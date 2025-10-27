新疆手信 | 原來有咁多選擇，葡萄乾、紅棗、核桃一應俱全

新疆手信 | Trip.com

新疆呢片廣袤又神秘嘅地方，不單止有壯麗嘅自然景觀同多元民族文化，仲有好多特色手信值得買返屋企。呢啲新疆手信承載住濃濃嘅西域風情，令你即使返到屋企，都可以回味旅程嘅精彩時刻。從香甜水果乾到精緻工藝品，新疆手信唔止可以送親友，更係旅程回憶嘅收藏。Trip.com 精選咗八大新疆手信推介，仲有熱門購買地點資訊，方便你計劃完美新疆之旅！

新疆手信 | 香港飛烏魯木齊

香港直飛烏魯木齊超方便，飛行大約 5–5.5 小時。當然，你都可以選擇經北京、上海或廣州轉機，航班多又靈活，行程安排好輕鬆。建議你提早喺 Trip.com 預訂機票同酒店，仲可以參考我哋嘅新疆手信推介，確保購物清單齊全。

航班推薦

航線 航空公司 價格 類型 香港飛烏魯木齊 廈門航空 低至HK$1,175(47% Off) 單程 香港飛烏魯木齊 廈門航空 低至HK$1,753(43% Off) 來回

*(2025年10月更新)

新疆手信 | 新疆葡萄乾

新疆嘅陽光超充足，加上氣候乾燥，葡萄甜度高到爆，又飽滿，每一粒都係天然糖分滿滿。呢度嘅葡萄種類多，又有「水果之王」嘅稱號。將新鮮葡萄製成葡萄乾，不單止方便帶返屋企，而且可以當健康零食，或者做烘焙配料，都一樣好用。遊客嚟到新疆，葡萄乾絕對係必買手信之一，無論自己食定送人都一流。

參考價格：約人民幣 20–60 元／斤

購買地點：大巴扎步行街、當地超市

新疆葡萄乾

新疆手信 | 新疆核桃

新疆核桃殼薄、油分高，每一顆都含有豐富嘅不飽和脂肪酸同優質蛋白。阿克蘇同和田出產嘅核桃品質最佳，口感香脆。唔論係當零食直接食，定係用嚟烘焙，送禮自用都啱晒。而且核桃仲係養生佳品，長輩會特別鍾意。

參考價格：約人民幣 30–80 元／斤

購買地點：大巴扎步行街、當地超市





新疆核桃

新疆手信 | 和田玉

中國四大名玉之一，和田玉嘅飾品種類豐富，由手鐲、吊墜到玉牌都有。每件玉器都展現住透徹玉色同溫潤質地，觸感同視覺都極具享受。文化價值高，唔單止係紀念品，更係收藏佳品，帶返屋企或者送禮都好有面子。

參考價格：數百至數萬元

購買地點：和田玉專賣店、烏魯木齊國際大巴扎





和田玉

圖片來源：Stellarsalad@Trip Moments

新疆手信 | 新疆紅棗

新疆紅棗粒大、皮薄、肉厚，若羌同和田出產嘅紅棗最優質。紅棗可直接食、泡茶、煲湯或者煮粥，滋補效果極佳，尤其適合送俾長輩。甘甜又健康，真係唔買會後悔。

參考價格：約人民幣 30–100 元／斤

購買地點：大巴扎步行街、當地超市





新疆紅棗

圖片來源：新華網

新疆手信 | 巴旦木

巴旦木係南疆特產，果仁飽滿、香脆，而且蛋白質含量高，係健康零食首選。帶返屋企可以隨時開嚟食，亦可以加入早餐穀物或者沙律，營養又方便。

參考價格：約人民幣 50–120 元／斤

購買地點：大巴扎步行街、當地超市





巴旦木

圖片來源：百度百科

新疆手信 | 新疆孜然

新疆孜然顆粒飽滿，香氣濃郁，係土匪雞翼同其他新疆菜嘅靈魂香料。市面仲有孜然胡椒、辣椒粉等組合包，好方便喺屋企重現新疆風味，輕鬆煮出道地新疆味。

參考價格：約人民幣 10–30 元／斤

購買地點：大巴扎步行街、當地超市





新疆孜然

圖片來源：Weee

新疆手信 | 哈蜜瓜乾

哈密瓜甜美多汁，將佢製成果乾後，方便攜帶，又長期保存得好好。果乾保留住原本嘅香甜味道，好似將新疆嘅陽光帶返屋企一樣。無論係自己食定送人，都超有心思。

參考價格：約人民幣 30–80 元／斤

購買地點：大巴扎步行街、當地超市





新疆哈蜜瓜乾

圖片來源：淘寶

新疆手信 | 新疆地毯

新疆手工地毯編織精細，採用羊毛或者絲線，每一個圖案都充滿民族特色。鋪喺家裡唔單止可以裝飾家居，仲係收藏佳品，感受濃濃西域文化氣息。帶返屋企，唔止係裝飾，仲有文化同藝術價值。

