宏福苑五級火追蹤︱一文整合六大監管斷層
新界東聯網紓緩治療團隊 為患者人生最後一站挑起一盞暖燈
撰文：醫院管理局新界東醫院聯網紓緩治療聯網統籌莫家慧醫生
每個人都值得被尊重，每個生命都值得有尊嚴地完結。如何能「走好」人生最後一程，從來都是一個嚴肅課題。
當疾病已無法逆轉，病人和家屬面對生命終結時，難免會感到難過、孤獨、無助與恐懼。要如何減輕病人痛苦，如何提升他們在餘下日子的生活質素，如何陪伴家屬走過艱難時刻，這些都是新界東醫院聯網紓緩治療團隊的服務方針。在沙田醫院及白普理寧養中心，跨專業團隊結合了醫生、護士、物理治療師、職業治療師、心理學家、醫務社工、神職同事及義工等，為末期疾病患者及家屬提供各類支援，希望讓病人在最後時光仍能感受生命的美好。
跨專業團隊 提供全人照顧
對不少病人來說，要面對痛苦那種恐懼可能比死亡來的更深更重，而身邊的照顧者往往也𠄘受著不少憂慮和無力感。關顧病人和家屬身、心、社、靈的需要，是紓緩治療團隊在照顧過程中重要的一環。在徵狀控制上，除了醫生和護士的持續照顧外，團隊治療師也會視乎病人需要提供非藥物性的治療，並協助減輕照顧者壓力。如部分病人因為頸部肌肉無力不能抬頭，職業治療師會特裝輪椅增加頭部𠄘托，並設計頸箍固定病人頭部，讓他們得以安全地進食。及至病患後期，病人因身體虛弱而缺乏自理能力，此時，物理治療師及職業治療師會指導家人一些照顧技巧，例如扶抱及轉身等，配以輔助儀器，盡力支援家人在旁照顧，提升病人生活質素。除了住院服務，紓緩治療亦設家訪團隊，護士會定期探訪在家患者，亦會視乎需要調整密度，藉機會了解他們的身體狀況、家屬照顧上的困難，以及聆聽和關心他們的需要。
照顧患者心靈需要
除了醫療支援，照顧心靈同樣重要。在照顧過程中，團隊各成員會不時留意病人情緒，了解他們的擔憂或未圓的心願。在沙田醫院及白普理寧養中心，除了醫院神職人員會恆常探訪以作心靈關顧外，也有義工探訪，與病人傾談；每逢大時大節，義工從不缺席，帶上節日食品與病人過節，讓病人就算身處病房也能感受節日溫暖，重拾笑容。對於一些較受情緒困擾的病人或家屬，團隊心理學家會適時跟進，透過心理輔導，讓他們在病患中尋找心靈上的平安。
推廣生死教育 好好道別
我們和末期病患及家屬諮詢時，會了解病人意願，例如當病情進一步惡化時，是否希望用醫療手段維持生命？最後時光希望以甚麼形式度過？有些家庭可能因忌諱而從未談論生死問題，我們會藉此向病人和家屬講解「預設醫療指示」，鼓勵病人表達意願，在神志清醒時作出決定。我們相信，預設醫療指示不但讓病人的生前意願受到尊重，亦可以減低家屬需要在危急關頭時作決定的心理壓力。
最重要的是，為每一位晚期病人人生最後一站挑起一盞暖燈，讓他們有尊嚴地、安詳地，走好最後這一路。
其他人也在看
哈佛醫學院推出AI「popEVE」 助解破基因變異謎團 為罕見病診斷帶來新突破︱Yahoo
【Yahoo健康】在人類基因組中，每個人之間都有數以萬計的 DNA 微小變異，正正是這些差異，塑造了個體間的不同。然而，個別的變異，正是有些人會患上罕見疾病的原因。Yahoo 健康 ・ 47 分鐘前
香港中醫醫院即日起投入服務 設計融入多項中醫文化元素 (多圖)
香港中醫醫院即日起分階段啟用，開院首年會提供門診及日間住院服務，並全面開展中醫內科、外科、婦科、兒科、骨傷科及針灸科六大分科服務，以及開始提供23個會發展中醫專病服務合適病種的其中12個，包括腫瘤復康或紓緩、季節性流感、中風後復康等。醫院設計融入多項中醫文化元素，建築外觀以「道法自然」為本，不同樓層亦展示各種中醫藥相關am730 ・ 21 小時前
【健康 AI 解密】解密常見子宮問題：肌瘤、腺肌症 無創治療新方向︱Yahoo
子宮健康向來是女士十分關注的議題，而子宮肌瘤與子宮腺肌症更是最普遍的婦科疾病。雖然多屬良性，但往往影響日常生活，例如經量增多、經痛加劇、腰背痛，甚至壓迫性症狀，如尿頻或排尿困難。在香港，女性當中約兩至三成曾出現子宮肌瘤，而四十歲以上的患病率更高達一半，可見其普及程度之高。Yahoo 健康 ・ 15 小時前
丹麥捐精者攜帶罕見致癌基因 歐洲近二百兒童面臨 90% 患癌風險 部分幼年已患癌離世︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一項由歐洲多國媒體合作展開的大規模調查揭發，一名精子捐贈者雖然本身健康且通過篩檢，但其精子攜帶一種罕見的致癌基因突變，導致歐洲各地至少 197 名兒童出生後面臨極高的患癌風險，部分兒童甚至已經因此病逝。Yahoo 健康 ・ 11 小時前
煲仔飯＝減肥大忌？臘味煲仔飯熱量竟等於3個豬柳蛋漢堡！飯焦含致癌物質宜配「這類食物」中和｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，還有甚麽比食煲熱辣辣的煲仔飯更誘人？油香滿滿的米飯、香脆可口的飯焦，再配上臘腸、臘肉等，想起都令人食指大動，但你知道嗎？大部分煲仔飯都高卡高脂，尤其是臘味煲仔飯（1315卡路里）和鳳爪排骨煲仔飯（1300卡路里）的熱量最高，拍得住3個豬柳蛋漢堡！那麼減肥人士該如何健康食？Yahoo Food ・ 1 天前
