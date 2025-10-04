新界東聯網推遙距化驗切片 明年料實行 AI 輔助診斷 強調不會取代病理科醫生︱Yahoo

北區醫院及雅麗氏何妙齡那打素醫院病理學部顧問醫生陳昌堅

【Yahoo健康】病理科作為支援斷症、化驗的「幕後軍師」，其判斷越精準快速，病人便越能盡快接受合適治療。但過往在化驗的過程中，總有一些難以控制的過程造成延遲 ── 例如病理科醫生需乘車到施手術的醫院。

近年隨着科技進步及人工智能（AI）的應用，全球各地醫療機構均積極推進「數字病理技術」（Digital Pathology）。香港醫管局新界東醫院聯網亦在過去約一年半試行應用新技術，並已初步應用在「遙距病理冷凍切片」、「跨專科會診」及「 AI 輔助診斷」三個範疇中，逐步實施。

北區醫院及雅麗氏何妙齡那打素醫院病理學部顧問醫生陳昌堅表示，新技術可協助加快流程，提高診斷效率，例如協助醫生初步檢驗疑為癌細胞組織的切片等，「過往要逐粒逐粒數（病變組織）。」他認同 AI 目前仍有不足，「例如佢寧願錯，都唔肯話佢唔知」，認為至少在短期內，AI 都只是輔助，不會取代醫生的工作，而醫生亦會有使用相關輔助工具的訓練，提高效率的同時，亦要確保準確度。

以往醫生需在樣本影像「逐粒數」有癌病變的部分，有人工智能後，便可協助加快工作。

數字病理技術革新百年做法

傳統病理診斷，需將病人經手術或檢查所得的組織樣本，置於玻璃片上，再透過顯微鏡，觀察細胞及組織變化，判斷是否有病變如癌症等，再撰寫病理報告。

陳昌堅說，此做法已有百年歷史，但由於玻璃切片無法即時共享，過往有病人接受手術時，醫院會先預約病理科醫生。如那打素醫院有手術，便會預先預約北區醫院病理科醫生，由北區醫院跨院支援，或將樣本送車往北區醫院，過程費時。他亦認為，此做法對病人並非最理想。

應用數字病理技術後，則是利用高解析度掃描器，將切片製成高清影像，上載至醫管局內聯網，讓醫生可隨時隨地遙距查看，並配合 AI 技術進行輔助分析。病理科醫生查看後，可作出診斷並把結果回傳至手術室。

陳昌堅說，「整個過程所需時間約 20 至 25 分鐘，與醫生親身到場診斷無異，準確度亦沒有分別。」

技術人員會把樣本「數字化」，再上傳影像讓醫生診斷

目前主要應用於副甲狀腺手術

陳昌堅指，那打素醫院目前主要應用「遙距冷凍切片」於副甲狀腺手術，主因是他們處理的案例較多，每周約處理一宗個案。但陳昌堅指，系統仍有更多容量，未來亦有望擴展至其他病理樣本，例如皮膚腫瘤的切除邊緣（Margin Assessment）檢測。

共享影像助跨專科會診

現時病人視乎病況，或會接受不同專科的治療，甚至可能會到不同醫院接受檢查、手術等，不同專科的醫療人員，便往往要透過會診，討論治療方案。以往由於病人的組織、化驗片等不少都是「實體」，當跨專科會診時，交換資料便相對困難。

現時透過新的掃瞄技術，各式的化驗資料、樣本均可在掃描後上載至醫管局內部系統，會診時不同專科的醫生，均可同步查看，討論。「以往要搬顯微鏡，或預先拍照製作簡報……現在一切數碼化後，會診效率大大提升，每次會議平均涉及十多宗個案。」

圖為前列腺的分析影像，人工智能可協助提醒，哪一部分較高風險有癌病變

AI 輔助檢驗癌症

數字病理技術的另一突破，是能結合人工智能作輔助分析。陳昌堅舉例指，以往一些懷疑有癌病變的切片，醫生要「逐點逐點」數算懷疑病變的微粒，結合 AI 後，就能初步先以 AI 輔助分析，甚至能透過 AI 提醒醫生，那些部分是高風險有癌病變，應優先處理。他表示，在首階段，新界東醫院聯網會先將 AI 技術應用於乳癌及前列腺癌。

相關系統在今年 8 月至 9 月開始測試，陳昌堅表示，系統目前未投入臨床使用，因為仍需經過嚴格認證，確保其準確度，最快於 2026 年第一季在北區及那打素醫院日常應用，威爾斯親王醫院則於再稍後推行。

不過陳昌堅強調，AI 現階段仍只屬輔助性質，「它能幫助 triage（分流）、分擔繁複統計，或處理罕見個案。」但他亦認同，目前的 AI 仍有不足，「例如佢寧願錯，都唔肯話佢唔知」，病理報告最終仍會由醫生審核，強調不會因為引入 AI 而增加出錯風險。

陳昌堅指，醫管局每間醫院均配有樣本掃瞄儀器

認證、合作與未來展望

陳昌堅指，目前的技術流程均納入「香港實驗室認證計劃」管轄，而醫管局亦正與 AI Lab 及本地大學緊密合作，希望逐步開發適合香港病人特性的 AI 工具，不用依賴外購軟件。

被問到 AI 在醫療的未來發展，他笑言病理科涉及大量數據、資料，的確有更多「被取代」的空間。但他亦表示，至少在短期內，AI 都不能取代醫生診斷，同時醫生、醫學生亦會有更多使用 AI 的訓練。