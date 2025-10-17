新界東醫院聯網推行數字病理技術 提升診斷效率

撰文：醫院管理局

隨著科技進步和人工智能（AI）的應用範圍擴闊，新界東醫院聯網積極推行數字病理技術。聯網於2024年初推出全港首個遙距病理冷凍切片服務，免卻病理學醫生需要於聯網醫院之間的往來交通，並促進跨院跨專科的醫療團隊會診，更有效運用醫療資源。

實時遙距支援 善用醫療資源

過往雅麗氏何妙齡那打素醫院醫生進行手術，如涉及診斷細胞與組織變化，便要先預約北區醫院病理學醫生親身到場支援。透過遙距病理冷凍切片服務，北區醫院病理學醫生毋須親臨手術室現場，利用即時會議軟件遙距支援那打素醫院的醫務化驗師進行冷凍切片，樣本製成玻璃片後數字化存入系統。北區醫院病理學醫生透過分析高解析度的電子樣本作出診斷，並將結果即時通知手術室醫生。

北區醫院及雅麗氏何妙齡那打素醫院病理學部顧問醫生陳昌堅解釋，遙距冷凍切片技術所需時間及準確度與現場切片及診斷無異，約需20至25分鐘，同時可大大節省醫生「兩頭跑」的交通時間，以騰出時間用於其他病理服務。現時技術主要應用於副甲狀腺切除樣本，今年底至明年起會擴展至皮膚癌患者的「邊緣切片」檢測。

手術樣本數字化後存入內部系統，供病理學醫生即時分析及診斷。（醫管局圖片）

助跨院跨專科會診無縫銜接

病人因病情需要，常常要到聯網內不同醫院接受不同專科的跟進及診治，並會進行不同檢查或手術。透過將病人組織樣本及化驗切片數碼化，跨院及跨專科的醫療團隊於會診時可以同步查看病人醫學影像，減少樣本運輸安排，有利加強雙方交流和溝通，為病人制定適切治療方案。

AI軟件標示病變助診症

聯網亦積極引入人工智能應用，透過AI輔助醫生更快找出懷疑癌症個案。「傳統上醫生需要透過肉眼『逐點逐點』地數算切片上懷疑病變的癌細胞。AI可以協助標記高風險癌病變部分，並輔以初步分析，提醒哪些屬於較高風險的懷疑癌症個案，協助醫生診斷及優先處理。」陳醫生說。

陳醫生指，現階段AI屬輔助性質，協助分流、分擔繁複統計，醫生需要再逐一審核內容及作出診斷，才會發出正式報告。有關技術現時正於乳癌及前列腺癌診斷試行，日後會考慮進一步應用於胃部、淋巴組織診斷。