瑪嘉烈醫院擴建工程監測震動儀器涉造假 醫管局向警方報案
醫管局公布一宗懷疑偽造監測震動儀器校正證明的事件，涉及瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程。當局指，有關儀器校正證明由承建商轄下一個分判商諾和工程公司呈交總承建商中鐵建設集團有限公司，再經總承建商呈交醫管局。其後經醫管局核查確認，該校正證明並非由證明書上所列的廣東中正航計量檢測有限公司所發出。 醫管局表示非常重視事件，已主動向警方報案，以及責成工程總承建商嚴肅跟進及徹查事件，並已要求總承建商暫停有關分判商諾和工程公司的工作。醫管局對違反醫院工程合約條款保留一切法律追究權利。 醫院在進行重建或擴建工程期間，會採取不同的措施監測震動的情況，以確保醫院工程所產生的震動不會對醫院運作及醫療服務構成影響。醫管局發言人強調，有關監測震動儀器屬於預防性質，總承建商現時仍然會以手提儀器作監測。 同時，當局亦會密切監察醫院工程附近使用者的反饋。如有醫護人員反映工程產生的震動影響服務，不論震動幅度有否超出規定，醫院均會以病人安全及醫療服務作為首要考慮，立即暫停有關工程。過去半年，醫管局沒有接獲任何醫院工程因為產生震動而需要暫停醫療服務的報告。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.coAASTOCKS ・ 1 天前
基孔肯雅熱︱本港再增一宗本地個案 患者曾到訪青衣自然徑 中心呼籲市民切勿前往︱Yahoo
【Yahoo健康】衞生署衞生防護中心今日（ 10 日）公布，新增一宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者在潛伏期內曾到訪青衣自然徑，該自然徑昨日已暫停開放，直至另行通知。相關政府部門將會在該處展開大規模的化學滅蚊及其他防控工作，中心再次提醒市民不要擅自進入，以免接觸化學劑或妨礙滅蚊工作。Yahoo 健康 ・ 1 天前
增一宗基孔肯雅熱本地個案 患者曾到青衣自然徑遠足遭蚊叮
本港新增1宗基孔肯雅熱本地個案，患者為一名40歲男子，在潛伏期內到過青衣自然徑。衛生防護中心指，該自然徑目前已暫停開放，直至另行通告。中心傳染病處主任歐家榮表示，自然徑出現首宗基孔肯雅熱個案後，已在一帶展開控蚊工作，但仍有新個案增加，估計感染源頭仍未清除，當局將會進行大規模行動，徹底檢視整條行山徑，預計需時7至10日。am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜政府統籌義診服務 受災居民可接受免費診症三次包藥物 附社區醫療資源整合｜Yahoo
大埔宏福苑五級火的善後及支援工作持續進行，基層醫療署今日（4日）公布，設立家庭醫生義診計劃支援受影響居民。受影響居民可由即日起至明年 2 月 28 日，經地區康健中心安排接受最多 3 次免費診症，並涵蓋處方藥物，跟進火災後帶來的創傷，例如呼吸系統疾病，以及處理相關的壓力及焦慮症狀。Yahoo新聞 ・ 1 週前
伴你「瞳」行 — 眼科團隊助病人恢復「睛」靈
很多人誤以為看得清就代表眼睛健康，事實上眼疾可以突如其來，青光眼、黃斑病變、白內障等疾病，初期可能沒有明顯症狀，往往就在毫無預警下影響視力。Yahoo 健康 ・ 1 小時前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院情況穩定｜Yahoo
中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因
73歲武打巨星洪金寶係影壇公認嘅傳奇人物，年輕時身手了得，不過隨歲月流逝及受糖尿病困擾，身體狀況不如以往，經常被拍到需要拐杖或輪椅協助出行。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 1 天前
大寶冰室迷因效應背後：沒有墜入「預製菜」魔咒是延續熱潮關鍵
元朗大寶冰室肉餅飯，突然因社交平台Threads留言吹捧而爆紅，背後的「情緒消費」與「迷因效應」，為近年市場常見現象。然而在這次熱烈的消費情緒背後，不禁要問為何被吹捧的不是被揭用預製菜的冰室，大寶冰室到底有什麼核心餐飲業價值，能夠成為潮文對象的基本條件？綜合連日來食客反應，小店、即叫即製、家庭式經營，均是大寶能夠把握熱潮的關鍵Yahoo財經 ・ 1 小時前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途
全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）
叮叮噹，又到聖誕！「優品360˚」繼續為大家送上至抵優惠，由即日起至12月25日展開「聖誕大優惠」第二擊！多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，俾大家盡情選購心頭好！ 除了延續大受歡迎的「買$100送$15」優惠，即時下載優品360˚ APP並登記成為CLUB 360˚ FANS會員，仲可專享限時「聖誕優惠券包」。齊齊投入聖誕折上折優惠，盡情掃貨！YAHOO著數 ・ 22 小時前