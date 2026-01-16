新界東聯網紓緩治療 助病人了未完心願 讓離別化溫暖回憶

病人臨終前送給太太的花束，藉此傳達愛意。（醫管局圖片）

撰文：醫院管理局新界東醫院聯網紓緩治療聯網統籌莫家慧醫生

當病人逐漸走向生命終點，要面對的不僅是身體痛苦，更要承受心靈上的種種考驗。作為紓緩科醫生，我希望以同行者角色，用專業與關懷陪伴病人走過生命最後旅程。每一位來到紓緩科的病人，都帶有自己獨特的故事、未完的心願，未曾說的話，紓緩治療團隊正正希望病人在離開時不留遺憾，在餘下的日子同樣活得精彩。在白普理寧養中心和沙田醫院，我們的跨專業團隊見證了不少感人故事，與病人和家屬並肩同行留下許多珍貴時刻。

專業團隊 人性化支援

幫助病人釋懷、完成心願，是紓緩治療工作重大意義之一。有些病人不善表達，團隊會提供耐心引導，聆聽病人真實心聲。這些時候往往也能得知病人心中所想，或是想向摯愛說的心底話。

廣告 廣告

猶記起有一位年輕腫瘤科病人，在病房度過了漫長日子，臨終前只希望能夠回到家中，與家人共晉晚餐，在最有安全感的床舖上，嗅著自己最熟悉的味道，好好的睡一晚好覺。這些看似簡單的日常，對這位病人而言，卻是生命中最重要的心願。

安排病人回家並非易事。當病人向我們表達這個願望時，團隊立即與家屬詳細溝通，安排家訪，審視家中環境是否安全和合適，以及評估病人身體狀況能否承受舟車勞頓；護士、物理治療師及職業治療師亦會教導家人如何照顧虛弱的病人，如何安全地扶他移動，甚或安排輕便的氧氣設備，以確保病人安全。

幸好安排過程十分順利，病人後來與我們分享，能夠在自己最熟悉、最能感到溫暖的地方與家人共聚天倫，特別是看著孩子展示自己畫作時的窩心笑臉，那份暖流和感動已經讓他釋懷許多。

護士親手製作刻上病人名字的心形擺設，再由病人送贈太太作紀念。（醫管局圖片）

道別前的團聚

離別固然令人傷感，但有意義的道別往往能化悲痛為溫暖回憶，甚至成為家人間重新連繫的契機。曾經有一位住在紓緩科病房的婆婆，因病情已達晚期，考慮年齡和身體狀況後，婆婆決定不接受電療和化療。當她的狀態逐漸轉差，已在彌留階段時，家人紛紛來到床邊守候。此時，我聽到病格傳來笑聲，細看，原來圍繞在婆婆床邊的是早年已移居海外的子女、孫兒。即使婆婆已無法回應，但家人之間的暢談、分享點滴、此起彼落的歡笑聲，相信此時此刻，映入婆婆的眼簾，必定是最溫暖的畫面。他們與我分享，家人們很久沒有聚首一堂，相信這是婆婆最希望看到的。

生前溝通 無憾告別

在紓緩治療工作中見證的每一個故事都告訴我們，生前與家人坦誠溝通，清晰表達自己意願的重要性。這不僅讓離去的人安詳無憾，也能為家人減輕猜測和遺憾。每當我看見病人完成心願後臉上的平靜，或家人釋懷的樣子，更讓我感受、確信紓緩治療的真諦，正是協助病人和家屬打破談論死亡的禁忌，和坦然面對生命的終結。