的場所，包括兩狗兩貓居住的汽車維修場。火勢在傍晚6時受控，結果發現兩狗屍體。
The post 新田麒麟村貨倉三級火 鄰居兩狗無辜被大火波及燒死 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
其他人也在看
上水新田麒麟村貨倉三級火火勢已受包圍 村民擔心貓狗痛哭（更新）
上水新田麒麟村一個貨倉發生三級火。 今日（31日）下午1時18分，上水新田麒麟村一個貨倉突然起火，冒出大量濃濃黑煙，席捲半空。警方和救援人員接報後趕至現場，火警範圍面積約100米乘50米，鄰近民居，派出3條喉及3隊煙帽隊撲救，33人自行疏散到安全地方，暫時無人受傷，救護車在場戒備。現場消息指，起火貨倉疑用作放置展am730 ・ 21 小時前
立法會選舉｜經民聯趙式浩參選地產及建造界 對決恒地執董黃浩明
【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，多人報名參選功能界別。經民聯的陳祖恒爭取競逐連任紡織及製衣業界別，獲多名經民聯領導層到場支持，包括林建岳及盧偉國等。另一名報名參選的有紡織商會常務副會長兼秘書長蕭勁樺，獲紡織商會會長楊勳以及全國政協委員王庭聰等人陪同。至於地產及建造界方面，經民聯趙式浩正式宣布參選，他的對手是恒地執董黃浩明。立法會地產及建造界參選人趙式浩：「我們現在是選代議士，不是在選聰明人，所以我認為最重要都是有個心服務社會以及服務業界。有大型、中型及小型發展商，亦都有建造商，亦都有機電商。」2025立法會選舉提名(地區直選)2025立法會選舉提名(功能界別)2025立法會選舉提名(選委會界別)#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
2025立法會選舉提名(選委會界別)
【Now新聞台】2025立法會選舉，當局接獲選委會界別提名如下(截至2025年10月30日(星期四)下午5時)：至今累計31人報名獲提名人士姓名｜性別｜職業｜政治聯繫｜遞交提名日期吳傑莊｜男｜商人｜/｜2025年10月24日管浩鳴｜男｜神職人員｜/｜2025年10月24日梁美芬｜女｜香港大律師、實務教授｜經民聯、西九新動力｜2025年10月24日林振昇｜男｜工會工作者｜港九勞工社團聯會｜2025年10月24日黃國｜男｜工會工作者｜工聯會｜2025年10月25日馬光如｜女｜行政管理人員｜工聯會｜2025年10月25日何君堯｜男｜律師｜/｜2025年10月25日陳恒鑌｜男｜議員、工程集團副總裁｜民建聯、新社聯｜2025年10月25日陳仲尼｜男｜投資經理｜民建聯｜2025年10月25日洪錦鉉｜男｜公司董事、區議員｜民建聯｜2025年10月25日柯家洋｜男｜/｜/｜2025年10月27日郭志華｜男｜商人｜/｜2025年10月27日梁子穎｜男｜立法會議員、註冊教師｜工聯會｜2025年10月27日曾志文｜女｜非牟利機構總幹事｜工聯會｜2025年10月27日何敬康｜男｜立法會議員｜新民黨｜2025年now.com 新聞 ・ 14 小時前
【A-1 Bakery】青森蘋果批驚喜優惠低至$54（即日起至15/11）
A-1 Bakery即日起至11月15日，於A-1 Bakery門市購買青森蘋果批一件，即可享限定9折優惠，折後特價$54！青森蘋果批外酥內軟，內層更充滿啖啖酸甜的青森蘋果餡，買來下午茶食一流！商品數量有限，售完即止，部分產品價格以實體分店之標示為準。YAHOO著數 ・ 1 天前
【Aeon】11.11購物節 精選商品買1送1（01/11-11/11）
由11月1日起至11月11日，AEON舉行「11.11購物節」，多款精選商品有買1送1優惠 。仲有不同價格嘅商品，只需要$11，$111或者$311就有得交易，仲有唔同折扣優惠，各款服裝及電器商品都有咁多至抵優惠！YAHOO著數 ・ 16 小時前
