新疆滑雪攻略2025：厭倦日本？香港人必睇高CP值「粉雪天堂」攻略！

新疆滑雪攻略

每年滑雪都係去日本、瑞士，開始覺得有啲悶？係時候放眼世界，發掘新大陸啦！2025年，不如將目標鎖定喺被譽為「人類滑雪起源地」嘅神秘新疆！呢片西域大地唔單止有令全球滑雪發燒友夢寐以求、又輕又軟嘅世界級「粉雪」，仲有長達5個月嘅超長黃金雪季，畀你滑到夠喉！

諗下喺壯麗嘅天山雪景下奔馳，夜晚再大歎地道西域美食，呢種體驗絕對係獨一無二！對於想追求極致性價比同非凡滑雪體驗嘅香港朋友仔嚟講，新疆絕對係2025年嘅滑雪新寵。Trip.com 已經為你準備好呢份2025新疆滑雪終極懶人包，無論你係滑雪新手定係想帶埋一家大細去玩，呢篇攻略都會由交通、住宿、三大雪場點樣揀，到點樣慳錢，一步步教你Plan個完美嘅新疆滑雪假期！

出發前 Checklist：港人新疆滑雪必讀指南

港人新疆滑雪準備指南

第一次去新疆滑雪，心情係咪又興奮又緊張？唔使驚，出發前做足功課就萬無一失！以下幾樣嘢係香港人最關心嘅，即刻睇睇！

最佳滑雪月份：幾時去先係Good Timing？

❄️ 黃金雪季： 新疆嘅雪季超長，由每年11月一直到第二年3月，幾時請假都得！

Powdery 最佳粉雪期 ：如果你想體驗最正、最鬆軟嘅「粉雪」，就要鎖定 12月底至2月 。呢段時間降雪量最穩定，雪質最好，氣溫又唔會凍到僵，滑起上嚟最爽！

💰 精明避開人潮： 強烈建議大家避開農曆新年同內地長假期！唔止可以避開人山人海，享受更闊落嘅雪道，機票、酒店同雪票都會平唔少，荷包都慳返筆！





交通攻略：香港點樣飛過去最方便？

由香港去到遙遠嘅新疆雪場，主要分兩步：飛去新疆，然後再轉車去雪場。

Step 1：香港飛新疆

直航（最快最方便）： 香港(HKG)有直航機飛去烏魯木齊(URC)，航程約6個鐘，一程機就到，啱晒想慳時間嘅朋友。

轉機（更靈活慳錢）： 考慮到新疆三大雪場都唔近烏魯木齊，另一個聰明玩法係經深圳(SZX)、廣州(CAN)等城市轉機，直接飛去離雪場最近嘅機場，可以慳返唔少陸路交通時間。

去將軍山滑雪場： 飛去 阿勒泰機場 (AAT) 去可可托海滑雪場： 飛去 富蘊可可托海機場 (FYN) 去禾木吉克普林滑雪場： 飛去 喀納斯機場 (KJI) （季節性開放，要Check清楚）







Step 2：新疆內陸交通

公共交通： 雪場同附近城鎮之間有穿梭巴士，價錢平，但班次固定，適合行程plan得好精準嘅朋友。

包車（自由行首選！）： 新疆景點之間距離好遠，冬天路面又可能有積雪結冰。對於2-4人小隊或家庭嚟講，包車絕對係最安全、高效又靈活嘅選擇！ 有經驗嘅本地司機熟晒路況，唔使自己煩惱揸車問題，可以專心享受滑雪樂趣！

【行程可調/新疆北屯出發】可可託海+禾木+喀納斯包車一日遊，低至HK$667(4人已購)

證件 & 上網：回鄉證+VPN缺一不可！

證件： 香港永久居民帶齊有效嘅 回鄉證 就OK，唔使搞簽證，非常方便。

上網： 記住！喺內地係上唔到 Google、Facebook、IG、WhatsApp 㗎！出發前一定要裝定個信譽良好嘅 VPN。另外，買定張內地電話卡或者eSIM，確保網絡訊號夠穩定，隨時同朋友分享你嘅靚相！





中國大陸/香港/澳門 5G eSIM｜日用包/流量包｜1-30天｜24小時計費｜QR code，低至HK$4(234890人已購)

中國內地｜5G eSIM｜日票／總量計劃｜24小時計費｜1–30日｜QR code，低至HK$3(356912人已購)

中國大陸 5G eSIM | 日用包/流量包 | 支持ChatGPT | 24小時計費 | 1-30天 | QR code，低至HK$3(401765人已購)

