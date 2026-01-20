新百合丘車站、讀賣樂園前車站實施「PokéPark KANTO」特別裝飾！車身彩繪巴士也開始營運

小田急電鐵株式會社宣布，已確定成為合同會社PokéPark KANTO的宣傳合作夥伴。

2026年1月20日(二)起將依序在新百合丘車站、讀賣樂園前車站、小田急巴士實施以「PokéPark KANTO」世界觀為主題的特別插畫裝飾活動。

小田急電鐵、小田急巴士將實施「PokéPark KANTO」特別彩繪裝飾！

小田急電鐵正式成為PokéPark KANTO的宣傳合作夥伴

「PokéPark KANTO」是一座將於2026年2月5日(四)在讀賣樂園內開幕，成為寶可夢系列首座戶外常設設施。

佔地約2.6公頃的園區由森林區域「寶可夢森林」與城鎮區域「草紗鎮」兩大區域構成，讓您彷彿置身寶可夢世界，盡情享受冒險樂趣。

百合丘站的裝飾(示意圖)

因應於小田急沿線開園，新百合丘車站與讀賣樂園前車站將自2026年1月20日(二)起實施以「PokéPark KANTO」世界觀為主題的特別插畫裝飾。

印有皮卡丘與伊布圖案的主視覺圖(寬約4ｍ、高約2ｍ)已設置完成，新百合丘站可作為拍照打卡點使用。

兩站的出口指示牌等設施也將進行裝飾。

車身彩繪巴士(示意圖)

小田急巴士將行駛於川崎市等地區的1輛公車，以「PokéPark KANTO」的主視覺圖進行全車身裝飾。

2026年1月20日(二)起，待準備就緒後將開始運行。

此外，新百合丘站4號公車站周邊也將設置插畫裝飾。

詳細資訊請參閱小田急電鐵新聞稿。