埃及大埃及博物館周六開幕 耗資 10 億美元歷時近 20 年 全球最大單一文明考古館︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】埃及歷時近 20 年興建、耗資 10 億美元（約 78 億港元）的「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum）將於本週六（11 月 1 日）在開羅正式開幕。這座博物館被譽為全球規模最大的單一文明考古設施，毗鄰著名的吉薩金字塔群。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 1 天前
油麻地搭棚工墮斃僱主罰9萬分90期還 律政司申刑罰覆核 官押後再訊待被告提供收入證明
2022 年 5 月，一名搭棚工在油麻地吳松街舊樓的 6 樓外牆搭棚時，安全繩斷裂墮下身亡。涉事僱主被勞工處票控「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等 3 罪，經審訊後被裁定罪成，罰款 9 萬元，分 90 期繳交。律政司申請刑罰覆核（法律 101 文章），指刑罰欠阻嚇力、繳款期限過長。法庭線 ・ 18 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
死因庭裁定陳輝旺非法被殺 警員林偉榮再申司法覆核挑戰裁決 要求暫禁檢控
的士司機陳輝旺與乘客爭執，被警員拘捕時遭「箍頸」，其後全身癱瘓、留醫期間死亡。死因庭 2018 年裁定陳「非法被殺」，警員林偉榮司法覆核勝訴推翻裁決；死因庭今年第二次召開研訊，陪審團再次以大比數裁定陳「非法被殺」。法庭線 ・ 1 天前
【UNIQLO】限定優惠 秋冬單品低至$79（即日起至06/11）
Uniqlo今期限定優惠精選秋冬單品，帶來超輕型羽絨外套、寬版牛仔褲、棉質/彈性9分褲及AIRism棉質長袖！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 17 小時前
【Big C】雙11狂歡節 精選貨品 $11/3 件（即日起至11/11）
今期Big C雙11狂歡節精選貨品 $11/3件，包括HUSTER 啤酒、OKF 有氣飲品、KOKOLA指定口味餅乾/曲奇、ISnack 脆麵、固力果指定口味百力滋、BITEE脆脆條！另外仲有冲心推介泰象冷萃啤酒（490 毫升）$16/2罐、BENTO 泰國辣味魷魚系列 $20/3包、KORENO 韓式麵（115 克 x5 包）$40/2袋、HPP 泰國茉莉香米（5 公斤）$99/2包、GREEN HERB 青草膏 $22/2樽、PINNARA 有機茉莉香米潤肌修護面膜5片 $128/2 包面膜！YAHOO著數 ・ 16 小時前
醫管局披露有護理學生曾將鼻胃喉留在病人體內
【Now新聞台】醫管局出版新一期風險通報季刊，披露有護理學生曾將鼻胃喉殘留病人體內。 該個案中，一名護士指示一名兼職護理學學生在病人接受內窺鏡吞嚥檢查前，移除他體內的鼻胃喉，護士沒有監督過程，抽出鼻胃喉後亦無人檢查它是否完整，直至病人其後照X光時，才發現有部份鼻胃喉殘留體內，隨後才被移除。醫管局指，事件凸顯監督護理系學生的重要性，以確保他們護理病人時符合標準。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
維港海上巡遊｜彩蛋率先揭曉 四大充氣雕塑明出巡 三隻人偶將驚喜現身海面 金鐘設無人機謝幕（附明日航行路線）｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一連八日的「維港海上大巡遊 Water Parade」活動明日閉幕，重頭戲四大充氣雕塑海上巡遊將於明日下午壓軸登場，途經添馬公園、東岸公園及星光大道。據《Yahoo新聞》了解，主辦方準備了兩大彩蛋給市民，包括三隻角色人偶將於海上出巡，伴隨四大人氣角色多啦A 夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU 巨型海上充氣雕塑於維港亮相。此外，傍晚時分金鐘海域將設無人機表演，為活動謝幕。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