著咩衫 & 預算：點著最暖？要帶幾多錢？

著衫建議：「洋蔥式穿搭法」係王道！

外層： 防水防風又透氣嘅專業雪褸、雪褲。 中層： Fleece抓毛絨或薄羽絨，用嚟保暖。 內層： 排汗快乾嘅保暖底衫 (Base Layer)。 必備配件： 冷帽、頸巾/面罩、防水保暖手套、厚羊毛襪、專業雪鏡 (Goggles)，仲有 高倍數防曬霜 ！雪地反射紫外線勁到你唔信，唔想變黑炭就記得要搽！

預算參考（豐儉由人）：

消費水平： 將軍山最親民，禾木最貴。 每日開銷： 唔計來回香港機票，每日預算大概 ¥600 至 ¥1500 人民幣，主要用喺雪票、租裝備、教練費同食飯。



新疆三大滑雪場點樣揀？新手到高手終極選擇

新疆咁多個世界級雪場，究竟邊個先最啱我？唔使頭痕，即刻幫你快速比較三大熱門雪場！

特點 阿勒泰將軍山 可可托海 禾木吉克普林 交通方便 ★★★★★ (近市區) ★★★☆☆ (離縣城遠) ★★☆☆☆ (最遙遠) 適合程度 新手、中級、家庭 中級、高級、野雪友 高級、專家、野雪大神 食宿方便 ★★★★★ (市區選擇多) ★★★☆☆ (集中喺鎮上) ★★☆☆☆ (選擇少又貴) 雪道特色 雪道多樣，有夜場 超長雪道，野雪地形 風景最靚，野雪面積大 性價比 最高 中等 最低 (體驗最高)

阿勒泰將軍山滑雪場 ：交通最方便！新手 & 家庭滑雪天堂

將軍山最屈機嘅地方就係佢喺正市中心，係「城市裡嘅滑雪場」！由市區酒店搭的士10分鐘就到，方便到極！雪道由BB班嘅「魔毯」到高手級黑道、野雪區同地形公園 (Snow Park) 都一應俱全，仲有夜場畀你喺星空下Chur盡佢！

🎯 適合人群： 第一次去新疆滑雪嘅朋友、一家大細親子遊、想滑雪之餘順便觀光食好西、同埋想慳啲錢嘅滑雪愛好者。

阿勒泰將軍山滑雪場

✨ Trip.com 獨家攻略 ： 直接住喺阿勒泰市區酒店啦！日頭去滑雪，夜晚返市區食地道手抓肉、烤包子，完美結合滑雪同文化體驗！

地址： 新疆維吾爾自治區阿勒泰地區阿勒泰市解放路街道將軍山路1號

附近景點： 阿勒泰市區、樺林公園

綜合消費（人均）： 約 ¥600 - ¥1000 /日（含雪票、餐飲、市內交通）

建議遊玩季節和時間： 11月中旬至次年3月底；建議遊玩2-3天

交通方式：從阿勒泰機場 (AAT) 乘車前往將軍山滑雪場約需30分鐘；若從阿勒泰市區出發，乘坐計程車僅需約10分鐘即可抵達，交通極為便捷。

熱門住宿推薦：

阿勒泰雲雪國際度假酒店(Altai Yunxue International Resort Hotel)

漫心酒店（阿勒泰紅墩路店）(Manxin Hotel (Altay Snow City Branch))

阿勒泰萬馳廣場迎賓路亞朵酒店(Aletai Wanchi Square Yuhua Hotel)

呢度係中、高級滑雪者嘅進階天堂！最出名就係全長9公里、連接三個山峰嘅「寶石大道」，絕對係雪友嘅朝聖之路！雪質靚、落差大，啱晒練習 Carving (走刃)。如果你鍾意玩野雪 (Off-piste)，呢度嘅大白坡、樹林區都夠你玩幾日！

🎯 適合人群： 已經熟習高級道、想挑戰超長雪道同野雪嘅進階玩家。

可可托海國際滑雪場

⚠️ 溫馨提示： 呢度係「新手地獄」，唔建議零基礎朋友去！另外，道外野雪區多石頭，建議用自己嘅舊雪板或者買定滑雪保險。住宿主要喺山下嘅可可托海鎮，每日要搭半個鐘巴士上雪場。

地址： 新疆維吾爾自治區阿勒泰地區富蘊縣可可托海鎮

附近景點： 可可托海國家地質公園、三號礦坑

綜合消費（人均）： 約 ¥800 - ¥1300 /日（含雪票、餐飲、駁車）

建議遊玩季節和時間： 11月至次年4月初；建議遊玩2-4天

交通方式：從富蘊可可托海機場 (FYN) 乘車至可可托海鎮約需1小時；抵達可可托海鎮後，還需乘坐雪場專線巴士約30分鐘方可抵達雪場，請注意接駁時間。

熱門住宿推薦：

富藴可可託海鎮遠方大酒店(Yuan Fang Grand Hotel)

