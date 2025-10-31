【動物突發】新田麒麟村一個貨倉今日下午發生火災，大火波及相鄰汽車維修場，可憐兩隻居住於該維修場的狗狗「阿嬌」和Cooper慘被燒死，還有兩隻貓貓不知所蹤，生死未卜。兩位狗主今日下午2時已趕到現場及通知消防員有兩狗兩貓在火災現場，可惜毛孩最終沒有得到拯救，至晚上才在燒至焦黑的場地中找到兩狗屍體，兩狗主都感到十分難過。

協助狗主的動物義工安采妮表示，兩狗主一早已到現場，但一直不獲准進入，阿嬌和兩隻貓住在汽車維修場1樓，Cooper則住在地下，兩狗分屬不同狗主。該場並非最初起火現場，但卻被大火波及焚燒，至傍晚6時火勢才受控，並在地下發現了Cooper屍體。

廣告 廣告

然而，1樓在晚上7時仍然在燃燒中，最終阿嬌的狗主Ben在8時許才獲准進入現場，終發現阿嬌的屍體，「之前Airtag仍然生效，還抱有一絲希望，結果發現狗狗還是死了。」至於寄居於該場的兩隻貓則不知所蹤，未知是否及時逃生，還是燒至無法辨認屍骨。

事緣一貨倉在下午1時許發生三級火，火勢迅速蔓延，火場溫度高達500度，部份天花倒塌，更波及附近的場所，包括兩狗兩貓居住的汽車維修場。火勢在傍晚6時受控，結果發現兩狗屍體。

The post 新田麒麟村貨倉三級火 鄰居兩狗無辜被大火波及燒死 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.