新界北交通規劃｜議員倡北環綫分階段通車 陳美寶：要顧及整體技術可行性(何嘉駿報道)

【Now新聞台】港鐵北環綫主綫及支綫預計2034年或之前同步通車。有立法會議員提出北區部分新屋邨已落成，建議新綫分階段通車，方便居民出入。當局說持開放態度，但要顧及技術問題。

北部都會區發展如火如荼，陸續有新屋邨及屋苑落成入伙。有議員在立法會大會上問到貫通北都的港鐵北環綫，可否不用等到2034年才全線通車。

立法會議員(新界北)姚銘：「古洞站可望於2027年提早開通，政府有沒有計劃在以策略性、分階段的方式，提早啟用其他北環綫的車站？」

立法會議員(新界北)譚鎮國：「引入了內地的設計標準以及施工模式等，是可以進一步縮短建造時間，希望政府可以努力。」

運輸及物流局局長陳美寶：「我們一定會持開放態度，與港鐵公司共同研究是否可以分階段開通的可行性。當我們考慮的時候，除了希望爭分奪秒，亦要顧及整體技術的可行性，如果我們要分階段開通，會否影響整段做聯試的時間，以至可能拖慢了其他方面。」

古洞站將來是北環綫及東鐵綫的轉車站，有議員關注東鐵日後會否更擠迫。

立法會議員(選舉委員會)陳紹雄：「古洞站開通後，東鐵綫是否有足夠的運力應對古洞北、粉嶺北新發展區大約20多萬的新增人口。」

陳美寶：「東鐵綫新的信號系統，容許有42班的列車同時在系統上運作，以達至最高兩分鐘一班車的班次，所以我們跟港鐵公司的評估，東鐵綫都可能有需要在未來日子增購列車，應付新古洞站帶來的新增乘客量。」

陳美寶強調會持續監察新界北人口增長情況，適時加強公共交通服務。