可可託海曼迪酒店(Mandy Hotel)

黑鑽俱樂部酒店（可可託海店）(Heizuan Club Hotel (Coco Tohai Shop))

要講風景靚，禾木絕對係王者，甚至係國內滑雪場嘅天花板！佢位於喀納斯景區深處，被譽為「神嘅自留地」。喺度滑雪，就好似置身喺一幅識郁嘅水墨畫入面，遠處係雪山，身邊係白樺林同圖瓦人村落嘅炊煙，靚到唔真實！呢度嘅野雪 (Freeride) 極具挑戰性，係頂級大神嘅終極天堂。

🎯 適合人群： 追求極致滑雪體驗同絕美風景嘅專家級滑雪者、經驗豐富嘅Freeride大神。

可可托海國際滑雪場

⚠️ 注意事項： 禾木係三個雪場之中交通最唔方便、消費最高嘅一個。風景同體驗係頂級，但成本都係頂級。道外野雪有雪崩風險，必須要有充足野雪知識同帶齊雪崩三寶（信標器、探杆、雪鏟）。絕不適合新手，中階玩家去都未必划算。

地址： 新疆維吾爾自治區阿勒泰地區布爾津縣禾木哈納斯蒙古族鄉禾木村

附近景點： 禾木村觀景台、喀納斯湖（冬季冰封）、白哈巴村

綜合消費（人均）： 預計每日花費：約人民幣 ¥1200 - ¥2000+ /日（此預算包含雪票、餐飲及景區內交通費用，不含往返大交通）。

建議遊玩季節和時間： 12月至次年3月；建議遊玩2-3天

交通方式：前往禾木吉克普林滑雪場需先抵達布爾津縣或喀納斯機場 (KJI)，隨後必須換乘景區專用車輛才能進入禾木村，整個路途較為漫長且複雜。

熱門住宿推薦：

禾木舒泊瑞斯酒店(Hemu Surprise Hotel)

祕境蜂舍（吉克普林滑雪場東區店）(Mijing Fengshe (Jikepulin Ski Resort Dong Area))

喀納斯禾木假日度假酒店(Holiday Inn Resort Kanas Hemu)

新疆滑雪實用資訊 (Q&A)

1. 想請滑雪教練，會唔會好難Book？

三大雪場都有官方滑雪學校。旺季教練好搶手，強烈建議經雪場官方App或旅遊平台（例如 Trip.com）提早預約！教練主要講普通話，廣東話或英文教練極少，要盡早查詢預訂。一對一私教大約每小時¥300-¥600人民幣。

2. 揀滑雪團定自由行好？

滑雪團： 優點係夠晒懶人，交通住宿雪票乜都唔使煩，啱晒第一次去或者唔想plan行程嘅人。缺點係行程固定，唔夠彈性。

自由行： 優點係完全自主，想點玩就點玩。缺點係要自己做足功課。

半自由行（最推薦！）： 最聰明嘅玩法係「『機票+酒店』自己訂，再包車玩」。上 Trip.com 搞掂機票酒店，再搵個可靠嘅包車司機，既有自由度，又解決咗最麻煩嘅交通問題，玩得最舒服！

3. 滑雪以外，仲有咩玩？

新疆絕對唔止滑雪！

😋 美食探索： 千祈唔好錯過阿勒泰市區嘅烤全羊、手抓飯、香濃奶茶，仲有熱辣辣嘅大盤雞，諗起都流口水！

🛖 文化體驗： 去禾木村探訪圖瓦人嘅小木屋，感受佢哋喺冰天雪地中嘅寧靜生活。

📸 自然風光： 冬天冰封咗嘅喀納斯湖，湖邊掛滿霧凇，成個景靚到好似仙境咁，打卡一流！

新疆滑雪 | 結語

總括嚟講，新疆嘅冬天絕對唔止白雪咁簡單，佢係一場集合咗速度、激情、美食同文化嘅非凡盛宴！無論你係想穩步上分嘅新手，定係想喺無邊際粉雪中畫出第一條線嘅高手，呢片神奇嘅西域大地，都一定可以滿足你對滑雪嘅所有幻想！

心動不如行動！即刻上 Trip.com 睇定機票酒店，準備迎接你2025年呢場非一般嘅新疆滑雪之旅啦！「粉雪天堂」等緊你嚟探索！

