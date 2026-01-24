錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
新界收地悲歌 粉嶺癱瘓老狗獨遺空屋缺水缺糧
【動物專訊】為了城市發展，新界多處收地，有些居民已獲安排上樓住公屋，但粉嶺被收地影響，有主人卻遺下陪伴多年的老弱傷殘老狗獨遺空屋。有協助收地、愛狗的工程人員朱先生向本報表示，他們在一個已被收地的空屋內，發現一隻癱瘓的老狗疑缺水缺糧多日，當工人遞上清水給狗狗，狗狗渴至瘋狂飲水，遞連掉在地上的水也狂舔，非常可憐。朱先生坦言明白傷殘老狗獲收留機會渺茫，但狗狗實太棲慘，還是盼望有好心人或機構願意收留這隻被棄又傷殘的狗狗。
朱先生是協助收地的工作人員，他和同事也愛動物，最近他們在粉嶺收地時，發現一隻癱瘓的狗狗被獨留地空置屋子。據知舊主人在2、3星期前曾回到該處，聲稱無地方及無能力照顧，便將狗狗遺棄於原居地，更指狗狗或最終也只能送往漁護署或愛協。
朱先生坦言以往收地過程中，也有發現少部分人有將放狗棄於該屋。但如這隻狗狗般悽慘，就比較少見。他形容該狗狗現時全物動彈不得，狀甚年老，似只有頭部在郁動，加上近日天氣寒冷在荒廢屋內，生活環境並不理想。
除了一隻癱瘓狗狗外，該屋尚有2隻貓貓，同樣被棄於屋內。朱先生與同事隨即餵狗狗吃了少量雞柳及清水，狗狗非常飢餓口渴，連掉在地下的水也狂舔。而兩隻貓貓雖然怕人，但他們因非常飢餓，也照樣出來吃東西。
朱先生估計狗狗及貓貓已飢餓多時，但政府收地在即，擔心狗狗最終會被送往漁護署或愛協等機構，他亦不清楚主人多久來一次。他曾打去不同機構求助，但多間狗舍均指爆滿。
朱先生明白該狗狗年老及傷殘，找到領養機會渺茫，但現在狗狗情況悲慘，他盼望有好心人或機構收留狗狗，以解燃眉之急。
