新疆網紅女官員墮馬重傷搶救 披紅色斗篷雪地策馬爆紅

賀嬌龍於2020年身披紅斗篷，攝氏零下20度在雪原策馬奔騰推廣新疆文旅。(網上圖片)

有內媒今日（14日）一度報道，曾因策馬雪原推廣新疆文旅而爆紅的網紅女官員賀嬌龍，昨日（13日）在工作過程中意外墮馬離世。但有當地相關部門工作人員稱是假消息，賀嬌龍尚未離世，目前仍在醫院搶救中。

一度誤傳去世

公開資料顯示，今年47歲的賀嬌龍為漢族，四川射洪人，碩士研究生學歷，曾任新疆昭蘇縣副縣長，她於2020年身披紅斗篷，攝氏零下20度在雪原策馬奔騰，為旅遊專案代言的短片火遍內地網絡，翌年4月，賀嬌龍從昭蘇縣調往伊犁州擔任文旅局副局長，她的形象帶動了昭蘇縣乃至伊犁州的旅遊業，成為「新疆文旅推薦人」之一，亦被稱為「最颯文旅女局長」。賀嬌龍在去年分別獲「自治區先進工作者」和「全國三八紅旗手」稱號，繼續透過直播團隊推動鄉村振興。

《澎湃新聞》今日一度報道，新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心（新疆維吾爾自治區農業對外合作中心）主任賀嬌龍，在星期二（1月13日）因意外事故逝世，年僅47歲。報道稱，賀嬌龍在工作過程中意外墜馬，經搶救後醫治無效不幸離世，惟及後報道已下架。

《南方都市報》報道，有新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心的工作人員於今日稱，賀嬌龍受傷後，目前仍在救治中，去世消息不實，「但情況變動可能較大，請以官方消息為準」。《瀟湘晨報》報道，新疆維吾爾自治區優質農產品產銷服務中心一工作人員表示，目前賀嬌龍仍在醫院，「沒有去世」。新疆農業農村廳工作人員稱，她是六、七天前受傷。

賀嬌龍過去受訪時曾表示，身為公職人員，重點在於為民服務，而非追求成為網紅；她也指出騎馬對牧區基層幹部而言是一項必要技能，車輛無法抵達之處仍需以馬匹與雙腳完成公共服務的「最後一里路」。

