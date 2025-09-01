新納粹與極右組織捲入反移民浪潮 各地示威高呼白人至上、仇外言論 歐洲現「公民巡邏」︱Yahoo

反移民示威者在蘇格蘭福爾柯克的 Cladhan 酒店外抗議，反對用酒店安置難民的。(Photo by Jeff J Mitchell/ Getty Images )

【Yahoo新聞報道】澳洲、歐洲及英國近日相繼出現反移民浪潮，不同城市均爆發示威與對峙。澳洲多地周末有大批示威者發起「March for Australia」遊行，部份集會出現新納粹組織成員高喊「White Australia」口號，並呼籲「趕走移民」。同時，歐洲多國亦出現自稱「公民巡邏」的反移民團體，而英國反對安置難民的抗議升級，需要警方介入。

綜合外媒報道，澳洲悉尼、墨爾本、阿德萊德等多個城市周日有反移民集會，吸引白人至上主義者參與，並出現「送他們回去」、「阻止入侵」等仇外言論。新納粹組織「國家社會主義網絡」（National Socialist Network）成員發表言論，高喊「White Australia」。

與此同時，反對示威者的群眾亦在多地集結，高呼「難民受歡迎」等口號，與反移民人群對峙，場面一度緊張。全國族裔社區理事會主席杜卡斯（Peter Doukas）形容事件勾起了「白澳政策」時期的記憶，提醒社會必須持續倡議多元文化。他表示，從新移民到早期移民都能感受到威脅，但仍相信大部分澳洲人支持包容與尊重。

澳洲墨爾本一場反移民示威中，「March for Australia」的示威者與多個反示威團體及警方爆發衝突，雙方互擲雞蛋、樽裝水、罐頭及水果，警方亦成為投擲目標，多人被捕。 (Photo by Gemma Hubeek/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

澳洲極右團體在市中心集會，抗議政府的移民政策。(Photo by Recep Sakar/Anadolu via Getty Images)

支持難民人士強調，種族主義在澳洲沒有立足之地。 (Photo by Recep Sakar/Anadolu via Getty Images)

將反移民包裝成「守護本土文化」

悉尼居民巴塔查里亞（Nayonika Bhattacharya）接受《澳洲廣播公司》訪問時表示，在示威現場感到人身安全受威脅，更曾聽見有人說「這裡的印度人太多」，令她感到震驚與恐懼。她說，多元社群的年輕人應堅持互相扶持，讓所有人都能感受到歸屬感。

澳洲學者及專家警告，極右團體正將反移民情緒包裝成「守護本土文化」的論述，以吸引一般市民參與。麥覺理大學安全研究學者杜根（Julian Droogan）指出，這些團體正借助生活成本及移民議題來動員群眾，對社會凝聚力構成挑戰。

西班牙 7 月 14 日有抗議者戴著面罩和頭套，手持鐵鏈、木棍和棒球棍參與騷亂，追趕懷疑是移民的人，並與西班牙國民警衛隊發生衝突。(Photo by Olmo Blanco/Getty Images)

波蘭極右運動「邊境防衛運動」（ROG）成員 7 月 7 日在波蘭與德國邊境設立據點，充當非官方「公民巡邏」。(Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)

有人自發組隊 要求有色人種出示證件

在英國，艾塞克斯郡埃平鎮有民眾抗議當地酒店安置難民，警方隨後引用《公共秩序法》下令抗議者不得戴面罩，並實施驅散令。數名男子因醉駕、襲警及涉嫌暴亂被捕。當地警方強調支持合法示威，但重申抗議不能演變為犯罪行為。

歐洲方面，冰島、波蘭、荷蘭及西班牙等地出現自稱保護社區的「公民巡邏」隊伍，有人身穿黑衫、攜帶棍棒或鏈條在街頭遊走，甚至要求移民或有色人種出示身份證件。

奧斯陸大學教授比約戈（Tore Bjørgo）形容，這些行動大多屬「象徵性」，既無法阻止移民，亦未能改善治安，反而令少數族裔更感不安。他質疑部分參與者藉此「重塑形象」，以展示力量與男子氣概。

學者加德尼耶（Matthijs Gardenier）則認為，這些巡邏透過影片與新聞報道塑造「移民是治安問題」的觀感，影響公眾態度，最終有利於極右政黨推動邊境封鎖與更嚴格的移民政策。