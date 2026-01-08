跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
新界北最低5.9度 霜凍警告下農田果園未見結霜
天文台於昨日(7日)下午4時半發出霜凍警告，以提醒農友及有關人士，今晨新界內陸可能出現地面霜。天文台於今日(8日)凌晨於打鼓嶺錄得5.9度最低氣溫。清晨約5時22分，包括新界北區的過往容易出現結霜的農地或果園，未見結霜情況。當時溫度計顯示氣溫約為攝氏6.5度。天文台上午7時45分取消霜凍警告。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/新界北最低5.9度-霜凍警告下農田果園未見結霜/634341?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
