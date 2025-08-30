新研究質疑人類首次抵達澳洲的日期

在澳洲的一項新研究中，考古學家們提出了早期人類抵達這片大陸的時間比以往學術界認定的稍晚，並且指出這一事件並非在6.5萬年前，而是約在5萬年前。這項研究是由澳洲拉籌伯大學的研究團隊發起，旨在重新評估現有的抵達時間是否符合實際的考古證據。研究團隊的核心問題是「人類何時首次殖民澳洲？」這一問題驅動著他們深入探討。

根據最近發佈的新聞稿，新研究的作者在《大洋洲考古學》期刊中解釋，之前的研究顯示，智人（Homo sapiens）與尼安德特人（Neanderthal）僅在43,500年至51,500年前交配過一次。由於澳洲人和其他人群一樣，基因中攜帶著1%至4%的尼安德特人DNA，這讓研究者推斷早期人類不可能在這段時間之前抵達，這一點挑戰了人類遷徙史中的一個基本信念。

研究團隊重新檢視了考古遺址，以尋找早期人類歷史拼圖中的缺失部分。新聞稿指出，「澳洲原住民文化被認為是人類最古老的持續生活文化」，因此確定正確的時間至關重要。研究者們發現，人類學和歷史學的領域可能需要更新歷史書籍，以反映這一新的發現。

在2017年的一項研究中，位於澳洲的著名考古遺址Magjedbebe的研究結果表明，該遺址的年代約在5.9萬年至7萬年前。這一遺址在確定早期人類存在方面扮演了關鍵角色。最近的研究作者在新聞稿中指出，雖然某些方法可能準確地測定了沙子沉積的年代，但卻無法準確測定其所包含的文物年代。光刺激發光（OSL）技術就像一個記憶鐘，能讀取埋藏在地下的礦物質能量。

然而，這個遺址經歷了沙子的沉積，這意味著隨著時間的推移，文物可能隨著沙子的運動而下沉。研究者在新聞稿中續指，因為這些文物比沙子重，先前的研究可能未能考慮到不同年代的文物共存的情況。

研究作者主張，澳洲大多數考古遺址的實際年代應該在43,000年至54,000年之間。人類學家及主要作者James O'Connell在新聞稿中指出，「殖民的日期正好落在這個區間內」，這使得時間範圍與解剖學上現代人類開始取代西歐亞地區的尼安德特人群體相吻合。

O'Connell和他的同事強調，早期的Sahul民族在前往澳洲的過程中面臨著實際的挑戰。他們可能是從東南亞乘坐筏子和獨木舟而來，因此他們必須具備建造能夠橫渡930英里並在印尼群島間跳躍的船隻的能力。研究作者認為，成功跨越這一距離的成就進一步支持了他們的假設。

O'Connell表示，這強烈表明，殖民的過程是有意而為，而非偶然。他補充道，「這需要堅固的筏子或獨木舟，能容納10人以上，並攜帶足夠的食物和水，以支持這些人在開放海域上長達幾天的航行，並能抵抗偶爾的逆流。」

此外，技術的熟練程度和專業知識與50,000年前後的其他進步、創新和行為變化相輔相成。然而，根據新聞稿，這一所謂的「50,000年假說」自2018年以來就已在流傳。四項獨立的基因研究已得出結論，早期人類不可能早於55,000年前抵達。

O'Connell在新聞稿中表達了對未來的期望，預計在接下來的五年內，這一領域將會接受50,000年的假說。這一假說與更廣泛的歐亞紀錄相連，反映了一股自非洲擴散至歐亞的整體人口潮流，這一過程持續了幾千年，並引發了對人類遷徙的動機、過程及行為變化的深入思考。

推薦閱讀