參考價格：數百至數千元

購買地點：喀什地毯廠、烏魯木齊工藝品市場





新疆地毯

新疆手信在哪買

新疆手信 | 烏魯木齊國際大巴扎步行街

想搵最地道、最有新疆風情嘅手信，烏魯木齊國際大巴扎步行街絕對係首選！呢條街熱鬧到爆，民族工藝品、琳瑯滿目嘅乾果同香料、溫潤玉器、精美地毯應有盡有，完全可以一次過買晒心水手信。建議大家唔好急住落手，最好係貨比三家，順便感受下當地獨特嘅討價還價文化，爭取到最抵同最滿意嘅價格，買得開心又盡興。

烏魯木齊國際大巴扎步行街

新疆手信 | 當地大型超市

如果想簡單方便又唔想花太多時間慢慢周圍搵，當地大型超市都係唔錯嘅選擇。例如「百花村超市」或者「新疆友好購物中心」，入面有包裝精美嘅乾果禮盒、飽滿紅棗、純正蜂蜜同特色乳製品，全都應有盡有。呢啲超市價格公開透明、品質有保證，非常啱時間唔多或者想快手買齊多樣手信嘅旅客，無需擔心質量或者價錢問題，輕輕鬆鬆就可以打包晒你心水嘅新疆手信返屋企。

新疆超市

圖片來源：饕客旅遊@Trip Moments

新疆手信 | 新疆酒店推介

規劃您的完美新疆之旅，現在正是時候！即日起至優惠售完為止，透過Trip.com網頁或應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的獨家折扣。立即預訂您的機票酒店，並將這些精選的「新疆手信」帶回家，讓您的旅程更加超值！

烏魯木齊

用戶評分: 9.0/10.0

雖然不是新開的，但性價比很划算；位置在市中心非常便利，每一刻都被貼心與驚喜包圍，尤其要為羅經理極致服務點贊！他全程態度熱情又耐心，提前給我們準備好了房間和房卡，還親自送我到房間，一下就感覺很暖心。酒店本身也極具特色，大廳很漂亮瀰漫著濃郁的異域風情，精緻的特色服飾打卡，處處透着用心。更讓我感動的是羅經理還送了小玩偶孩子特別喜歡愛不釋手，都不捨得放包裏，一路上一直拿着玩。酒店整體也無可挑剔：大堂裝修極具異域風情，輝煌大氣，民俗壁畫文化，一進門就感受到濃厚的新疆特色；房間乾淨整潔、採光極佳，超大停車場 設施設備一應俱全，浴缸更是讓人在疲憊時能徹底放鬆，住得特別舒適。從服務到酒店整體配套，每一處細節都遠超預期。若下次再來烏魯木齊，這裏一定會是我的首選

用戶評分: 9.4/10.0

房間來説，佈局不錯，基礎房面積不大但規劃可以，硬是隔出一個門廳和衣帽間，洗手間是長方形，兩頭分別是浴缸和馬桶。整體硬裝很捨得用大理石，色系上有點北京瑰麗的影子，但是配套的布藝沙發、床後屏風材料質感太廉價了，所以有種大理石版的全季感。 服務怎麼説呢，表面上該有的都有，但好像都不太願意多説一句話。check in的前台衹做check in，寒暄和介紹一點空沒有。旺季早餐廳非常考驗一個酒店的實際服務能力水平，怎麼分流，怎麼調度人手非常考驗管理智慧。很不幸，烏市康萊德也是輸。吃了兩個早上，第一天九點到餐廳，算是小高峯吧。迎賓有帶位，但不問茶或咖啡、不介紹單點餐食，後面喊了一位服務員來點的，不是很樂意但至少幫我點了，有提醒要等20分鐘。第二天趕飛機六點半去吃早飯，不超過5個客人用餐應該不忙吧。結果，更拉垮。迎賓的衹迎賓不帶位，問了下才説跟我説隨便坐，茶或咖啡沒有的，全程自助，即使看到我自己在做，也是視而不見去幫其他人做。蛋檔的廚師倒是能把我的蛋卷幫忙送到桌上。單點早餐依然沒人主動來點，喊了位服務員，直接把不樂意寫臉上，也不説多久，趕飛機沒辦法等直接走了，這時沖出來説哎呀你點的牛扒做好了…沒一點含蓄。所以呢，是埋怨我嗎？看到這個點評的酒店人員跟我聯繫下，我付這個牛扒的錢。 好酒店的高級感不是靠堆料，不是説有byredo的洗浴備品，不是營銷費用給網紅來寫一些浮華的點評來達成。是靠堆人，研究細節，研究客人來達成的。這次不是很開心的入住，感覺不值得。康萊德不至於此。

喀什

建議選擇老城附近客棧，體驗民族風情。

用戶評分: 9.2/10.0

這家酒店太棒了，酒店的地理位置非常便利，衞生乾淨早餐豐富，酒店院內停車位充足，有充電樁非常方便，離香妃園很近，離古城也不遠，空乘人員住的比較多，酒店人員素質高，不管是前台還是保潔人員都非常出色，我們從塔縣回來23點左右又暈車到了酒店我趴在前台，前台很忙也在給空乘機組辦理住宿，看到我不舒服趕緊問我需要什麼幫助真的很暖心，得知我暈車後快速給我辦理了住宿，到房間後送來了乾果和零食真的很貼心。在喀什特別好的體驗感還有一份來自喀什天緣國際酒店，好評好評哦！

