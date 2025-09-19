新疆對美出口大增 前8月年增3位數

（法新社北京19日電） 根據中國海關數據，儘管新疆因人權指控面臨貿易限制與抵制，今年前8個月新疆對美國出口額，比去年同期出現3位數成長。

北京當局強烈否認相關指控，表示在新疆的政策已根除極端主義，並促進當地發展。

不過，美國政府持續對新疆實施貿易限制。華府今年1月又以涉嫌強迫勞動為由，禁止數十家中國企業進口商品。

然而，根據中國海關昨天公布的數據顯示，1至8月期間，新疆對美出口額年增273.4%，達25億美元。至於增長原因，目前尚未明朗。

人權團體指控中國在新疆境內建立的拘留設施，拘禁逾百萬多為維吾爾族的穆斯林，這些設施充斥暴力、酷刑、強迫勞動、政治灌輸及其他侵害行為。

北京方面則表示，這些設施過去是自願參與的職業培訓中心，在學員「畢業」後已於幾年前關閉。