Just Makeup線上看｜韓國美妝界《黑白大廚》必睇5大亮點：韓流女王主持、大師級評判、偶像明星客串
《Just Makeup》線上必看！這部被譽為韓國美妝界《黑白大廚》的真人秀一上架即爆紅，網上話題不絕。韓流女王李孝利主持、大師級評判、美妝高手雲集、還有K-POP明星客串等必睇8大亮點以下為你逐一介紹。如果你想緊貼最新韓國美妝趨勢同步欣賞多位頂尖化妝師的風采的話，就絕不能錯過《Just Makeup》！《Just Makeup》韓妝視覺盛宴韓國話題真人美妝真人秀《Just Makeup》集結了60位來自各個領域的頂尖化妝師，在節目安排的多個挑戰中一較高下。《Just Makeup》不斷上架更新，開播至今話題持續高企。其賽制緊張刺激，參賽者需要在限時內完成各種主題妝容，要求同步考驗創意、技巧和臨場反應，由於節目模式及製作陣容與《黑白大廚》不相伯仲，故有美妝界《黑白大廚》之稱。 」。節目除了展現韓國化妝師的專業之外，更將本來已大受全球歡迎的K-Beauty再一步推到新高度。《Just Makeup》必睇看點：韓流女王戈李孝利主持大局睽違多年，韓國天后級女星李孝利繼《孝利家民宿》、《首爾Check In》後再度參與真人秀節目。 李孝利以星級主持身分率領60位進行一連串化妝比試。 憑藉獨特魅Cosmo ・ 1 小時前
九龍城酒店男子昏迷送院亡 3男女涉販毒被捕(更新)
【07:20更新】案件交由九龍城警區重案組跟進調查。經翻查閉路電視及進一步調查後，發現該名報案人與兩名男子曾從上址涉案房間把一行李箱帶往一輛停泊上址附近的私家車內。 檢一萬元K仔及依托咪酯煙彈 人員於該涉案房間內發現一些含有「依托咪酯」的煙彈彈殼，亦在該涉案私家車內檢獲36粒「依托咪酯」am730 ・ 19 小時前
Poco F7 Ultra 開始接收基於 Android 16 的 HyperOS 3 更新
小米 Xiaomi 15 的全球單位昨日開始接收基於 Android 16 的 HyperOS 3 更新，此更 […]TechRitual ・ 13 小時前
巴西警方掃蕩黑幫死者增至 132 人 執屍居民崩潰：加沙也沒發生過
巴西里約熱內盧警察周二（28 日）掃蕩黑幫行動，死亡人數上升至 132 人，包括四名警察。在里約北部地區 Vila Cruzeiro，居民在槍戰後從附近叢林內執屍，遺體排滿街道。死者家屬形容警方的行動是屠殺，不是滅罪行動。聯合國人權辦公室對於事件表示非常震驚，里約市長則辯稱，今次行動中唯一受害人就是警察。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美股日誌｜科技股拖累大市 Meta挫一成比特幣急跌
美股下跌，標普500指數和道瓊斯指數連跌兩日，在科技股的拖累下，納斯達克指數跌超過1.5%。中美高峰會後兩國達成一些貿易協議，但令科技界期待的晶片出口管制似乎未有觸及，加上兩間科技巨頭業績令市場失望，降低了市場的風險胃納。上日美國聯邦儲備局主席鮑威爾強調下次再12月的議息會議不一定會減息，投資者繼續調整息口預期，債市繼續下跌，美元連續第二日轉強。比特幣重挫，跌至10.7萬美元以下，跌幅比不少科技股要深。另外，蘋果和亞馬遜收市後公布業績，兩者都好過市場預期。Yahoo財經 ・ 1 天前
棚工墮斃僱主僅判罰款9萬元覆核 裁判官要求被告索取月入證明
【on.cc東網專訊】一名47歲搭棚工人於2022年5月在油麻地吳松街舊樓外牆搭棚時，因安全繩斷裂，從6樓墮下身亡。死者僱主華昌棚廠許佢成被勞工處票控「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等3罪，經審訊後被裁定罪成，被判罰款9萬港元但獲裁判官批准分90期繳交，每月on.cc 東網 ・ 1 天前