用戶評分: 9.3/10.0

很喜歡麗笙在風格設計上的極簡與內斂，又保留了角落細節的民族元素。使得經歷十年的發展仍舊是本地酒店業的經典手筆！許多他鄉客也為這份“用心經營”慕名而來！ 設施：房間內部仍保留着十年前的裝潢 對於習慣了智能家居的當下用户確實感受到多有不便，衞生間🚽和淋浴區門把手的年久失修。 服務：首次接待的工作人員是前台主管Michael.帶着民族同胞的熱情！主動問詢和推薦城市的導覽，推薦的汗巴扎留下了深刻且愉快的印象 是個熱鬧且充滿風情特色的集市！是一位非常專業的酒店從業人士👍🏻贊！！！ 酒店的工作人員都非常N i ce! 入住期間 同胞妹妹吳桂花積極主動幫忙解決各種麻煩和困難！文質彬彬的漢族女孩兒 笑起來總是又乖又甜！好評！👍🏻 期待後悔有期！期待Radisson更好發展！

吐魯番

市區酒店多，夏季氣溫高，建議選擇有空調設施。

用戶評分: 9.0/10.0

房間很寬敞，滿足了我們此處出行的需求，內有獨立的單間，男女可以隔開，小冰箱也可以正常使用，床品舒適，服務態度積極，樓下早餐可以吃飽，就餐環境舒適宜人，周邊有公園晚上帶孩子散步非常不錯，酒店院內停車也方便。

用戶評分: 9.5/10.0

這家酒店必須推薦一下，設施新，床品舒服，羽絨被羽絨枕，房間裏有芝華士小沙發，躺在上面晃悠着很舒服。這是我住的酒店中為數不多能有綠色植物的，雖然是兩盆綠蘿而已，但是房間內增加了生氣和自然的濕氣，這在吐魯番太重要了。説説吃的，樓下的夜市也不錯，尤其是烤架子肉（小羊排）烤的乾乾的，太香了，另外早餐也超級好吃，好吃是因為符合我這北方胃，出來半個月，萬麗酒店的早餐都不如他家的。 説説需要改進的地方，酒店的水杯上發現了口紅印記，説明客房服務打掃不認真，需要監管避免這種現象。再有就是酒店噴香機的香水最好換成白茶味道的，淡然舒適，現在選用的這款太香太濃太膩了，我進出幾趟後薰得腦仁疼。我這麼喜歡香薰的人都承受不住了。房間內的飲用水是農夫山泉綠瓶純凈水，如果換成紅瓶礦泉水就更好了。 酒店的服務人員大多都是漢族人，普通話標準，服務意識也比維族小孩更好，主動打招呼。老闆是山西人，所以餐食相當不錯。洗護用品也很好用，智能馬桶，毛巾乾淨，總之，推薦。

伊犁

可選擇草原旁民宿或度假村，享受自然景觀。

用戶評分: 9.1/10.0

位置超讚出門超方便，省去超多通勤時間！ 服務貼心從入住辦理到日常需求響應都超快，工作人員熱情又專業，還主動幫忙提行李、推薦本地美食，體驗感拉滿！ 房間舒適裝修風格簡約又有質感，床品柔軟親膚，隔音效果超棒，晚上睡得特別香，衞生間乾淨整潔，洗漱用品也很有品質。

用戶評分: 9.4/10.0

真的太讓人驚喜 酒店服務比住過的五星酒店都要好 前台阿萊和小麥熱情周到 貼心送上水果 管家小李熱情幫我們把行李送上房間 房間非常乾淨寬敞整潔 枕頭和床墊很舒服 房間忘記拍了 早上一早去喀拉峻很方便 一路自駕過來這家酒店老公和孩子最滿意 還有讓人驚喜的是酒店早餐還有先做的奶茶 小朋友還可以下樓喂天鵝 太值了

新疆旅遊小貼士

新疆天氣與最佳旅遊季節

新疆四季分明，每個季節各有特色。

春季（4–5月）：杏花谷盛開，適合賞花。

夏季（6–8月）：避暑勝地，最適合湖泊與草原旅行。

秋季（9–10月）：金黃白樺林與胡楊林最壯觀。

冬季（11–2月）：可體驗冰雪運動，但不適合長途遊覽。

新疆行李準備建議

衣物：晝夜溫差大，需備薄外套與防風衣。

藥品：感冒藥、腸胃藥、暈車藥。

防曬：高原紫外線強，必帶防曬霜、墨鏡、帽子。

新疆的風俗禁忌與注意事項

尊重當地少數民族習俗，避免談論敏感話題。

在清真餐廳勿攜帶酒類或豬肉製品。

訪問維吾爾族家庭時，進屋需脫鞋。

新疆手信 | 新疆旅遊攻略

