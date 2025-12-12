新疆前黨委書記馬興瑞 疑再缺席高層會議

【on.cc東網專訊】今年7月卸任新疆維吾爾自治區黨委書記的中央政治局委員馬興瑞，據報缺席周三至周四（10至11日）在北京舉行的中央經濟工作會議，是他半個月內至少第二次缺席重要高層會議。

中國官媒周四晚播出的中央經濟工作會議畫面中未見馬興瑞。報道指出，按慣例依政治局委員姓氏筆畫順序，馬興瑞應排在首位，但報道鏡頭掃到政治局委員時，最先出現的是 中共中央政治局委員、外交部長王毅。

中共中央政治局上月28日以加強網絡生態治理為主題，在北京舉行第二十三次集體學習，馬興瑞當時亦疑似缺席。

