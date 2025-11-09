新疆毛語錄「為人民服務」飛行地標獲列為文物 將加強科學修復與保護 曾被越野車破壞︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】毛語錄「為人民服務」巨幅飛行地標早前遭越野車破壞，事件於 9 月在網上引起社會關注。哈密市文化體育廣播電視和旅遊局日前宣布，新疆戈壁灘上的「為人民服務」及其他 4 處巨幅飛行地標，已正式被認定為縣級文物保護單位。當局表示，未來將以更科學規範的方式加強保護與利用。

這 5 處飛行地標由中國人民解放軍第八航空學校官兵於上世紀 60 年代在戈壁灘上刻畫，用作飛行員訓練時的地面導航參照，對保障飛行安全發揮重要作用。哈密市政府於 11 月 6 日正式公布將上述地標納入新增縣級文物保護單位名錄。

據內媒報道，針對受損區域，當地已檢查地表破壞範圍、程度及類型，並邀請地質與環境專家現場取樣分析，擬定科學修復方案，採用合適的生態技術恢復受影響區域。