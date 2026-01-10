新立會議員上任 行會召集人指應配合和監督政府 非一味迎合

【on.cc東網專訊】新一屆立法會議員正式上任。行政會議召集人葉劉淑儀認為立法會要配合政府「不斷追上改變的格局」，議會未來的運作座標，是要配合和監督政府，而且不能一味迎合，否則對長遠發展有不良影響。對於新一份財政預算案，她指出，近年內地積極推動創新科技，本港亦提出建立北部都會區作支援，但她認為目前北都發展緩慢。

葉劉淑儀今日(10日)出席電台節目。葉劉建議政府發展太空經濟，「聽落遙遠」，但可協助拓展低空經濟以外的更多產業。她表示，航天科技是大國之間博弈的其中一環，香港應主動對接國家發展策略。葉劉認為政府應立法讓航行器、衛星等也可在港註冊。她將向政府提出成立相關辦公室統籌工作，又透露，特首政策組下周二將舉辦太空經濟論壇。

廣告 廣告

早前創新科技及工業局局長孫東突然取消美國行程，葉劉淑儀認為，是由於美國總統特朗普太不可預測，局長是特區政府的珍貴資源，為了保障他的安全，押後行程比較恰當。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】