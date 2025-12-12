新界東聯網紓緩治療團隊 為患者人生最後一站挑起一盞暖燈

義工在中秋節為白普理寧養中心的病人送上月餅，為他們帶來節日溫暖。（醫管局圖片）

撰文：醫院管理局新界東醫院聯網紓緩治療聯網統籌莫家慧醫生

每個人都值得被尊重，每個生命都值得有尊嚴地完結。如何能「走好」人生最後一程，從來都是一個嚴肅課題。

當疾病已無法逆轉，病人和家屬面對生命終結時，難免會感到難過、孤獨、無助與恐懼。要如何減輕病人痛苦，如何提升他們在餘下日子的生活質素，如何陪伴家屬走過艱難時刻，這些都是新界東醫院聯網紓緩治療團隊的服務方針。在沙田醫院及白普理寧養中心，跨專業團隊結合了醫生、護士、物理治療師、職業治療師、心理學家、醫務社工、神職同事及義工等，為末期疾病患者及家屬提供各類支援，希望讓病人在最後時光仍能感受生命的美好。

跨專業團隊 提供全人照顧

對不少病人來說，要面對痛苦那種恐懼可能比死亡來的更深更重，而身邊的照顧者往往也𠄘受著不少憂慮和無力感。關顧病人和家屬身、心、社、靈的需要，是紓緩治療團隊在照顧過程中重要的一環。在徵狀控制上，除了醫生和護士的持續照顧外，團隊治療師也會視乎病人需要提供非藥物性的治療，並協助減輕照顧者壓力。如部分病人因為頸部肌肉無力不能抬頭，職業治療師會特裝輪椅增加頭部𠄘托，並設計頸箍固定病人頭部，讓他們得以安全地進食。及至病患後期，病人因身體虛弱而缺乏自理能力，此時，物理治療師及職業治療師會指導家人一些照顧技巧，例如扶抱及轉身等，配以輔助儀器，盡力支援家人在旁照顧，提升病人生活質素。除了住院服務，紓緩治療亦設家訪團隊，護士會定期探訪在家患者，亦會視乎需要調整密度，藉機會了解他們的身體狀況、家屬照顧上的困難，以及聆聽和關心他們的需要。

病人接受職業治療訓練時親手製作的燈謎裝飾。（醫管局圖片）

照顧患者心靈需要

除了醫療支援，照顧心靈同樣重要。在照顧過程中，團隊各成員會不時留意病人情緒，了解他們的擔憂或未圓的心願。在沙田醫院及白普理寧養中心，除了醫院神職人員會恆常探訪以作心靈關顧外，也有義工探訪，與病人傾談；每逢大時大節，義工從不缺席，帶上節日食品與病人過節，讓病人就算身處病房也能感受節日溫暖，重拾笑容。對於一些較受情緒困擾的病人或家屬，團隊心理學家會適時跟進，透過心理輔導，讓他們在病患中尋找心靈上的平安。

推廣生死教育 好好道別

我們和末期病患及家屬諮詢時，會了解病人意願，例如當病情進一步惡化時，是否希望用醫療手段維持生命？最後時光希望以甚麼形式度過？有些家庭可能因忌諱而從未談論生死問題，我們會藉此向病人和家屬講解「預設醫療指示」，鼓勵病人表達意願，在神志清醒時作出決定。我們相信，預設醫療指示不但讓病人的生前意願受到尊重，亦可以減低家屬需要在危急關頭時作決定的心理壓力。

最重要的是，為每一位晚期病人人生最後一站挑起一盞暖燈，讓他們有尊嚴地、安詳地，走好最後這一路。