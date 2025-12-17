COPY OF 新聞女主播Always Ready上鏡秘訣： NMN提拉丸 抗老同時緊緻

新聞女主播Always Ready上鏡秘訣： NMN提拉丸 抗老同時緊緻

劇集《新聞女王2》掀起城中熱話，劇中 Man 姐等主播在鏡頭前爭分奪秒，舉手投足都要展現最佳狀態。這並非只是戲劇效果，現實中的主播同樣需要經常捱夜採訪、應付突發事件，更要迎接高清特寫的考驗。如何保持皮膚緊緻透亮，成為許多人好奇的秘密。近期，多位主播不約而同分享令皮膚 Always Ready 的「上鏡法寶」—— Naturo Vita NMN 提拉丸，助她們逆齡抗老，在鏡頭前展現年輕緊緻的輪廓。

「可能係最多女主播食嘅NMN」

鏡頭前沒有第二次機會，因此，眾多主播信賴 Naturo Vita NMN 提拉丸，讓她們時刻保持亮麗自信的儀容，展現專業精神。主播林燕玲（Ruby）以親身經驗分享：「服用一段時間後，感覺整個人內外都叉滿電，皮膚光澤與彈性明顯提升，輪廓更緊緻，上鏡精神飽滿。」

林燕玲（Ruby）

陳嘉倩（Katherine）

另一位主播陳嘉倩（Katherine）則形容，服用NMN 提拉丸後，皮膚變得透亮細緻，輪廓更「sharp」，「現在即使鏡頭再close up也不怕！」麥詩敏（Gloria）與黃麗幗（Ruby）亦有類似體驗。她們異口同聲表示食完之後面部輪廓更緊緻，皮膚變得彈滑，膚色更加透亮。

麥詩敏（Gloria）

黃麗幗（Ruby）

主播的工作繁忙，連扮靚都講求效率，Naturo Vita NMN提拉丸正好符合溫蕎菲（Chelsea）的要求：「食完NMN提拉丸，皮膚變得緊實，下顎線更加sharp，細紋亦減淡了。」東張女神俞可程（Kanis）也認同：「無論工作幾忙，都可以keep到皮膚紅潤光澤，緊緻有彈力，輪廓更sharp。」

溫蕎菲（Chelsea）

俞可程（Kanis）

趙慧奈（Keina）和李穎琳（Vicky） 則大讚Naturo Vita NMN 提拉丸助她們重塑V-face輪廓。Keina表示：「輪廓同jawline更sharp，膚色更靚，零化妝都有好氣息。」Vicky更驚歎：「塊面V晒，皮膚明顯更細緻透亮。」

賴凱靖 Rachel也有同感：「我食完後皮膚更加靚，輪廓線更firm，即使捱夜工作，皮膚同氣色都keep得到。」

趙慧奈（Keina）

李穎琳（Vicky）

賴凱靖（Rachel）

抗老同時緊緻 3重提拉逆齡

獲眾多女主播一致好評的Naturo Vita NMN 提拉丸，結合高濃度NMN 23000+及Naturo Vita膠原再生配方，包括細分子高吸收的膠原蛋白肽，及多種可以防止膠原蛋白流失同時激活膠原再生的美肌草本成分，達到「3重提拉逆齡」功效。

細胞Power Up：喚醒凍齡因子 ，為細胞注入活力​

膠原Pump Up：刺激膠原蛋白生成，同時抑制流失​

輪廓Lift Up：從肌底撐起皮膚，提拉緊緻V面

其高效的逆齡緊緻效果不僅得到眾多主播青睞，更在「Top Beauty年度大獎」中榮獲「最佳抗老緊緻NMN大獎」。

Naturo Vita NMN提拉丸榮獲Top Beauty 年度大獎 - 最佳抗老緊緻NMN大獎

Naturo Vita NMN 提拉丸

全方位打造「女王級」美肌方案

為迎合不同人士的美肌需要，Naturo Vita美肌NMN系列共有3款產品：

NMN 28000+｜抗糖防老：預防及改善皮膚衰老

NMN 提拉丸｜抗老緊緻：締造年輕彈滑肌 ​

NMN 注水丸｜補水鎖水：留住水光彈嫩肌 ​

除了美肌NMN系列，Naturo Vita亦設有其他美肌內服產品，包括日夜美白丸、水漾保濕丸及膠原自生EX，為不同年齡的女士打造全方位美肌方案，讓忙碌的現代女士們Always Ready。

